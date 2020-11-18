«Сыктывкар Тиссью Груп» и WWF призывают россиян беречь леса вместе

С ноября 2020 года в сетях крупнейших российских ритейлеров появится бумажная продукция компании “Сыктывкар Тиссью Груп” брендаVeiro со значком панды - часть средств от ее продажи компания передаст на природоохранные проекты WWF России.





Совместный лицензионный проект российской компании-производителя санитарно-гигиенической продукции и Всемирного Фонда Дикой Природы(WWF) является первым в сегменте тиссью и призван продемонстрировать, что экологическая, экономическая и социальная устойчивость бизнеса - это целенаправленная работа, изменяющая практику лесопользования в лучшую для природы и людей сторону.





«Мы рады сотрудничать с ОАО СТГ, ведь компания не только разделяет ценности Фонда, но и стремится к повышению экологической устойчивости своей деятельности, - говорит Ирина Воробьёва,директор по работе с корпоративными партнерами и сторонниками WWF России. - Такие партнёрства наглядно демонстрируют, как ответственный подход к производству бумажной продукции позволяет одновременно использовать леса как возобновляемый ресурс, и вносить вклад в его сохранение».





Ключевые приоритеты ОАО СТГ в области охраны окружающей среды включают внедрение принципов устойчивого развития по всей производственно-технологической цепочке.





ОАО «Сыктывкар Тиссью Групп» имеет сертификат FSC ( Лесного попечительского совета) на все виды сырья - целлюлозу и макулатуру. Продукция СТГ также имеет сертификат FSC, а значит - произведена из древесины, которая была заготовлена легально и с соблюдением дополнительных экологических и социальных требований в лесах, где ведется ответственное лесоуправление и бережно относятся к лесным ресурсам.





ОАО «Сыктывкар Тиссью Груп» постоянно увеличивает долю использования в производстве вторичного сырья (макулатуры). На данный момент более 70% продукции компании производится из возобновляемых, переработанных или сертифицированных источников. Вторичная переработка утратившей потребительские свойства бумаги позволяет ежегодно сокращать более чем на 40 000 м3 поступление отходов на полигоны для захоронения.





Кроме того, использование вторичного волокна сокращает потребности рынка в целлюлозе, тем самым снижая антропогенную нагрузку на окружающую среду от деятельности предприятий – производителей целлюлозы. Перерабатывая макулатуру, ОАО СТГ сберегает ценные природные ресурсы, ежегодно сохраняя от вырубки более 400 тысяч деревьев, а это - 800 гектаров зрелого леса.





«Экологически и социально ответственный бизнес, который подтверждает свои высокие стандарты работы, проходя сертификацию FSC, вносит большой вклад в заботу о природе и благополучие людей. Компания «Сыктывкар Тиссью Груп» – одно из немногих предприятий в нашей стране, кто выпускает продукцию из макулатуры с маркировкой FSC Recycled, и помогает таким образом сокращать хозяйственную нагрузку на лес», – говорит директор FSC России Николай Шматков.





Модернизация производственных мощностей и использование уникального оборудования позволяют компании максимально контролировать энергозатраты и экономить водные ресурсы, а также минимизировать отходы. В СТГ внедрены и действуют программы по энерго- и ресурсосбережению. За последние пять лет инвестиции в очистку сточных вод составили порядка 350 миллионов рублей.





Руководство компании планомерно выделяет материальные, организационные, кадровые и финансовые ресурсы для выполнения принятых обязательств в области охраны окружающей среды и поддержания высокого уровня экологической безопасности производства.

«Компания СТГ намерена играть ведущую роль в деле обеспечения устойчивого развития сферы целлюлозно-бумажного производства. Мы верим, что своими действиями и примером можем оказывать позитивное воздействия на общество и планету в целом – «бизнес во благо» является неотъемлемой частью стратегии и плана развития компании», – говорит Нина Прасолова, директор по связям с общественностью и продвижению СТГ.



