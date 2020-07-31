Сравнение смартфонов Xiaomi Redmi 9A против Xiaomi Redmi 8A

Сравним бюджетники от Redmi. Есть ли конкуренция в секторе до 100 долларов и на что можно рассчитывать в данном ценовом диапазоне. Забегая вперед, сразу скажем, рассчитывать в 2020 году можно на очень хорошее качество. Недорогие и доступные смартфоны в ценовой категории до 100 долларов мощнее флагманов пятилетней давности и даже мощнее компьютеров десятилетней давности. Современный рынок не может позволить себе пренебрежение к бюджетному сектору. Пользователь получает максимум. Максимальная производительность, хорошее качество мультимедиа, отличные фотографии и, разумеется, поддержка всех новых стандартов беспроводной связи.
В июне 2020 года вышел новый Redmi 9A. Чем он лучше модели прошлого года и короля бюджетного рынка Redmi 8A. Некоторые эксперты, посмотрев на постеры нового Redmi 9A, выражают разочарование. И напрасно. Реальность нового Redmi 9A намного интереснее картинок.
· Разрешение экрана Redmi 8A (6,22 дюйма) 1520х720 яркость 400 нит
· Разрешение экрана Redmi 9A (6,53 дюйма) HD+ 1600x720 500 нит
Как видите, «совершенно одинаковые», по уверениям экспертов, экраны совсем не одинаковые.
В обоих случаях работает разблокировка по лицу, дактилоскопического датчика нет. Нет чипа бесконтактных платежей . Отсутствие NFC – реальный минус. Непонятно, почему чип имеется в недорогих фитнес браслетах и обычных проездных карточках, но не в бюджетных смартфонах.
Корпуса Redmi 8A и Redmi 9A выполнены из поликарбоната. Защита стекла Gorilla glass. Олеофобное покрытие присутствует, но рассчитывать на него всерьез не стоит. Сразу покупайте чехол и устанавливайте защитное стекло – его поменять легче, чем экран.
По синтетическому тесту Antutu смартфон Redmi 8A набирает 88 тысяч баллов.
Новый Redmi 9A получил принципиально другой чипсет, адаптированный под игровые и графические задачи, насколько это возможно в бюджетном секторе. Чипсет MediaTek Helio G25 (буква G в наименовании чипсета означает Game) с 8 ядрами Cortex-A53 2.0 ГГц. Графический чипсет Mali G31. ОЗУ также 2 Гб.
По Antutu Redmi 9A получает 102 тысячи баллов. Увеличение производительности по сравнению с предыдущей моделью на 20% - достаточно серьезно для 1 года между моделями.
В значительной степени производительность снижена из-за малого объема оперативной памяти, будем надеяться, что Redmi 9A будет выпущен и в конфигурации с 3 Гб ОЗУ.
Жесткий диск в обоих случаях 32Гб, поддерживается отдельный слот для карты памяти.
Фотоблок Redmi 9A немного мощнее – фронтальная камера 5 Мп с максимальным разрешением фото 2560 x 1960 и видео Full HD и основная камера 13 Мп 4128 x 3096 HDR, также с поддержкой Full HD. Реализована хорошая работа со светом при естественном и искусственном освещении, но проблемы с отсутствием оптической стабилизации сохранились. Любопытная деталь – снимки с основной камеры Redmi 9A уже могут соответствовать минимальным требованиям фотостоков по размеру кадра.
Любопытная деталь, Redmi 8A имеет на борту USB Type-C и поддержку быстрой зарядки на 18 Вт. Время полной зарядки 2,2 часа. Redmi 9A почему-то оснащен быстрой зарядкой всего на 10 Вт. Время полной зарядки 2,5 часа. Пожалуй, это единственный параметр, в котором Redmi 9A уступает предшественнику.
Сравнительная таблица характеристик смартфонов
Рекомендуем, конечно, новую модель Redmi 9A, но и Redmi 8A сохраняет актуальность, особенно когда цены снизятся в связи с появлением новой модели на прилавках. Выбирайте, заказывайте. Официальные поставки Redmi 9A в Украину и Россию ожидаются в сентябре 2020 года.
В июне 2020 года вышел новый Redmi 9A. Чем он лучше модели прошлого года и короля бюджетного рынка Redmi 8A. Некоторые эксперты, посмотрев на постеры нового Redmi 9A, выражают разочарование. И напрасно. Реальность нового Redmi 9A намного интереснее картинок.
Внешний вид, дизайн, удобство пользователяЭкран Redmi 9A 6,53 дюйма крупнее, чем у Redmi 8A (6,22 дюйма). Рамки вокруг экрана на новой модели немного уже, вырез под фронтальную камеру чуть более компактный, каплевидный. Уже никто не называет смартфоны с экраном больше 5 дюймов «лопатой», последние несколько лет все производители смартфонов учат пользователей тренировать и растягивать пальцы, управляясь с большими смартфонами. А ведь сравнительно недавно 7 дюймов –это был формат «электронного планшета». Redmi 9A уже приблизился к этому порогу. И это удобно. Мы привыкли к большим экранам и хотим смотреть видео в приличном качестве.
· Разрешение экрана Redmi 8A (6,22 дюйма) 1520х720 яркость 400 нит
· Разрешение экрана Redmi 9A (6,53 дюйма) HD+ 1600x720 500 нит
Как видите, «совершенно одинаковые», по уверениям экспертов, экраны совсем не одинаковые.
В обоих случаях работает разблокировка по лицу, дактилоскопического датчика нет. Нет чипа бесконтактных платежей . Отсутствие NFC – реальный минус. Непонятно, почему чип имеется в недорогих фитнес браслетах и обычных проездных карточках, но не в бюджетных смартфонах.
Корпуса Redmi 8A и Redmi 9A выполнены из поликарбоната. Защита стекла Gorilla glass. Олеофобное покрытие присутствует, но рассчитывать на него всерьез не стоит. Сразу покупайте чехол и устанавливайте защитное стекло – его поменять легче, чем экран.
Железо и производительностьRedmi 8A основан на бюджетном традиционном чипсете Snapdragon 439 +2 ГБ ОЗУ. Результаты производительности Redmi 8A в целом неплохие. Можно играть в Симс, World of Tanks идет на средних настройках, PUBG на минимальных. Гонки, стрелялки, симуляторы – лучше снизить детализацию.
По синтетическому тесту Antutu смартфон Redmi 8A набирает 88 тысяч баллов.
Новый Redmi 9A получил принципиально другой чипсет, адаптированный под игровые и графические задачи, насколько это возможно в бюджетном секторе. Чипсет MediaTek Helio G25 (буква G в наименовании чипсета означает Game) с 8 ядрами Cortex-A53 2.0 ГГц. Графический чипсет Mali G31. ОЗУ также 2 Гб.
По Antutu Redmi 9A получает 102 тысячи баллов. Увеличение производительности по сравнению с предыдущей моделью на 20% - достаточно серьезно для 1 года между моделями.
В значительной степени производительность снижена из-за малого объема оперативной памяти, будем надеяться, что Redmi 9A будет выпущен и в конфигурации с 3 Гб ОЗУ.
Жесткий диск в обоих случаях 32Гб, поддерживается отдельный слот для карты памяти.
КамерыRedmi 8A получил хороший для своего класса набор камер 5 Мп фронтальная камера + 13 Мп основной фотосенсор Sony IMX486 f/1.8 с умной вспышкой. Снимки с основной камеры очень неплохие по цветопередаче. Серьезная проблема – отсутствие оптической стабилизации. Нужно помнить об этой небольшой слабости серии и делать упор для рук, использовать штатив или хотя бы ткнуть пальцем в объект фокусировки для автофокусировки и установить режим повышенной четкости. Автофокус работает нормально, ИИ постарается вытянуть кадр.
Фотоблок Redmi 9A немного мощнее – фронтальная камера 5 Мп с максимальным разрешением фото 2560 x 1960 и видео Full HD и основная камера 13 Мп 4128 x 3096 HDR, также с поддержкой Full HD. Реализована хорошая работа со светом при естественном и искусственном освещении, но проблемы с отсутствием оптической стабилизации сохранились. Любопытная деталь – снимки с основной камеры Redmi 9A уже могут соответствовать минимальным требованиям фотостоков по размеру кадра.
АккумуляторОба смартфона получили аккумулятор на 5000 мАч – колоссальный объем, не всякий флагман может похвастаться. Соответственно, отличная автономность – смартфон не придется подзаряжать в течение дня.
Любопытная деталь, Redmi 8A имеет на борту USB Type-C и поддержку быстрой зарядки на 18 Вт. Время полной зарядки 2,2 часа. Redmi 9A почему-то оснащен быстрой зарядкой всего на 10 Вт. Время полной зарядки 2,5 часа. Пожалуй, это единственный параметр, в котором Redmi 9A уступает предшественнику.
Сравнительная таблица характеристик смартфонов
Рекомендуем, конечно, новую модель Redmi 9A, но и Redmi 8A сохраняет актуальность, особенно когда цены снизятся в связи с появлением новой модели на прилавках. Выбирайте, заказывайте. Официальные поставки Redmi 9A в Украину и Россию ожидаются в сентябре 2020 года.