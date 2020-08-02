Android смартфоны с отличным железом, которые стоит купить в 2020 году

фото и видео возможности;

производительность;

цена

автономность.

Google Pixel 3

Довольно высокая цена за практически двухлетний флагман ( в среднем это 450 долларов).

Большие рамки сверху и снизу экрана

Huawei P30 Pro Huawei P30 Pro

Huawei P30 Pro Huawei P30 Pro

Стандартный объектив, 40 мегапикселей, оптическая стабилизация, f/1.6

Широкоугольный объектив, 20 мегапикселей, f/2.2

Телефотообъектив, оптический зум х5, гибридный х10, f/3.4, оптическая стабилизация

ToF (time of flight) поддерживает лазерный автофокус, фазовый и контрастный автофокусы, AIS - (Huawei AI-стабилизация картинки)

Сегодня хочу с вами поговорить о том, какие Android смартфоны с топовым железом стоит рассматривать для покупки за адекватные деньги в 2020 году. У каждого человека есть желание сэкономить и при этом купить смартфон, обладающий всеми желаемыми параметрами.Усложняет выбор смартфона и факт того, что выбор просто огромен. Кто-то ориентируется на знакомый бренд, другие изучают характеристики смартфона, а остальные просто выбирают, что понравилось визуально и подошло под бюджет.Так или иначе, большинство при покупке телефона, отталкивается от основных потребностей, которые важны именно для них, например:Найти смартфон, который устроит по всем параметрам возможно, только с вероятностью в 90% он не устроит вас по цене. Практически все Android смартфоны имеют как сильные стороны, так и компромиссные решения, позволяющие продавать смартфон по привлекательной цене.Предлагаю рассмотреть несколько смартфонов, определим его сильные и слабые стороны, уверен это поможет с выбором.Начать хочется с малоизвестного в Украаине смартфона- Google Pixel. Когда он только вышел, о нем знал узкий круг людей, но прошло совсем немного времени, и о нем заговорили.Огромную роль в этом сыграли его фото и видео возможности, алгоритмы обработки изображения выдавали просто великолепную картинку, не имеющую конкурентов. Именно Google Pixel доказал, что для того чтобы делать отличные снимки не нужно много камер.Также скорость работы смартфона не оставляла никого равнодушным, так как это смартфон от Google, ОС оптимизирована на должном уровне. Не стоит забывать и о политике Google, касающейся обновления ОС своих устройств. Во первых Google Pixel получают обновления самые первые, а во вторых поддерживаются обновлениями дольше любого из конкурентов.Если не переплачивать деньги за актуальный флагман Google Pixel 4, стоит обратить внимание на 3 поколение, оно еще не устарело, и будет получать обновления, как минимум несколько лет. Несмотря на не топовый процессор от Qualcomm, имеющегося Snapdragon 845 будет хватать с запасом для выполнения любых задач.Google Pixel 3 имеет OLED экран, с разрешением 2160x1080, плотностью пикселей 439 PPI и диагональю 5,5 дюймов( есть также XL версия, с увеличенной диагональю экрана). Объем ОЗУ 4 GB, не космос по меркам 2020 года, но это хватит для комфортного использования. Емкость аккумулятора составляет 2915мАч, в сочетании энергоэффективным процессором и отлично оптимизированной ОС этого достаточно для автономной работы смартфона в течении дня.Из недостатков стоит отметить:В большинстве случаев, когда мы говорим о смартфоне с оптимальным соотношением цены и качества, первое что приходит в голову это китайские производители, а их немало, например: Huawei, Xiaomi, OnePlus и другие. И не просто так, представление о китайских смартфонах, как "топ за свои деньги", весьма распространено. У каждого из тих брендов есть достойные модели. Лично мне хочется отметить Huawei P30 Pro, он имеет великолепные фото и видео возможности, именно с Huawei P20 Pro и началось становление Huawei, как одного из лучших камерафонов, а P30 Pro ее успешно продолжил.В Huawei P30 Pro используется фирменный процессор от Huawei -Kirin 980, который также имеет достойный запас производительности не на один год вперед. За безопасность ваших данных отвечает подэкранный сканер отпечатков пальцев с высокой точностью срабатывания. Также имеется и разблокировка по лицу, но этой функции стоит пользоваться только для удобства, ни какой безопасности она не добавляет.Экран выполнен по технологии Amoled, с разрешением 2340x1080 и плотностью пикселей 398 ppi. Цвета яркие, при этом цветопередача естественна.фронтальная камера имеет сенсор разрешением 32 мегапикселя (f/2.0), основная камера, состоит из четырех модулей и имеет следующие характеристики:Также из плюсов стоить отметить автономность устройства, за нее отвечает аккумулятор, емкостью 4200 мАч. Смартфон обладает поддержкой как беспроводной зарядки, так и быстрой.К возможным недостаткам этого смартфона можно отнести его высокую цену, сейчас Huawei P30 Pro можно купить в среднем за 570 долларов.