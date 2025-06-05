Код успеха: молодые специалисты растут в цене

Выпускники ИТ-специальностей востребованы во всех отраслях экономики, а самые высокие доходы они получают в сфере финансов и технологических компаниях

Москва, 05 июня 2025 г. Эксперты консалтинговой компании «Яков и Партнёры» оценили текущее положение и карьерные возможности молодых специалистов в сфере информационных технологий в России. Согласно исследованию «Востребованность ИТ-выпускников на рынке труда», спрос на ИТ-специальности стабильно растет — за последние восемь лет число учащихся по данному направлению увеличилось вдвое.

«В 2024 г. на программы бакалавриата и специалитета по ИТ-направлениям были зачислены более 90 тыс. человек. Для сравнения: в 2016 г. число первокурсников в этом сегменте не превышало 45 тыс. человек. При этом около 72% студентов учатся бесплатно — на бюджетных местах, по квотам или целевому приему. То есть государство системно поддерживает развитие кадрового потенциала в ИТ-секторе», — подчеркнула директор Института исследований экономики «Яков и Партнёры» Елена Кузнецова.

Одновременно с этим стремительно растет интерес россиян к заочному образованию, фиксируют эксперты. Так, число зачисленных на заочные программы с 2016 по 2024 г. выросло более чем в два раза и достигло 18,7 тыс. чел. При этом 90% студентов на заочной форме обучения учатся на платных местах (по состоянию на 2024 г.). Популярность платного заочного образования эксперты связывают с тем, что большая часть этих студентов уже трудоустроена или получает второе высшее образование с целью расширения профессиональных компетенций.

Несмотря на рост числа поступивших, темпы расширения ИТ-программ в вузах замедлились: если с 2017 по 2022 г. ежегодно добавлялось по 5–7 тыс. новых мест, то в 2024 г. — число мест увеличилось всего на тысячу. Традиционно более 60% выпускников устраиваются в крупнейшие города страны — Москву, Московскую область и Санкт-Петербург. Также в топ-7 регионов по числу трудоустроенных ИТ-выпускников входят Татарстан, Новосибирская область и Краснодарский край.

«Сегодня ИТ-сектор становится не просто востребованной отраслью, а основой национальной производительности. Выпускники не ждут — они быстро интегрируются в индустрию, и уже на первом году после вуза их доходы превышают среднерыночные показатели и растут опережающими инфляцию темпами», — подчеркнул технический директор «Яков и Партнёры» Федор Чемашкин.

По оценкам экспертов, с 2016 по 2023 г. медианные доходы (показатель, при котором половина работников получает доход ниже данной величины, а другая половина — выше) через год после выпуска увеличивались в среднем на 16,3% ежегодно. Больше всего зарабатывают выпускники, работающие в сфере информационных технологий и финансов — до 250 тыс. руб. через два года после окончания вуза. При этом, по оценкам экспертов, именно эти две отрасли трудоустраивают более половины молодых ИТ-кадров.

Наиболее востребованы работодателями выпускники направлений прикладная математика и кибербезопасность. Выпускники этих программ получают самую высокую медианную зарплату, а доходы у 10% самых высокооплачиваемых специалистов по данным направлениям доходят до почти 290 тыс. руб.

«Сегодня мы видим, как выпускники ИТ-направлений быстро находят применение своим знаниям и уже в первый год после выпуска становятся конкурентоспособными на рынке. Такая динамика — яркий сигнал того, что растущий интерес к ИТ-образованию в сочетании с устойчивой государственной поддержкой формируют качественный кадровый резерв, способный решать стратегические задачи цифровой трансформации экономики», — отметила директор и сооснователь конференции «Цифровая индустрия промышленной России» Ольга Пивень.

Исследование было проведено экспертами «Яков и Партнёры» специально для конференции «Цифровая индустрия промышленной России» (ЦИПР), проходящей в Нижнем Новгороде с 2 по 8 июня.