Сравнение смартфонов Xiaomi Redmi 9A против Xiaomi Redmi 8A

Внешний вид, дизайн, удобство пользователя

Железо и производительность

Камеры

Аккумулятор

Сравним бюджетники от Redmi. Есть ли конкуренция в секторе до 100 долларов и на что можно рассчитывать в данном ценовом диапазоне. Забегая вперед, сразу скажем, рассчитывать в 2020 году можно на очень хорошее качество. Недорогие и доступные смартфоны в ценовой категории до 100 долларов мощнее флагманов пятилетней давности и даже мощнее компьютеров десятилетней давности. Современный рынок не может позволить себе пренебрежение к бюджетному сектору. Пользователь получает максимум. Максимальная производительность, хорошее качество мультимедиа, отличные фотографии и, разумеется, поддержка всех новых стандартов беспроводной связи.В июне 2020 года вышел новый Redmi 9A. Чем он лучше модели прошлого года и короля бюджетного рынка Redmi 8A. Некоторые эксперты, посмотрев на постеры нового Redmi 9A, выражают разочарование. И напрасно. Реальность нового Redmi 9A намного интереснее картинок.Экран Redmi 9A 6,53 дюйма крупнее, чем у Redmi 8A (6,22 дюйма). Рамки вокруг экрана на новой модели немного уже, вырез под фронтальную камеру чуть более компактный, каплевидный. Уже никто не называет смартфоны с экраном больше 5 дюймов «лопатой», последние несколько лет все производители смартфонов учат пользователей тренировать и растягивать пальцы, управляясь с большими смартфонами. А ведь сравнительно недавно 7 дюймов –это был формат «электронного планшета». Redmi 9A уже приблизился к этому порогу. И это удобно. Мы привыкли к большим экранам и хотим смотреть видео в приличном качестве.· Разрешение экрана Redmi 8A (6,22 дюйма) 1520х720 яркость 400 нит· Разрешение экрана Redmi 9A (6,53 дюйма) HD+ 1600x720 500 нитКак видите, «совершенно одинаковые», по уверениям экспертов, экраны совсем не одинаковые.В обоих случаях работает разблокировка по лицу, дактилоскопического датчика нет. Нет чипа бесконтактных платежей . Отсутствие NFC – реальный минус. Непонятно, почему чип имеется в недорогих фитнес браслетах и обычных проездных карточках, но не в бюджетных смартфонах.Корпуса Redmi 8A и Redmi 9A выполнены из поликарбоната. Защита стекла Gorilla glass. Олеофобное покрытие присутствует, но рассчитывать на него всерьез не стоит. Сразу покупайте чехол и устанавливайте защитное стекло – его поменять легче, чем экран.Redmi 8A основан на бюджетном традиционном чипсете Snapdragon 439 +2 ГБ ОЗУ. Результаты производительности Redmi 8A в целом неплохие. Можно играть в Симс, World of Tanks идет на средних настройках, PUBG на минимальных. Гонки, стрелялки, симуляторы – лучше снизить детализацию.По синтетическому тесту Antutu смартфон Redmi 8A набирает 88 тысяч баллов.Новый Redmi 9A получил принципиально другой чипсет, адаптированный под игровые и графические задачи, насколько это возможно в бюджетном секторе. Чипсет MediaTek Helio G25 (буква G в наименовании чипсета означает Game) с 8 ядрами Cortex-A53 2.0 ГГц. Графический чипсет Mali G31. ОЗУ также 2 Гб.По Antutu Redmi 9A получает 102 тысячи баллов. Увеличение производительности по сравнению с предыдущей моделью на 20% - достаточно серьезно для 1 года между моделями.В значительной степени производительность снижена из-за малого объема оперативной памяти, будем надеяться, что Redmi 9A будет выпущен и в конфигурации с 3 Гб ОЗУ.Жесткий диск в обоих случаях 32Гб, поддерживается отдельный слот для карты памяти.Redmi 8A получил хороший для своего класса набор камер 5 Мп фронтальная камера + 13 Мп основной фотосенсор Sony IMX486 f/1.8 с умной вспышкой. Снимки с основной камеры очень неплохие по цветопередаче. Серьезная проблема – отсутствие оптической стабилизации. Нужно помнить об этой небольшой слабости серии и делать упор для рук, использовать штатив или хотя бы ткнуть пальцем в объект фокусировки для автофокусировки и установить режим повышенной четкости. Автофокус работает нормально, ИИ постарается вытянуть кадр.Фотоблок Redmi 9A немного мощнее – фронтальная камера 5 Мп с максимальным разрешением фото 2560 x 1960 и видео Full HD и основная камера 13 Мп 4128 x 3096 HDR, также с поддержкой Full HD. Реализована хорошая работа со светом при естественном и искусственном освещении, но проблемы с отсутствием оптической стабилизации сохранились. Любопытная деталь – снимки с основной камеры Redmi 9A уже могут соответствовать минимальным требованиям фотостоков по размеру кадра.Оба смартфона получили аккумулятор на 5000 мАч – колоссальный объем, не всякий флагман может похвастаться. Соответственно, отличная автономность – смартфон не придется подзаряжать в течение дня.Любопытная деталь, Redmi 8A имеет на борту USB Type-C и поддержку быстрой зарядки на 18 Вт. Время полной зарядки 2,2 часа. Redmi 9A почему-то оснащен быстрой зарядкой всего на 10 Вт. Время полной зарядки 2,5 часа. Пожалуй, это единственный параметр, в котором Redmi 9A уступает предшественнику.Рекомендуем, конечно, новую модель Redmi 9A, но и Redmi 8A сохраняет актуальность, особенно когда цены снизятся в связи с появлением новой модели на прилавках. Выбирайте, заказывайте. Официальные поставки Redmi 9A в Украину и Россию ожидаются в сентябре 2020 года.