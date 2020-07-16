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Флагманская серия смартфонов vivo Х50 и Х50 Pro меняет опыт мобильной фотографии

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MobilZone
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Киев, Украина, 15 июля 2020 года, - уже в эту пятницу vivo представит смартфоны X50 и X50 Pro, абсолютно новые флагманы серии vivo X50, с невероятными возможностями для профессиональной видеосъемки. 
Серия Х50 – это олицетворение стремления vivo к дизайну и инновациям, ориентированных на пользователей. Благодаря передовой стабилизации, ночному режиму,

зуму и портретным технологиям, смартфоны серии Х50 позволяют пользователям снимать четкие, качественные фотографии и видео в любых условиях, и делают каждый снимок настоящим шедевром. Дизайн серии vivo X50 черпает вдохновение из природных элементов и футуристической эстетики. Благодаря профессиональным возможностям фотографии, потрясающему дизайну и бесперебойной работе, серия Х50 расширяет пределы флагманских смартфонов высокого качества.  

«Руководствуясь глубоким пониманием потребностей потребителей и используя наши передовые технологии, мы создали серию Х50, чтобы обеспечить наших потребителей профессиональными фотографиями. Возможности съемки со стабилизацией, впечатляющие объективы, датчики и передовая система камер позволяют пользователям снимать свои фото и видео с профессиональным качеством», - говорит Макс Лоу, генеральный директор vivo Украина, - «С первыми продуктами серии Х, которые будут представлены на международных рынках, мы рады поделиться нашими лучшими инновационными технологиями и дизайнерскими концепциями с людьми по всему миру».  


Измени мир фотографии
Серия Х50 объединяет технологии профессиональной фотографии. Чтобы уменьшить дрожь, основная камера Х50 Pro оснащена лидирующей в области системой профессиональной гиперстабилизации, что позволяет пользователям делать четкие фото и видео во время движения, даже ночью.

Встроенный в модель Х50 Pro стабилизатор движется в противоположном от колебания направлении, обеспечивая повышенную стабилизацию основной камеры. Эта система также расширяет угол поворота камеры на ± 3°, что есть инновацией в мобильной индустрии, в результате чего выходят суперчеткие изображения. Радар системы стабилизации и анимированное изображение на дисплее, которое отображает движение стабилизатора, позволяет пользователям узнать в реальном времени, где находится линза и матрица, для того, чтобы четко сделать фото и видео. Алгоритм vivo motion-deblur, настройка датчиков и беспрерывное отслеживание фокусирования еще больше повышают четкость изображения и видео. 

Серия Х50 – это настоящие фотофлагманы. Х50 и Х50Pro имеет необходимый набор камер, чтобы создавать крутые фото каждый день. К тому же X50 Pro оснащен перископическим объективом с 60-кратным гиперзумом.

Серия Х50 имеет режим Super Night і Astro, которые позволяют пользователям делать потрясающие фотографии различных пейзажей в ночное время, а функции Super Wide-Angle і Super Macro помогают создавать фотографии профессионального качества в любых условиях. Режим портрета vivo, благодаря алгоритму четырехшаговой маскировки, позволяет пользователям отделять объект от фона и применять отдельные эффекты для более совершенного результата. 

Безупречная продуктивность и дизайн
Кроме своих профессиональных возможностей фотосъемки, серия Х50 наделена флагманскими характеристиками. Смартфон X50Pro получил поддержку 5G-соединения, а также оба смартфона серии X50 имеют профессиональные экраны с частотой обновления 90 Гц, что дает возможность почувствовать плавность просмотра веб-страниц и соц сетей.

Отображая инновационные разработки дизайна vivo, смартфоны серии Х50 оборудованы лучшими дисплеями в индустрии, которые тоньше, легче и более долговечные, нежели традиционные экраны. Технология HDR 10+ в серии Х50 помогает увидеть контент по-новому, а AG Frosting (новая технология изготовления стекла) обеспечивает чувство премиальности и отсутствие отпечатков пальцев. Блок камер, включая модуль с профессиональной гиперболизацией Big Eye, является уникальным элементом дизайна на задней панели X50 Pro.

Наушники vivo TWS Neo дополняют серию Х50 невероятным звуком

vivo также представляет беспроводные наушники TWS Neo. Они созданы для обеспечения высококачественного звучания, что отвечает потребностям ценителей музыки. Беспроводные наушники TWS Neo оснащены самыми большими драйверами в этом сегменте 14,2-мм, что дает в свою очередь мощный и насыщенный звук, а также композитной диафрагмой с био-волокна для повышения детализации звука. 
Созданы с учетом пожеланий потребителей, наушники TWS Neo также имеют AI функцию подавления шумов для телефонных звонков и других функций голосового управления в режиме смарт-контроля. Наушники работают на платформе Qualcomm TWS 4-го поколения 
QCC3046, которая дает самую маленькую задержку 88 мс, высокую точность и бесперебойный опыт прослушивания.

Соединение со смартфоном происходит благодаря технологии Bluetooth 5.2 с максимальным диапазоном действия до 10м. Расширенные функции TWS Neo, их классический дизайн и компактный размер демонстрируют внимание, которое vivo уделяет всем устройствам. Как и серия Х50, наушники TWS Neo есть результатом стремления vivo к созданию дизайнерских устройств, которые улучшают жизнь.
С радостью приглашаем присоединиться к онлайн презентации новых смартфонов vivo серії X50 17 июля в 13:00 по ссылке: 
[media=https://www.youtube.com/watch?v=RCGUT1x8q0Y&feature=emb_err_woyt]
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