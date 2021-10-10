Как выбрать пылесос: тип устройства, вид пылесборника, потребляемая мощность, мощность всасывания пыли

Всасывание пыли

При современном ритме жизни уборка должна быть максимально быстрой и эффективной. И, конечно, при ее выполнении не обойтись без надежного пылесоса. Производители не жалеют сил в конкурентной борьбе, выпуская ежегодно все новые и новые модели. На что обратить внимание при выборе агрегата? Какие функции действительно необходимы, а какие могут оказаться лишними «наворотами»? Предлагаем полезную информацию на эту тему.

Первое, что приходит в голову при слове «мощность» – это более привычная нам потребляемая мощность устройства, которая указана на его упаковке. Случается, что производитель намеренно вводит в заблуждение, указывая это значение максимально крупными буквами, будто подчеркивая его значимость и вес, хотя фактически для покупателя намного важнее совсем другая мощность – всасывания пыли. Эта характеристика находится в промежутке 250-480Вт (для моделей для дома).

Имейте в виду, что очень часто мощность всасывания пыли, заявленная производителем, достигается только при пустом пылесборнике в первые минуты использования агрегата. Таким образом, фактический показатель будет слегка нижу заявленного. Понятно, что чем выше мощность всасывания, тем выше скорость и эффективность уборки. Она также скажется на получаемых вами счетах за электричество, поскольку энергопотребление мощного прибора намного выше, чем маломощного.

Потребляемая мощность прибора

Для бытового агрегата, эксплуатируемого в нормальных условиях, достаточно, если этот показатель будет находиться в пределах 1,6-2 кВт. Обращая внимание на данный параметр, будет совсем нелишним запросить у продавца паспорт на пылесос. Дело в том, что на упаковке в целях «заманивания» покупателя иногда указывают пусковую мощность, которая слегка выше номинальной.

Как выбрать тип пылесоса

Производители выпускают модели под конкретные запросы. Если вы знаете точно, для чего будете применять прибор, можете выбирать из следующих типов:

Только сухая уборка. Это самый распространенный тип пылесоса. С его помощью можно очистить от пыли пол, ковер, мебели. Обратите внимание на наличие специальных насадок – можно выбрать модели, позволяющие также чистить домашний текстиль, одежду. Приборы этого типа компактны, просты в использовании, легки по весу.

Сухая и влажная уборка. Имейте в виду, что «моющий» пылесос намного дороже, тяжелее по весу, габаритнее обычного, сложнее в уходе. Но и возможности у него намного выше. Пылесос с аквафильтром отлично справится с мойкой полов, окон, кафеля, влажной чисткой ковров. Дорогостоящие модели актуальны для частных домов, квартир с большой площадью, где «полумерами» не обойтись. Кстати, для такого жилья имеет смысл приобрести оба вида пылесоса, поскольку каждый раз применять «моющий» не всем будет удобно.

Комбинированные. Довольно дорогой вариант, но отлично справляющийся даже с такими типами работ, которые не под силу «моющему» или «сухому» пылесосу. Особо комбинированные агрегаты славятся своим умением хорошо чистить ковры с длинным ворсом.

Тип пылесборника