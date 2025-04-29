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Компания «Яков и Партнеры» изучила перспективы развития цифровых технологий в медицине

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Компания «Яков и Партнёры» и Группа компаний «МЕДСИ» провели исследование актуальной ситуации и перспектив развития цифровых технологий в медицине «Искусственный интеллект в здравоохранении». По прогнозам экспертов, к 2030 г. отечественный рынок ИИ в медицине способен вырасти более чем в 6 раз – до 78 млрд руб. В 2024 году данный показатель составлял 12 млрд руб.

ИИ превратился в основной драйвер новых возможностей в отрасли, говорят специалисты. Эксперты провели комплексную оценку свыше 80 практических решений на базе ИИ, которые ориентированы на использование в медицинской сфере. Авторы исследования выделили несколько ключевых направлений с самым высоким потенциалом внедрения в российских медучреждениях: цифровые ассистенты, клиническая сводка, помощник врача и экспертный контроль. К 2030 г. эти группы продуктов способны обеспечить формирование рынка с потенциалом 65 млрд руб. 

Эксперты обозначили перспективные направления и выполнили разработку MVP-прототипов соответствующих продуктов. Одно направление - сервис автоматической суммаризации истории болезни, с интеграцией в медицинскую информационную систему. Вторым стало мобильное приложение «Психологический помощник» для управления эмоциями. Продукт уже активно используется 7 тыс. сотрудников МЕДСИ.

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