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Бренд Планета Лайка представил новинки для ухода за домашними животными

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Новые продукты для ухода за домашними животными представлены российским брендом технологичных товаров для животных Планета Лайка. Они позволяют оставить питомцев одних дома под надежным контролем, обеспечив их водой, едой и полноценным уходом.


Новинки могут функционировать в автоматическом режиме и в режиме удаленного контроля. Для управления используется приложение Smart Life на базе умного дома Tuya. Оно позволяет настроить циклы работы устройств, получать статистические данные по питанию питомца и пр.

Бренд представил автоматическую кормушку с поилкой Планета Лайка для кошек и собак — комбинированное устройство «два в одном». Объем контейнера для корма – 4 л, емкость для воды – 3,5 л. Устройство представлено в нескольких вариантах – с видеокамерой и без нее. При помощи аудиосвязи можно дистанционно общаться с питомцем.

Одной из новинок стал самоочищающийся лоток для кошек. Его размеры походят как крупным котам, так и маленьким котятам. Внутренний объем лотка — 65 л, отсек для отходов - 12 л. Система дезодорирования и надежная изоляция отходов избавят от неприятных запахов. 

Новые продукты Планета Лайка уже можно купить на крупнейших маркетплейсах.


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