ProstoTECH - Новости современных технологий 2017 года

Последние новости

11:54
Сравнение смартфонов Xiaomi Redmi 9A против Xiaomi Redmi 8A
19:35
Сроки выхода MIUI 12 для Xiaomi, Redmi и Poco, обновлено 30.07.20
15:13
В Америке закрывают 3G: Стоит ли нам готовиться
12:02
Xiaomi выпустила невероятно прочное защитное стекло для Redmi Note 9 Pro
12:00
В MIUI 12 теперь можно сделать скриншот, постучав по смартфону
20:18
Страница Galaxy Buds Live появилась на сайте Samsung
17:30
Xiaomi запатентовала смартфон со встроенными TWS-наушниками
17:14
Samsung Galaxy A72 получит первым, кто получит оптическую стабилизацию в 2021 году
14:26
Глобальная версия MIUI 12 вышла для Redmi Note 9
12:10
Владельцы европейских Redmi Note 7 дождались Android 10
19:22
Владельцы Xiaomi Mi 10 в Европе начали получать MIUI 12
15:58
Смартфоны Black Shark получат оболочку JoyUI 12 на базе MIUI 12
12:30
Версия Redmi 9A для Китая получила больше памяти за те же деньги
12:08
В оболочку MIUI 12 добавят аналог функции Back Tap из iOS 14
11:26
Главное отличие между планшетами Samsung Galaxy Tab S7 и Tab S7+
19:23
Свежие подробности о новом флагмане компании Xiaomi
17:10
Владельцы Xiaomi Mi 9T Pro начали получать прошивку MIUI 12
14:00
Компания Xiaomi получила патент на уникальный смартфон
13:20
Бренд Redmi уже 2 августа представит очередную новинку
12:00
Чип MediaTek Dimensity 2000 представят в следующем году
11:21
Геймерский смартфон Black Shark 3S показали на первом реальном фото
20:33
Приостановлена рассылка прошивок MIUI 12 для Xiaomi Mi 9T
20:31
MIUI 12 Global начали получать владельцы Xiaomi Mi 10 Pro
13:30
Samsung хочет дать возможность компьютерам работать на мощности смартфона
11:14
OnePlus выпустили доступный смартфон за 399 долларов
10:20
Какой тип сканера отпечатков удобнее всего
13:10
Фишки iOS 14, про которые не сказали на презентации.
11:46
Секреты MIUI: Борьба со слежкой от Google продолжается
09:52
MIUI 12.1: Что нового и когда ждать
17:17
Смартфон OPPO A31: Компромисс, который удовлетворит каждого
13:40
Corning представила прочное стекло Gorilla Glass Victus
20:30
Xiaomi Qin AI Life – телефон и игровая консоль
19:13
Изображения смартфона Redmi K30 Ultra появились в сети до официального анонса
 Больше новостей
» » Сравнение смартфонов Xiaomi Redmi 9A против Xiaomi Redmi 8A
-

Сравнение смартфонов Xiaomi Redmi 9A против Xiaomi Redmi 8A

Поделиться:
MobilZone
21
Сравним бюджетники от Redmi. Есть ли конкуренция в секторе до 100 долларов и на что можно рассчитывать в данном ценовом диапазоне.  Забегая вперед, сразу скажем, рассчитывать в 2020 году можно на очень хорошее качество. Недорогие и доступные смартфоны в ценовой категории до 100 долларов мощнее флагманов пятилетней давности и даже мощнее компьютеров десятилетней давности.  Современный рынок не может позволить себе пренебрежение к бюджетному сектору. Пользователь получает максимум. Максимальная производительность, хорошее качество мультимедиа, отличные фотографии и, разумеется, поддержка всех новых стандартов беспроводной связи.

В июне 2020 года вышел новый Redmi 9A. Чем он лучше модели прошлого года и короля бюджетного рынка Redmi 8A. Некоторые эксперты, посмотрев на постеры нового  Redmi 9A, выражают разочарование. И напрасно.  Реальность нового Redmi 9A намного интереснее картинок.

Внешний вид, дизайн, удобство пользователя

Экран Redmi 9A 6,53 дюйма крупнее, чем у Redmi 8A (6,22 дюйма). Рамки вокруг экрана на новой модели немного уже, вырез под фронтальную камеру чуть более компактный, каплевидный.  Уже никто не называет смартфоны с экраном больше 5 дюймов «лопатой», последние несколько лет все производители смартфонов учат пользователей тренировать и растягивать пальцы, управляясь с большими смартфонами. А ведь сравнительно недавно 7 дюймов –это был формат «электронного планшета».  Redmi 9A уже приблизился к этому порогу. И это удобно.  Мы привыкли к большим экранам и хотим смотреть видео в приличном качестве.

·       Разрешение экрана Redmi 8A (6,22 дюйма) 1520х720 яркость 400 нит
·       Разрешение экрана Redmi 9A (6,53 дюйма) HD+ 1600x720  500 нит

Как видите, «совершенно одинаковые», по уверениям экспертов, экраны совсем не одинаковые.

В обоих случаях работает разблокировка по лицу, дактилоскопического датчика нет. Нет чипа бесконтактных платежей . Отсутствие NFC – реальный минус. Непонятно, почему чип имеется в недорогих фитнес браслетах и обычных проездных карточках, но не в бюджетных смартфонах.

Корпуса Redmi 8A и Redmi 9A выполнены из поликарбоната. Защита стекла  Gorilla glass. Олеофобное покрытие присутствует, но рассчитывать на него всерьез не стоит. Сразу покупайте чехол и устанавливайте защитное стекло – его поменять легче, чем экран.

Железо и производительность

Redmi 8A основан на бюджетном традиционном чипсете Snapdragon 439 +2 ГБ ОЗУ. Результаты производительности Redmi 8A  в целом неплохие. Можно играть в Симс,  World of Tanks идет на средних настройках, PUBG на минимальных. Гонки, стрелялки, симуляторы – лучше снизить детализацию.

По синтетическому тесту Antutu смартфон Redmi 8A набирает 88 тысяч баллов.

Новый Redmi 9A получил принципиально другой чипсет, адаптированный под игровые и графические задачи, насколько это возможно в бюджетном секторе.  Чипсет MediaTek Helio G25 (буква G в наименовании чипсета означает Game)  с 8 ядрами Cortex-A53  2.0 ГГц.  Графический чипсет Mali G31. ОЗУ также 2 Гб.
 По Antutu Redmi 9A получает 102 тысячи баллов.  Увеличение производительности по сравнению с предыдущей моделью на 20% - достаточно серьезно для 1 года между моделями.

В значительной степени производительность снижена из-за малого объема оперативной памяти, будем надеяться, что Redmi 9A будет выпущен и в конфигурации с 3 Гб ОЗУ.

Жесткий диск в обоих случаях 32Гб, поддерживается отдельный слот для карты памяти.

Камеры

Redmi 8A получил хороший для своего класса набор камер 5 Мп фронтальная камера + 13 Мп основной фотосенсор Sony IMX486 f/1.8 с умной вспышкой. Снимки с основной камеры очень неплохие по цветопередаче. Серьезная проблема – отсутствие оптической стабилизации.  Нужно помнить об этой небольшой слабости серии и делать упор для рук, использовать штатив или хотя бы ткнуть пальцем в объект фокусировки для автофокусировки и установить режим повышенной четкости. Автофокус работает нормально, ИИ постарается вытянуть кадр.
 Фотоблок Redmi 9A немного мощнее – фронтальная камера 5 Мп с максимальным разрешением фото 2560 x 1960 и видео Full HD и основная камера 13 Мп 4128 x 3096 HDR, также с поддержкой Full HD.  Реализована хорошая работа со светом при естественном и искусственном освещении, но проблемы с отсутствием оптической стабилизации сохранились.  Любопытная деталь – снимки с основной камеры Redmi 9A уже могут соответствовать минимальным требованиям фотостоков по размеру кадра.

Аккумулятор

Оба смартфона получили аккумулятор  на 5000 мАч – колоссальный объем, не всякий флагман может похвастаться. Соответственно, отличная автономность – смартфон не придется подзаряжать в течение дня.
 Любопытная деталь, Redmi 8A имеет на борту USB Type-C и поддержку быстрой зарядки на 18 Вт. Время полной зарядки 2,2 часа. Redmi 9A почему-то оснащен быстрой зарядкой всего на 10 Вт. Время полной зарядки 2,5 часа. Пожалуй, это единственный параметр, в котором Redmi 9A уступает предшественнику.
Сравнительная таблица характеристик смартфонов

Рекомендуем, конечно, новую модель Redmi 9A, но и Redmi 8A сохраняет актуальность, особенно когда цены снизятся в связи с появлением новой модели на прилавках.  Выбирайте, заказывайте. Официальные поставки Redmi 9A в Украину и Россию ожидаются в сентябре 2020 года.
Теги: Сравнение смартфонов Xiaomi Redmi 9A Redmi 8A
Система комментирования SigComments