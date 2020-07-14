История невероятного снимка, сделанного на бюджетный смартфон от Xiaomi

Каждое новое поколение смартфонов качественно отличается от предыдущего. Обычно, в лучшую сторону. Касается это и фотокамер смартфонов, которые проделали огромный путь и сегодня могут порадовать пользователей качественными снимками не только на флагманских устройствах, но и на чем-то побюджетнее.Доказал это независимый фотограф из Болгарии, создав приложенный снимок на камеру смартфона за 250 долларов. Речь идет о Redmi Note 9 Pro. Михаил Минков обычно снимает на беззеркальную камеру Sony A7III, стоимость которой составляет до 7 стоимостей Redmi Note 9 Pro и это без учета объектива, который может оказаться дороже самой камеры.Фотограф специализируется на съемке звездного неба, а потому неудивительно, что на снимке со смартфона мы можем наблюдать Млечный Путь. С помощью данного снимка фотограф попытался доказать, что технические характеристики и цена устройства не столь важны, как то, в чьих руках он находится. По его мнению, даже с бюджетным аппаратом можно добиться впечатляющих результатов.Но как ему удалось сделать такую фотографию? Во-первых, с собой была взята лестница, чтобы подняться на нужную высоту и выстроить задуманный кадр. А далее была сделана серия снимков с разной экспозицией, в общей сумме их получилось 10 штук. В ручных настройках камеры была выставлена 30-секундная выдержка и светочувствительность 3200. Полученные кадры уже на постпродакшене были собраны в один, финальный снимок.Как говорится, лучшая камера — это та камера, которая у тебя с собой. Присылайте примеры своих снимков на мобильную камеру, которыми вы гордитесь. В комментариях всем будет очень интересно посмотреть!