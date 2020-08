Уникальный пылесос Xiaomi Roidmi Zero Z1 с функцией стерилизации

Компания Xiaomi совместно с суббрендом Roidmi разработала пылесос, который оказывает антибактерильный эффект. Речь идет о беспроводном пылесосе Roidmi Zero Z1, который предназначен для влажной и сухой уборки напольных покрытий.Для обеспечения «стерилизации» используется инновационная технология подачи ионов серебра на роликовую щетку. Ионы серебра известны благодаря способности оказывать антибактериальный эффект, т.е. подавлять размножение патогенных микроорганизмов.Устройство работает практически бесшумно за счет бесщеточного электродвигателя, который оснащается цифровым контроллером Engine-X. Мотор вращается со скоростью 100 000 оборотов в минуту, а мощность всасывания достигает 120 Вт.Уровень автономности тоже внушительный: одной зарядки хватает на целый час работы. Несмотря на емкий аккумулятор, вес девайса равняется всего 1,5 кг, что в два раза меньше, чем у беспроводного пылесоса Xiaomi Deerma Vacuum Suction Cleaner VC40.Стоит отметить и солидную комплектацию. В состав комплекта входят четыре щетки, которые предназначены для очистки мебели и пола, в том числе труднодоступных местах.Продажи Roidmi Zero Z1 в Украине уже стартовали. Согласно рекомендациям производителя, розничная цена должна находиться в районе 23 999 рублей. Для тех, кому не требуются функции стерилизации и влажной уборки, компания предлагает оценить достоинства «облегченной» модели Roidmi Zero Z1 Air за 200 долларов.