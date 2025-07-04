Бренд Планета Лайка представил новинки для ухода за домашними животными

Новые продукты для ухода за домашними животными представлены российским брендом технологичных товаров для животных Планета Лайка. Они позволяют оставить питомцев одних дома под надежным контролем, обеспечив их водой, едой и полноценным уходом.

Новинки могут функционировать в автоматическом режиме и в режиме удаленного контроля. Для управления используется приложение Smart Life на базе умного дома Tuya. Оно позволяет настроить циклы работы устройств, получать статистические данные по питанию питомца и пр.

Бренд представил автоматическую кормушку с поилкой Планета Лайка для кошек и собак — комбинированное устройство «два в одном». Объем контейнера для корма – 4 л, емкость для воды – 3,5 л. Устройство представлено в нескольких вариантах – с видеокамерой и без нее. При помощи аудиосвязи можно дистанционно общаться с питомцем.

Одной из новинок стал самоочищающийся лоток для кошек. Его размеры походят как крупным котам, так и маленьким котятам. Внутренний объем лотка — 65 л, отсек для отходов - 12 л. Система дезодорирования и надежная изоляция отходов избавят от неприятных запахов.

Новые продукты Планета Лайка уже можно купить на крупнейших маркетплейсах.



