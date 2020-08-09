Наушники OPPO AirPods смогут уничтожить AirPods от Apple

Дизайн

Технические преимущества

Звук

Автономность

С момента когда компании Apple выпустила свои первые беспроводные наушники, мир безусловно изменился. Многие мои коллеги и знакомые навсегда отказались от постоянно спутывающихся проводов, переходников и прочих атрибутов «качественного» звука.Однако, даже мой аудиофильский подход к прослушиванию музыки, не оставляет мне морального права не попробовать беспроводные наушники, чем я и занимался последние 10 дней, тестируя новые TWS наушники от OPPO -, ощущениями от которых я бы хотел поделиться с вами.Крошечный матовый чехол с металлической вставкой по центру, индикатором заряда и портом USB Type-C, легко помещается в маленький карман на джинсах. Крышка футляра открывается с небольшим усилием, а вот магниты удерживающие сами наушники в кейсе достаточно сильны, что хорошо, ведь риск случало потерять один из наушников, практически отсутствует.Классический вид самих Enco Free не нуждается в описании, но стоит сказать, что в отличие от тех же AirPods, в комплекте присутствуют две пары сменных насадок, которые позволяют подобрать удобный для себя размер.Отличительной особенностью этих «ушей» является способ подключения, ведь обычно, только один наушник подключается к вашему гаджету, а уже потом внутри пары наушников устанавливается связь.Это не очень хорошо, ведь иногда приводит к дисбалансу и задержкам звука. В Enco Free к устройству (по Bluetooth 5.0) подключаются сразу оба наушника, что минимизирует задержки и разрывы соединения.Так же отдельный кайф я испытал от реализации управления громкостью и переключением треков, так как в отличие от конкурентов, постукивания по корпусу которых, вызывало у меня дискомфорт, в Enco Free практически вся поверхность является сенсорной и для того чтобы, например повысить громкость, вам достаточно лишь слегка провести по «ножке» вверх.К тому же, функция, которая останавливает воспроизведение музыки, когда вы достаете из уха один из наушников, работает безошибочно и не доставляет неудобств.Вещь субъективная, лично мне изначально немного не хватило низких частот, но эта проблема была решена за секунду с помощью эквалайзера. А целом звук достаточно высокого качества. К работе микрофонов претензии нет, шумоподавление отличное, собеседники слышали меня без проблем.Скажем так, как правило я слушаю музыку вечером, за сутки набегает около 1.5-2 часов. За 10 дней, после первоначальной полной зарядки кейса, я больше ни разу не подключал их к розетке. Так что заявление производителя о 5 часах заряда самих «ушей» и 20 часах заряда хранящихся в кейсе, я готов подтвердить.Подводя итог, могу сказать что полностью отказаться от проводов я пока не решился, но считаю что OPPO проделали огромную работу для того, чтобы даже такой придирчивый (к качеству звука) человек как я, начал задумываться о приобретении этой модели в личное пользование. Так что если вы просто хотите удобные, долгоиграющие наушники с хорошим звуком, Enco Free - достойный кандидат.