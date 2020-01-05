Как перенести свои приложения на новое Android устройство

Введение

Использование метода резервного копирования «Google»

Включить функцию создания резервной копии «Google»

Перенесите свои приложения на новое устройство

Проверка личной библиотеки приложений «Google Play Маркет»

Использование сторонних приложений

Переход с «iPhone» на «Android»

Заключение

. Рассмотрим онлайн и офлайн способы переноса. Возможен ли переход с iPhone на Android?…Мобильные устройства стремительно обновляются и предлагают аппараты с гораздо более продвинутыми возможностями, по сравнению с предыдущими образцами, за приемлемую цену. И неудивительно, что пользователи часто меняют свою устаревшую модель смартфона на новый современный аппарат. Однако новое устройство сразу подразумевает перенос всего пользовательского содержимого с предыдущего устройства в новую модель. Но пользователям нет необходимости выполнять процесс транспортировки вручную, поскольку, для устройств на базе операционной системы, предлагает встроенную поддержку функции резервного копирования и последующего восстановления всего сохраненного содержимого. И далее мы рассмотрим подробный способ.Шаги, направленные на перенос содержимого, могут различаться в зависимости от производителя мобильного устройства, установленной версии операционной системы и могут быть доступны только в новых сборках. Если описанный процесс на конкретном устройстве осуществить не удается, то всегда можно воспользоваться сторонним программным решением, непосредственно предоставленным производителем мобильного устройства, чтобы завершить перемещение пользовательских приложений.использует пользовательские данные зарегистрированной в сервисе учетной записи для резервного копирования содержимого, в том числе приложений, с помощью прилагаемого хранилища данных. Пользователям только необходимо убедиться, что предварительно была включена функция резервного копированияна старом устройстве, с которого планируется выполнить перемещение доступного содержимого, прежде чем делать какие-либо переводы.Для внесения любых системных изменений в мобильном устройстве на базе операционной системыпользователям потребуется открыть меню управления параметрами устройства. Выполнить переход в соответствующее меню можно при помощи нажатия значка схематического изображения шестеренки в панели приложений или выбрав аналогичный значок во всплывающей вертикальной панели уведомлений, открыть которую можно лишь проведя пальцем сверху вниз по экрану смартфона.Затем на странице настроек в разделещелкните разделдля перехода к его содержимому.На следующей вложенной странице системных параметров выберите разделНа связанной странице раздела, ответственной за различные способы резервирования данных, отыщите раздели щелкните вкладкуУстановите в строкеответственный переключатель в активное положение(в качестве подтверждения включения автоматического резервирования данных цветовой индикатор тумблера будет изменен с нейтрального серого цвета на синий).Теперь резервирование данных пользователя будет в автоматическом режиме осуществляться в приложениеКогда пользователь включает новое мобильное устройство на базе операционной системыили устройство, которое было сброшено до заводских настроек, то ему будет предложено восстановить все свое содержимое (включая приложения) из резервной копии, сохраненной в приложенииОпять же, важно отметить, что описываемые нами инструкции могут существенно отличаться в зависимости от версии мобильной системыи производителя пользовательского устройства.Включите свое новое устройство и следуйте начальным инструкциям на экране, пока не представиться возможность начать процесс восстановления данных. Выберите вариант использования резервной копии из облачного хранилища, чтобы непосредственно начать процесс.Предварительно, пользователя могут попросить войти в личную учетную записьдля продолжения. Затем будет представлен полный список последних резервных копий с устройств, связанных с пользовательской учетной записьюЧтобы продолжить перенос, коснитесь резервной копии с любого устройства, данные которого желаете использовать для восстановления.Ответственная служба предоставит список параметров содержимого для восстановления, включая настройки пользовательского устройства и контакты. Выберите или отмените элементы для восстановления и нажмите на соответствующую кнопку для активации процесса переноса.Когда отмеченные данные будут восстановлены, пользователь может завершить оставшуюся часть процесса установки и начать использовать свое устройство.После завершения восстановления пользовательские данные (и другое отмеченное ранее содержимое) будут перенесены на новое устройство из резервной копиии полностью готовы к использованию.Если пользователь уже настроил свое новое устройство, то перед восстановлением или передачей данных, возможно, стоит посмотреть, какие приложения были ранее установлены с использованием личной учетной записи. Персональная библиотека приложений впозволит пользователю быстро установить любые приложения, которые могут отсутствовать на новом устройстве.Для начала откройте приложение, а затем нажмите на кнопку доступа в личное меню настроек, представленную в виде вертикально расположенных одна над другой трех горизонтальных полос в левом верхнем углу страницы приложения.На всплывающей странице меню в представленном списке отыщите и выберите разделВ верхней части новой страницы на ленте вкладок перейдите в раздел, в котором будут перечислены не установленные приложения. Нажмите на кнопкурядом с любым или со всеми приложениями, которые необходимо установить на мобильное устройство.И ответственная служба незамедлительно выполнит указанный процесс.Предпочтительный, безошибочный и безопасный метод для большинства пользователей – это использовать встроенный метод резервного копированиядля передачи собственных приложений и другого содержимого. Но если данная функция по каким-то причинам не работает, то стоит воспользоваться сторонними приложениями.Как и метод резервного копирования, они позволяют пользователям переносить приложения с одного устройства под управлением операционной системына другое. Большинство из приложений доступны в магазине, а часто уже даже изначально предустановлены на устройстве.Безусловно лучшими и наиболее надежными являются приложения, предлагаемые производителями устройств, такие каки т.д. Существуют также и другие сторонние приложения, такие как, но, к сожалению, они имеют неоднозначную репутацию. А именно, в отношении данного приложения пользователи часто сообщают, что оно не функционирует на определенных устройствах. В то время как приложения, разработанные и распространяемые производителями мобильных устройств, гарантированно позволят пользователям переносить свое содержимое с одного устройства на другое. Например, посредством приложенияпользователи смогут выполнить процесс переноса своих данных, включая контакты, музыку, фотографии, текстовые сообщения, настройки устройства и другое содержимое, по беспроводной связи или соединить свои устройства вместе, используя подходящийОперационные системы– это две совершенно разные программные среды, поэтому невозможно напрямую перенести приложенияна устройство. Однако многие разработчики в своих приложениях обеспечивают поддержку обеих платформ, иможет найти любые подходящие приложения в процессе установки нового устройства.Когда пользователь начинает настраивать новое устройство, то вместо того, чтобы осуществить передачу из резервной копии приложения, необходимо выбрать отдельный параметр, ответственный за выполнение передачу данных с, и следовать предлагаемым инструкциям на экране.Владельцы мобильных устройствтакже могут использовать приложение, которое предлагает собственную функцию для передачи таких вариантов приложений.Пользователи регулярно и на постоянной основе проводят много времени за использованием собственных мобильных компьютерных устройств и задействуют их в большинстве случаев не только для непосредственного прямого общения друг с другом, но и для исполнения несложных процедур, связанных с обработкой, хранением и передачей данных, а также приятного время провождения, выраженного увлечением играми или просмотром и обменом разнообразным мультимедийным содержимым, поиском в сетии разноплановым удаленным социальным взаимодействием.По сравнению с основными представителями компьютерных устройств, такими как персональные компьютеры и ноутбуки, мобильные устройства доступны пользователям относительно недавно, но по темпам развития уже ни в чем им не уступают, и в некоторых случаях даже многократно превосходят. Новые модели мобильных устройств появляются регулярно и формируются из более совершенных и мощных комплектующих, которые позволяют гораздо быстрее исполнять любые процессы, по сравнению с предыдущими образцами, и различия в производительности особенно заметны.Поэтому пользователи гораздо чаще обновляют свои устройства, заменяя их более продвинутыми моделями. Однако большой объем информации, хранящийся там требует простого и надежного способа переноса на новое устройства без потери важных данных. И пользователи, применяя описанные в данном руководстве способы перемещения своих данных с одного мобильного устройства на другое смогут быстро завершить процедуру переноса, не опасаясь за свою информацию и не привлекая различные сомнительные инструменты.