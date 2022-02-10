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Nym обеспечит конфиденциальность

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Стартапы
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Nym обеспечит безопасность, децентрализацию и приватность для пользователей. В сети будут платить комиссию за использование сети, эти средства будут использоваться для вознаграждения владельцев нод, управляющих сетью. Таким образом сеть будет масштабироваться быстрее.  


Обладатели токенов NYM также смогут делегировать свои активы на миксноды вместо того, чтобы запускать ее самостоятельно, и получить долю вознаграждений миксноды. Масштабировать сеть могут все желающие. Для этого не требуется дополнительное разрешение: любой может присоединиться и выбрать, каким образом участвовать, получая вознаграждение в соответствии с алгоритмом распределения. Ноды, имеющие плохую репутацию, не получат вознаграждения. 


«Криптоэкономика Nym стимулирует защиту конфиденциальности: чем лучше сервис, тем больше вознаграждений получает нода, чем больше они делегируют и повышают свою репутацию, тем больше вероятность того, что они будут выбраны для участия в микснете и получат вознаграждение. От этого выигрывает и вся сеть, получая самый качественный сервис», - рассказала Клаудия Диас, главный научный специалист Nym. 



Такая работа с делегированием обеспечивают репутацию миксноды. Ноды с хорошей репутацией чаще выбираются для участия в микснете и получают вознаграждение, согласно более высоким ставкам. Затем смешанные ноды вознаграждаются токенами NYM в зависимости от качества обслуживания, выполняя работу по смешиванию и обеспечивая конфиденциальность конечных пользователей. Этот процесс аналогичен тому, как биткоин вознаграждает майнеров за добычу новых блоков. Механизм вознаграждения позволяет масштабировать и децентрализовать микснет.


Напомним, что токены NYM были недавно сгенерированы в основной сети Nyx. 

Публичная продажа токена NYM состоялась на CoinList 9-го числа.

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