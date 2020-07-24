Смартфон OPPO A31: Компромисс, который удовлетворит каждого

Дизайн

Производительность

Дисплей : достаточно яркий и правильно откалиброванный 6.5 дюймовый IPS экран с соотношением 20: 9 и разрешением 1600 x 720. Защищён стеклом Gorilla Glass 3

: достаточно яркий и правильно откалиброванный 6.5 дюймовый IPS экран с соотношением 20: 9 и разрешением 1600 x 720. Защищён стеклом Gorilla Glass 3 Процессор: Helio P35 (8 ядер, 2.3 ГГц)

Helio P35 (8 ядер, 2.3 ГГц) Оперативная память: 4 ГБ

4 ГБ Память хранилища: 64 ГБ (с возможностью расширения картами micro SD до 256 ГБ)

64 ГБ (с возможностью расширения картами micro SD до 256 ГБ) Камеры: Основная на 12 МП, 2 МП для размытия заднего фона, 2 МП макро и фронтальная на 8 МП

Основная на 12 МП, 2 МП для размытия заднего фона, 2 МП макро и фронтальная на 8 МП Аккумулятор: 4230 мАч

Камеры

Опыт использования

Какой смартфон выбрать человеку который хочет приобрести среднебюджетную модель, но не рассматривает гаджеты от Samsung или Xiaomi ?Безусловно, можно пойти по пути приобретения б/у телефона, но согласитесь что новая вещь всегда приносит больше удовольствия и при этом совсем не важно сколько она стоит.Сегодня я бы хотел поделиться опытом использования смартфона, который на две последние недели стал для меня основным.И так как в отличие от многих коллег по цеху, у меня нет задачи преподнести тестируемые гаджеты в выгодном свете, (так как я имею свободный доступ к ним из-за основной работы) в этой статье Вы найдете все реальные плюсы и минусы этой модели.Передняя панель смартфона выполнена в классическом дизайне с каплевидным вырезом для селфи-камеры по центру и заметным подбородком, который к слову меньше чем например у Redmi Note 8T.На задней поверхности нас встречает приятный мятно-белый градиент, сканер отпечатка пальцев в золотой окантовке и блок из трёх камер и вспышки.Если говорить о комплектации, то в неё помимо зарядки (5В, 2А) и провода, входит силиконовый чехол, который на боковых гранях имеет специальную структуру, дабы избежать случайное падения смартфона из рук, а на дисплее с завода наклеена защитная плёнка.Клавиши управления громкостью и питанием смартфона, разнесены по разным сторонам, расположены на комфортной высоте и лично у меня вообще не возникало проблем с удобством использования.Сначала я коротко перечислю все характеристики, а потом расскажу о нюансах, на которые стоит обратить внимание тем, кто рассматривает этот смартфон для покупки:Если бегло посмотреть на характеристики, можно ошибочно предположить, что смартфон с достаточно средним (по нынешним меркам) объёмом батареи и 12 нм процессором от MediaTek, может испытывать проблемы с автономностью.Но по факту, P35 достаточно энергоэффективен и позволяет смартфону с включённой автояркостью и постоянным подключением к сети, показывать примернои более полутора дней работы от одного заряда.Так же хочу отметить, что несмотря на достаточно скромное разрешение экрана, пикселей в отдельных элементах Вы не увидите, и если сравнивать дисплеи A31 и того же Mi A3 (который к слову стоит дороже), то последний с треском проиграет эту битву.Ждать от восьми мегапиксельной фронтальной камеры чудесных результатов я думаю глупо. Её с головой хватит для видеозвонков и селфи при хорошем освещении, но для ведения скажем Instagram я бы её не рекомендовал.А вот основная камера в паре с действительно хорошими алгоритмами обработки фотографий и специальным режимомможет показать неплохие результаты. Впрочем, судите сами:1. Кто-то может отнести к ним порт Micro USB, но лично для меня это не играет роли, ведь суть не в форме гнезда, а в скорости передачи данных. Я думаю Вы и сами знаете примеры, когда производитель устанавливает USB Type-C начального уровня, который ничуть не быстрее "устаревшего" micro usb.2 .Отсутствие NFC - неприятная особенность, но комментарии под некоторыми моими статьями показали, что многие люди вообще не используют бесконтактную оплату. Так что тут решать Вам.3. Отсутствие хоть какой-нибудь стабилизации в видео, пожалуй один из самых главных недочётов этой модели. Так что если Вы мобильный Тарантино, этот смартфон не для Вас.1. Во-первых экран, ведь он действительно очень неплох, а из-за соотношения 20 к 9, на нём очень удобно смотреть YouTube и в целом потреблять контент.2. Во-вторых, неплохая производительность в купе с автономностью. Например при игре в PUBG на средних настройках, просадок FPS и критичного нагрева я не заметил, да и игра в целом была достаточно комфортной.3. Ещё стоит похвалить OPPO за софт, а точнее за, и если Вы не знакомы с этой оболочкой, то описать её коротко можно тремя словами: понятная, настраиваемая, удобная.4. Ну и напоследок обязан отметить достаточный объём оперативной памяти, благодаря которому приложения не выгружаются и пользоваться смартфоном в многозадачном режиме абсолютно комфортно., то я считаю эту модель достойным конкурентом в данном ценовом сегменте, и если Вы готовы идти на компромисс с отсутствием NFC, то я легко могу рекомендовать её к покупке. В особенности детям старшего возраста (так как он защищён из коробки и достаточно хорош) или взрослым, которых не волнует бесконтактная оплата.