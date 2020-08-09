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Наушники OPPO AirPods смогут уничтожить AirPods от Apple

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MobilZone
80
С момента когда компании Apple выпустила свои первые беспроводные наушники, мир безусловно изменился. Многие мои коллеги и знакомые навсегда отказались от постоянно спутывающихся проводов, переходников и прочих атрибутов «качественного» звука.
Однако, даже мой аудиофильский подход к прослушиванию музыки, не оставляет мне морального права не попробовать беспроводные наушники, чем я и занимался последние 10 дней, тестируя новые TWS наушники от OPPO - Enco Free, ощущениями от которых я бы хотел поделиться с вами.

Дизайн

Крошечный матовый чехол с металлической вставкой по центру, индикатором заряда и портом USB Type-C, легко помещается в маленький карман на джинсах. Крышка футляра открывается с небольшим усилием, а вот магниты удерживающие сами наушники в кейсе достаточно сильны, что хорошо, ведь риск случало потерять один из наушников, практически отсутствует.

Классический вид самих Enco Free не нуждается в описании, но стоит сказать, что в отличие от тех же AirPods, в комплекте присутствуют две пары сменных насадок, которые позволяют подобрать удобный для себя размер.

Технические преимущества

Отличительной особенностью этих «ушей» является способ подключения, ведь обычно, только один наушник подключается к вашему гаджету, а уже потом внутри пары наушников устанавливается связь.
Это не очень хорошо, ведь иногда приводит к дисбалансу и задержкам звука. В Enco Free к устройству (по Bluetooth 5.0) подключаются сразу оба наушника, что минимизирует задержки и разрывы соединения.

Так же отдельный кайф я испытал от реализации управления громкостью и переключением треков, так как в отличие от конкурентов, постукивания по корпусу которых, вызывало у меня дискомфорт, в Enco Free практически вся поверхность является сенсорной и для того чтобы, например повысить громкость, вам достаточно лишь слегка провести по «ножке» вверх.
К тому же, функция, которая останавливает воспроизведение музыки, когда вы достаете из уха один из наушников, работает безошибочно и не доставляет неудобств.

Звук


Вещь субъективная, лично мне изначально немного не хватило низких частот, но эта проблема была решена за секунду с помощью эквалайзера. А целом звук достаточно высокого качества. К работе микрофонов претензии нет, шумоподавление отличное, собеседники слышали меня без проблем.

Автономность


Скажем так, как правило я слушаю музыку вечером, за сутки набегает около 1.5-2 часов. За 10 дней, после первоначальной полной зарядки кейса, я больше ни разу не подключал их к розетке. Так что заявление производителя о 5 часах заряда самих «ушей» и 20 часах заряда хранящихся в кейсе, я готов подтвердить.

Подводя итог, могу сказать что полностью отказаться от проводов я пока не решился, но считаю что OPPO проделали огромную работу для того, чтобы даже такой придирчивый (к качеству звука) человек как я, начал задумываться о приобретении этой модели в личное пользование. Так что если вы просто хотите удобные, долгоиграющие наушники с хорошим звуком, Enco Free - достойный кандидат.
Теги: Наушники OPPO AirPods смогут уничтожить Apple
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