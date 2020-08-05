Xiaomi: Хотели съёмную батарею, получайте съёмный экран

Реальные камеры под экраном

А есть ли польза ?

Все мы скучаем по временам, когда для того чтобы поменять батарею в смартфоне, не нужно было обращаться в сервисный центр, или разбирать девайс, следуя инструкциям из интернета. Достаточно было снять заднюю крышку и поменять старый аккумулятор на новый.Но судя по всему инженеры Xiaomi заварили слишком крепкий китайский чай, потому как в голову адекватного человека, вряд ли может прийти столь абсурдная мысль:Да да, именно такой патент был вчера опубликован на официальном сайте cNIPA (одно из патентных бюро Китая). И благодаря патентной документации, уже сегодня мы можем посмотреть на широту фантазии китайских разработчиков.Если взглянуть на фронтальную и заднюю части модели, может показаться что перед нами обычный, безрамочный смартфон. Но стоит только повернуть его боком, как станет понятно, что дисплей снимается и может работать отдельно от корпуса.По задумке инженеров, в момент когда экран отключён от основной части смартфона, он продолжает быть активным и получает всю информацию по Bluetooth соединению, а вот информации по поводу его питания пока недостаточно, но скорее всего экран новинки будет иметь собственную, очень тонкую батарею. В момент когда дисплей и корпус становятся одним целым, питание экрана осуществляется по средствам двух разъёмов в нижней части смартфона.Ещё одной интереснейшей находкой инженеров Xiaomi стали две селфи камеры. которые помещены в буквальном смысле под дисплей. В патентной документации говорится, что съемка будет возможна в обоих состояниях. Из чего я делаю вывод, что дисплей построен по новой технологии и способен пропускать необходимое для снимка количество света.Фактически найти применение данной технологии я пока не могу, разве что она может облегчить съемку видео и фото, при которой откреплённый дисплей используется как видеоискатель, а сами камеры находиться на расстоянии.Ещё такой экран проще менять, но предполагая стоимость такого устройства, не думаю что кто-то в здравом уме решится на такой «ремонт».Да и честно говоря, само использование экрана в отрыве от корпуса точно не будет долгим, ведь вряд ли питания хватит даже на час-полтора. Поэтому думаю, что это очередное изобретение ради изобретения, как это было в случае с Mi Mix Alpha, и если этот «трансформер» и выйдет в свет, то очереди из желающих его приобрести, точно не будет.Или стоит сначала довести до ума нынешние смартфоны, а уже потом приниматься за создание столь безумных смартфонов.