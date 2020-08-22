ProstoTECH - Новости современных технологий 2017 года

Последние новости

18:57
Xiaomi Mi Note 11 - готовится новый флагман на SD865 со 108 МП камерой
17:05
Redmi 10X против Honor X10: выбор очевиден
19:55
Redmi Note 9 Pro и Redmi Note 9S скоро обновятся до MIUI 12
12:52
За пределами Китая Redmi K30 Ultra может выйти как Poco X3
17:10
Ручной принтер Xiaomi DIY PrinterPods с возможностью печати даже на еде
15:13
Персональный компьютер Xiaomi Ningmei Soul GI6 всего за 260 долларов
13:53
График выхода оболочки MIUI 12, обновлено
11:18
Xiaomi уже тестирует 5G-сообщения на своих смартфонах
20:43
Список смартфонов Xiaomi, которые не будут обновлены до Android 11
18:10
Представлена однокристальная система MediaTek Dimensity 800U
13:43
Уникальный пылесос Xiaomi Roidmi Zero Z1 с функцией стерилизации
20:40
Xiaomi Mi 8 Pro, Mi 8 Explorer Edition и Mi Max 3 получают MIUI 12
17:45
Ремонт смартфона LG: доверьте столь важное дело экспертам официального сервисного центра
16:24
Для Xiaomi Mi 9 SE, Mi 9 Lite и Poco F2 Pro вышли прошивки MIUI 12
13:57
Эксклюзивный гоночный карт Ninebot GoKart Pro Lamborghini Edition от Xiaomi
18:17
Ультракомпактный фен Mijia H300 Anion от Xiaomi с функцией ионизации
15:22
Xiaomi выпустила свой самый дешевый холодильник MIJIA
13:15
iOS 14 - только главное, и почему ее стоит установить
18:44
Xiaomi Mi 9 SE в Европе получают обновление, но не MIUI 12
17:48
Супер обои в оболочке MIUI 12 пополнились Сатурном
17:00
В прошивке MIUI 12 для Pocophone не будет «суперобоев»
16:23
Для Xiaomi Redmi 8 и Redmi 8A вышли прошивки на Android 10
13:32
Двухкамерный холодильник Xiaomi Mijia всего за 129 долларов!
19:12
Xiaomi Mi TV Lux Transparent Edition – первый полностью прозрачный телевизор
15:58
Xiaomi представила суперфлагман Mi 10 Ultra
15:54
Какой сейф защитит от взлома и пожара
09:00
Пользователи Xiaomi Redmi Note 9 и Mi Note 10 получили самое новое обновление MIUI 12
07:30
Секреты MIUI: Очищаем память удалив «Другие файлы»
02:44
Сравнение MediaTek Dimensity 1000+, Snapdragon 865 и Kirin 990
00:45
Корпоративная связь без преград: 5 лучших производителей IP-телефонов
18:31
Работа бета-версии MIUI 12 на Pocophone на видео
15:27
Выйдут ли Xiaomi Mi 10 Ultra и Redmi K30 Ultra за пределами Китая
18:20
Разборку прозрачного Xiaomi Mi 10 Ultra показали на видео
 Больше новостей
» » Redmi 10X против Honor X10: выбор очевиден
-

Redmi 10X против Honor X10: выбор очевиден

Поделиться:
MobilZone
191
Недавно два самых знаменитых суббренда представили свои новые модели смартфонов, которые сразу же привлекли к себе повышенное внимание и не менее повышенный спрос с их первым появлением в сети продаж. Имея почти флагманский набор спецификаций и настолько минимальную цену, насколько можно себе вообразить, эти два устройства заслуживают того, чтобы их сравнили и выяснили, какое из них достойно называться лучшим в среднем сегменте.


До рассмотрения премиального дизайна смартфонов, прежде всего обратим внимание на их почти идентичные габариты и вес.


При этом, в пользу Honor X10 говорит его лицевая панель, которую представляет дисплей с более широкой диагональю - 6,63 дюйма с частотой обновления 90 Гц; в то время как его оппонент получил дисплей с диагональю 6,57 дюйма и стандартную частоту обновления. Но это одна сторона медали. Другая сторона заключается в том, что Redmi 10X получил экран на AMOLED-матрице с разрешением Full HD+ 2400x1080 пикселей, а Honor X10 с теми же спецификациями, но IPS LCD-дисплей. Нельзя сказать, что такой дисплей хуже, тем не менее, более насыщенные цвета и глубокий чёрный будут доступны только для Redmi 10X. Кроме того, последний поддерживает технологию HDR10+.

Заметим, что у Honor X10 дисплей более "чистый" за счет встроенной выдвижной фронтальной камеры. Однако этот факт сказался на надёжности устройства. Во-первых, Honor X10 не обеспечивает никакой защиты в отличие от своего оппонента, наделённого защитой от брызг. Во-вторых, лично на мой взгляд, под выдвижной механизм удачно попадают частицы пыли в результате чего возможен достаточно быстрый выход из строя этого механизма.

Теперь обратим внимание на начинку гаджетов.
Оба устройства получили весьма созвучные по названию процессоры. Так, Redmi X10 работает под управлением Mediatek Dimensity 820, а Honor X10 на чипсете Kirin 820 5G. Обращая внимание на результаты тестов бенчмарков мы видим, что Dimensity 820 незначительно лидирует по количеству набранных баллов только на AnTuTu.

Единственное в чём немного Redmi 10X может опередить своего оппонента - это в объёмах памяти для старшей модели.

Объём ОЗУ в старшей версии у аппаратов одинаков - 8 Гб, а встроенной памяти больше у Redmi 10X. Вместе с тем, этот отрыв может нивелироваться за счет использования карт памяти.

Оба гаджета работают на ОС Android 10, и у каждого своя программная оболочка: EMUI и MIUI соответственно. Небольшим минусом в программном обеспечении Honor X10 можно назвать отсутствие Google-сервисов.

Обратим внимание на камеры смартфонов. У обоих фронтальная камера представлена датчиком на 16 Мп с той лишь разницей, что у Honor X10 сенсор имеет небольшое преимущество в светосиле: f/2.2 против f/2.3 у оппонента.

Модули основных камер также можно считать и идентичными по набору сенсоров:
- Honor X10 имеет тройной модуль 40 Мп + широкий угол 8 Мп + датчик глубины 2 Мп.
- Redmi 10X обладает камерой состоящей из: 48 Мп + широкий угол 8 Мп + датчик глубины 2 Мп.
На мой взгляд, что также было отмечено на канале в предыдущей публикации "Xiaomi представил самый дешёвый смартфон 5G с новым чипсетом MediaTek 820", основная камера Redmi 10X создает фотоснимки с немного искаженной цветопередачей в область синего, чего нельзя сказать про Honor X10. Скорей всего, в ближайшее время Redmi выпустит обновление для своего AI-приложения обработки снимков, где исправит этот маленький нюанс.

Переходя к вопросу об автономной работе я пока не могу привести каких-либо фактов о том, какой из смартфонов поработает дольше без зарядки при одинаковых сценариях. Тем не менее, я склонен считать, что поскольку Redmi 10X имеет большую батарею, чем Honor 10X, а именно 4520 мАч против 4300 мАч и учитывая, что чипсеты смартфонов почти одинаковы - построены на 7 нм техпроцессе, оба поддерживают 5G, Redmi 10X имеет более энергоэффективный, меньший по размеру AMOLED-дисплей, то Redmi 10X будет работать дольше на одной зарядке, чем Honor X10.

Как было отмечено в начале публикации, оба смартфона запущены в продажу в Китае. Redmi 10X в базовом варианте по памяти имеет цену 225 долларов США, а Honor X10 - $267. На мой взгляд, Redmi 10X со своим дисплеем AMOLED, поддерживающим HDR10+, дизайном, включающим заднюю стеклянную панель, инфракрасный порт и наличие защиты от брызг воды выглядит более привлекательным, чем его оппонент. Опять же у Redmi 10X есть поддержка Google-сервисов.
Система комментирования SigComments