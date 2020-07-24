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Смартфон OPPO A31: Компромисс, который удовлетворит каждого

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MobilZone
154
Какой смартфон выбрать человеку который хочет приобрести среднебюджетную модель, но не рассматривает гаджеты от Samsung или Xiaomi ?
Безусловно, можно пойти по пути приобретения б/у телефона, но согласитесь что новая вещь всегда приносит больше удовольствия и при этом совсем не важно сколько она стоит.
Сегодня я бы хотел поделиться опытом использования смартфона OPPO A31, который на две последние недели стал для меня основным.
И так как в отличие от многих коллег по цеху, у меня нет задачи преподнести тестируемые гаджеты в выгодном свете, (так как я имею свободный доступ к ним из-за основной работы) в этой статье Вы найдете все реальные плюсы и минусы этой модели.

Дизайн


Передняя панель смартфона выполнена в классическом дизайне с каплевидным вырезом для селфи-камеры по центру и заметным подбородком, который к слову меньше чем например у Redmi Note 8T.

На задней поверхности нас встречает приятный мятно-белый градиент, сканер отпечатка пальцев в золотой окантовке и блок из трёх камер и вспышки.
Если говорить о комплектации, то в неё помимо зарядки (5В, 2А) и провода, входит силиконовый чехол, который на боковых гранях имеет специальную структуру, дабы избежать случайное падения смартфона из рук, а на дисплее с завода наклеена защитная плёнка.

Клавиши управления громкостью и питанием смартфона, разнесены по разным сторонам, расположены на комфортной высоте и лично у меня вообще не возникало проблем с удобством использования.

Производительность

Сначала я коротко перечислю все характеристики, а потом расскажу о нюансах, на которые стоит обратить внимание тем, кто рассматривает этот смартфон для покупки:
  • Дисплей: достаточно яркий и правильно откалиброванный 6.5 дюймовый IPS экран с соотношением 20: 9 и разрешением 1600 x 720. Защищён стеклом Gorilla Glass 3
  • Процессор: Helio P35 (8 ядер, 2.3 ГГц)
  • Оперативная память: 4 ГБ
  • Память хранилища: 64 ГБ (с возможностью расширения картами micro SD до 256 ГБ)
  • Камеры: Основная на 12 МП, 2 МП для размытия заднего фона, 2 МП макро и фронтальная на 8 МП
  • Аккумулятор: 4230 мАч
Если бегло посмотреть на характеристики, можно ошибочно предположить, что смартфон с достаточно средним (по нынешним меркам) объёмом батареи и 12 нм процессором от MediaTek, может испытывать проблемы с автономностью.

Но по факту, P35 достаточно энергоэффективен и позволяет смартфону с включённой автояркостью и постоянным подключением к сети, показывать примерно 8 часов экрана и более полутора дней работы от одного заряда.
Так же хочу отметить, что несмотря на достаточно скромное разрешение экрана, пикселей в отдельных элементах Вы не увидите, и если сравнивать дисплеи A31 и того же Mi A3 (который к слову стоит дороже), то последний с треском проиграет эту битву.

Камеры


Ждать от восьми мегапиксельной фронтальной камеры чудесных результатов я думаю глупо. Её с головой хватит для видеозвонков и селфи при хорошем освещении, но для ведения скажем Instagram я бы её не рекомендовал.
А вот основная камера в паре с действительно хорошими алгоритмами обработки фотографий и специальным режимом "Dazzle Color" может показать неплохие результаты. Впрочем, судите сами:

Опыт использования

Начну с минусов
1. Кто-то может отнести к ним порт Micro USB, но лично для меня это не играет роли, ведь суть не в форме гнезда, а в скорости передачи данных. Я думаю Вы и сами знаете примеры, когда производитель устанавливает USB Type-C начального уровня, который ничуть не быстрее "устаревшего" micro usb.
2 .Отсутствие NFC - неприятная особенность, но комментарии под некоторыми моими статьями показали, что многие люди вообще не используют бесконтактную оплату. Так что тут решать Вам.
3. Отсутствие хоть какой-нибудь стабилизации в видео, пожалуй один из самых главных недочётов этой модели. Так что если Вы мобильный Тарантино, этот смартфон не для Вас.
Плюсы
1. Во-первых экран, ведь он действительно очень неплох, а из-за соотношения 20 к 9, на нём очень удобно смотреть YouTube и в целом потреблять контент.
2. Во-вторых, неплохая производительность в купе с автономностью. Например при игре в PUBG на средних настройках, просадок FPS и критичного нагрева я не заметил, да и игра в целом была достаточно комфортной.
3. Ещё стоит похвалить OPPO за софт, а точнее за ColorOS, и если Вы не знакомы с этой оболочкой, то описать её коротко можно тремя словами: понятная, настраиваемая, удобная.
4. Ну и напоследок обязан отметить достаточный объём оперативной памяти, благодаря которому приложения не выгружаются и пользоваться смартфоном в многозадачном режиме абсолютно комфортно.
Если подводить итог, то я считаю эту модель достойным конкурентом в данном ценовом сегменте, и если Вы готовы идти на компромисс с отсутствием NFC, то я легко могу рекомендовать её к покупке. В особенности детям старшего возраста (так как он защищён из коробки и достаточно хорош) или взрослым, которых не волнует бесконтактная оплата.
Теги: Смартфон OPPO A31
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