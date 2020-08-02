ProstoTECH - Новости современных технологий 2017 года

Последние новости

19:35
Моменты в работе MIUI, которые неимоверно раздражают
15:54
Android смартфоны с отличным железом, которые стоит купить в 2020 году
13:48
Google показала финальные эмодзи для Android 11
17:00
Xiaomi Mi 10 Pro+ получит уникальную фишку для геймеров, которой нет на других устройствах
15:00
MIUI 12 получает новую возможность кастомизации интерфейса
13:59
Флагман старичок Xiaomi получил обновление до MIUI 12
12:11
Какие Apple Watch купить в 2020 году
11:22
Xiaomi представила многофункциональный фонарик NexTool
03:06
Выбираем чехол на телефон: какая модель от чего защищает?
20:54
Включаем постукивание по задней крышке как в новых iPhone для смартфонов Xiaomi
18:18
Дизайн и характеристики Redmi K30 Ultra раскрыты TENAA
15:09
Xiaomi возобновила рассылку MIUI 12 для Xiaomi Mi 9T
14:54
Обзор первого робота-пылесоса от Dreame: Dreame F9
11:54
Сравнение смартфонов Xiaomi Redmi 9A против Xiaomi Redmi 8A
19:35
Сроки выхода MIUI 12 для Xiaomi, Redmi и Poco, обновлено 30.07.20
15:13
В Америке закрывают 3G: Стоит ли нам готовиться
12:02
Xiaomi выпустила невероятно прочное защитное стекло для Redmi Note 9 Pro
12:00
В MIUI 12 теперь можно сделать скриншот, постучав по смартфону
20:18
Страница Galaxy Buds Live появилась на сайте Samsung
17:30
Xiaomi запатентовала смартфон со встроенными TWS-наушниками
17:14
Samsung Galaxy A72 получит первым, кто получит оптическую стабилизацию в 2021 году
14:26
Глобальная версия MIUI 12 вышла для Redmi Note 9
12:10
Владельцы европейских Redmi Note 7 дождались Android 10
19:22
Владельцы Xiaomi Mi 10 в Европе начали получать MIUI 12
15:58
Смартфоны Black Shark получат оболочку JoyUI 12 на базе MIUI 12
12:30
Версия Redmi 9A для Китая получила больше памяти за те же деньги
12:08
В оболочку MIUI 12 добавят аналог функции Back Tap из iOS 14
11:26
Главное отличие между планшетами Samsung Galaxy Tab S7 и Tab S7+
19:23
Свежие подробности о новом флагмане компании Xiaomi
17:10
Владельцы Xiaomi Mi 9T Pro начали получать прошивку MIUI 12
14:00
Компания Xiaomi получила патент на уникальный смартфон
13:20
Бренд Redmi уже 2 августа представит очередную новинку
12:00
Чип MediaTek Dimensity 2000 представят в следующем году
 Больше новостей
» » Android смартфоны с отличным железом, которые стоит купить в 2020 году
-

Android смартфоны с отличным железом, которые стоит купить в 2020 году

Поделиться:
MobilZone
358
Сегодня хочу с вами поговорить о том, какие Android смартфоны с топовым железом стоит рассматривать для покупки за адекватные деньги в 2020 году. У каждого человека есть желание сэкономить и при этом купить смартфон, обладающий всеми желаемыми параметрами.

Усложняет выбор смартфона и факт того, что выбор просто огромен. Кто-то ориентируется на знакомый бренд, другие изучают характеристики смартфона, а остальные просто выбирают, что понравилось визуально и подошло под бюджет.
Так или иначе, большинство при покупке телефона, отталкивается от основных потребностей, которые важны именно для них, например:
  • фото и видео возможности;
  • производительность;
  • цена
  • автономность.
Найти смартфон, который устроит по всем параметрам возможно, только с вероятностью в 90% он не устроит вас по цене. Практически все Android смартфоны имеют как сильные стороны, так и компромиссные решения, позволяющие продавать смартфон по привлекательной цене.

Предлагаю рассмотреть несколько смартфонов, определим его сильные и слабые стороны, уверен это поможет с выбором.
Начать хочется с малоизвестного в Украаине смартфона- Google Pixel. Когда он только вышел, о нем знал узкий круг людей, но прошло совсем немного времени, и о нем заговорили.
Google Pixel 3 

Огромную роль в этом сыграли его фото и видео возможности, алгоритмы обработки изображения выдавали просто великолепную картинку, не имеющую конкурентов. Именно Google Pixel доказал, что для того чтобы делать отличные снимки не нужно много камер.
Также скорость работы смартфона не оставляла никого равнодушным, так как это смартфон от Google, ОС оптимизирована на должном уровне. Не стоит забывать и о политике Google, касающейся обновления ОС своих устройств. Во первых Google Pixel получают обновления самые первые, а во вторых поддерживаются обновлениями дольше любого из конкурентов.

Если не переплачивать деньги за актуальный флагман Google Pixel 4, стоит обратить внимание на 3 поколение, оно еще не устарело, и будет получать обновления, как минимум несколько лет. Несмотря на не топовый процессор от Qualcomm, имеющегося Snapdragon 845 будет хватать с запасом для выполнения любых задач.

Google Pixel 3 имеет OLED экран, с разрешением 2160x1080, плотностью пикселей 439 PPI и диагональю 5,5 дюймов( есть также XL версия, с увеличенной диагональю экрана). Объем ОЗУ 4 GB, не космос по меркам 2020 года, но это хватит для комфортного использования. Емкость аккумулятора составляет 2915мАч, в сочетании энергоэффективным процессором и отлично оптимизированной ОС этого достаточно для автономной работы смартфона в течении дня.
Из недостатков стоит отметить:
  • Довольно высокая цена за практически двухлетний флагман ( в среднем это 450 долларов).
  • Большие рамки сверху и снизу экрана
В большинстве случаев, когда мы говорим о смартфоне с оптимальным соотношением цены и качества, первое что приходит в голову это китайские производители, а их немало, например: Huawei, Xiaomi, OnePlus и другие. И не просто так, представление о китайских смартфонах, как "топ за свои деньги", весьма распространено. У каждого из тих брендов есть достойные модели. Лично мне хочется отметить Huawei P30 Pro, он имеет великолепные фото и видео возможности, именно с Huawei P20 Pro и началось становление Huawei, как одного из лучших камерафонов, а P30 Pro ее успешно продолжил.
 Huawei P30 Pro 

В Huawei P30 Pro используется фирменный процессор от Huawei -Kirin 980, который также имеет достойный запас производительности не на один год вперед. За безопасность ваших данных отвечает подэкранный сканер отпечатков пальцев с высокой точностью срабатывания. Также имеется и разблокировка по лицу, но этой функции стоит пользоваться только для удобства, ни какой безопасности она не добавляет.
Экран выполнен по технологии Amoled, с разрешением 2340x1080 и плотностью пикселей 398 ppi. Цвета яркие, при этом цветопередача естественна.
фронтальная камера имеет сенсор разрешением 32 мегапикселя (f/2.0), основная камера, состоит из четырех модулей и имеет следующие характеристики:
 Huawei P30 Pro

  • Стандартный объектив, 40 мегапикселей, оптическая стабилизация, f/1.6
  • Широкоугольный объектив, 20 мегапикселей, f/2.2
  • Телефотообъектив, оптический зум х5, гибридный х10, f/3.4, оптическая стабилизация
  • ToF (time of flight) поддерживает лазерный автофокус, фазовый и контрастный автофокусы, AIS - (Huawei AI-стабилизация картинки)
Также из плюсов стоить отметить автономность устройства, за нее отвечает аккумулятор, емкостью 4200 мАч. Смартфон обладает поддержкой как беспроводной зарядки, так и быстрой.
К возможным недостаткам этого смартфона можно отнести его высокую цену, сейчас Huawei P30 Pro можно купить в среднем за 570 долларов.
Теги: Android смартфоны с отличным железом которые стоит купить в 2020 году
Система комментирования SigComments