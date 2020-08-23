Чем отличается память iPhone от памяти Android-смартфонов

Сравнивая любые новинки смартфонов, выпускаемых Apple и смартфонов на без ОС Android, легко отметить существенное отличие не только в ёмкости аккумулятора, но и в объёмах оперативной памяти. При этом, если сравнивать функциональные возможности моделей устройств, имеющих одинаковые года выпуска, можно заметить, что их производительность одинакова. То есть, производительность iPhone прошлого года будет такой же, как у флагманов на ОС Android.Практика показывает, что операционные системы iOS и Android требуют для работы одинаковые объёмы ОЗУ. Тесты, которые провели блогеры канала Droider, показали, что при старте iPhone 11 Pro, Pixel 3 и Pixel 4, требуют одинаковый объём ОЗУ: от 2,1 до 2,3 Гб.Если мы обратимся к таблице объёма памяти, занимаемой приложениями, то заметим, что любое приложение, запущенное, как на смартфона с iOS, так и Android, занимает почти одинаковый объём ОЗУ.Сильное отклонение составляет разве, что youtube. В среднем приложения, запускаемые на устройстве под управлением ОС Android, занимают всего на 6% больше объёма ОЗУ, чем те же приложения, запущенные под iOS.Оказывается, для освобождения оперативной памяти, необходимой для запуска очередного приложения, непосредственно в ОЗУ происходит сжатие или архивирование какого-либо другого запущенного приложения. Происходит это прямо в ОЗУ, без переноса в постоянную память, потому как на смартфонах постоянная память не такая быстрая, как на стационарных ПК и файл подкачки там не способен работать также быстро.Оказалось, этот алгоритм работы применяется обеими операционными системами, только Apple немного его доработала.Вся ОЗУ в смартфонах Apple условно делится на страницы-блоки по 16 Кб каждый. Блок состоит из двух секторов: первый предназначен для данных, не используемых приложением в фоновом режиме, а второй - для тех, которые нужны для поддержания приложения в фоновом режиме. Неиспользуемые данные просто выгружается из ОЗУ, а нужные данные для приложения в фоновом режиме переводятся в сжатый вид.То есть, алгоритмы работы с ОЗУ у смартфонов на iOS и Android в какой-то момент пошли разными путями: первые предпочли путь совершенствования, а вторые просто увеличения объёма памяти.Для осуществления пути совершенствования алгоритмов Apple пришлось разработать чипсет с высокой производительностью, позволяющий быстро архивировать и распаковывать данные. Иными словами, все процессоры Bionic используют более мощные ядра, чем процессоры Android-смартфонов. Таким образом, производительность ядра Bionic A13 почти на 50% опережает производительность Snapdragon 865, что, собственно, подтверждается одноядерными тестами бенчмарков.В свое время на канале в статье "Что лучше: Snapdragon 865 или A13 Bionic?" был проведен подробный разбор всех составляющих этих двух процессоров, итогом которых являлось то, что Snapdragon 865 создан более универсальным, потому, как используется с различными комплектующими, а также более энергоэффективным и более дешевым, чем его оппонент. В то же время, A13 опередил своего оппонента по двум из 40 имеющихся чипов, входящих в состав чипсета.В итоге получается, что память iPhone ничем не отличается от памяти Android. Секрет работы на малых объёмах ОЗУ iPhone кроется в высокой производительности ядер процессора и алгоритме обработки приложений в фоновом режиме.