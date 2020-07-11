iPhone за $550 или Xiaomi за $200 - Что лучше

ТОП ЗА СВОИ ДЕНЬГИ

Кстати говоря, напишите в комментариях, чтобы вы выбрали без оглядки на цену. Будьте честны перед собой - купили бы iPhone или все же дешевый Xiaomi?

iPhone SE 2 vs Redmi Note 9s - дизайн и корпус

Промежуточный итог: спорно. Хоть у iPhone и есть фишки и корпус поприятнее, но Redmi современнее и это важно.iPhone SE 2 vs Redmi Note 9s - экран

Промежуточный итог: для игр, видео и прочего все же лучше Redmi. Сейчас все связано с контентом и цветопередачей, доведенной до идеала, сейчас никого не удивить - мало кого это вообще волнует.

iPhone SE 2 vs Redmi Note 9s - производительность

Промежуточный итог: iPhone не подходит для игр из-за экрана, Redmi немного не хватает производительности для полноценного гейминга (на ультра настройках). И все же победитель Redmi.

iPhone SE 2 vs Redmi Note 9s - камеры

48 МП с f/1.79 и 0.8 мкм или 12 МП с 1,6 мкм при объединении пикселей;

8 МП, f/2.2, 119° (ультраширокоугольный), 1/4.0", 1.12 мкм;

5 МП, f/2.4, (макро), 1/5.0", 1.12 мкм, AF от 2 до 10 см;

2 МП, f/2.4, (глубина).

Промежуточный итог: если важнее фото - Redmi. Нужно идеальное видео - только iPhone.

iPhone SE 2 vs Redmi Note 9s - автономность

Промежуточный итог: Чистая победа Redmi.

iPhone SE 2 vs Redmi Note 9s - фишки

Итог:

Обзоров на самый дешевый iPhone, он же iPhone SE 2, в интернете полным полно. Одни его ненавидят, другие обожают, но одно можно сказать точно - равнодушным он не оставляет никого (почти никого). Но чтобы в очередной раз не мусолить эту тему, было решено сравнить самый дешевый свежий iPhone SE 2 с бюджетником от Xiaomi. Как оказалось, разница в стоимости составила более чем в 2 раза: 550 долларов у купертиновца против 200 баксов у китайца.Интересно ли вам такое сравнение? Ведь если посудить, в интернете постоянно говорят, что Xiaomiи нечего тратиться на дорогое "яблоко". Вот с этим сегодня и разберемся.с iPhone SE2 все достаточно просто - старый дизайн 2014 года с соотношением сторон экрана 16:9, стеклянный корпус и металлическая рама. Компактные размеры идут и плюсом и минусом одновременно: в руке держать удобно, а вот полезной площади крайне мало (меньше влазит контента). Сборка на высоком уровне, защита по IP67, Taptic Engine, беспроводная зарядка - в целом это все флагманские замашки.Redmi Note 9S стеклянный, но с пластиковой рамой - распространенная практика. Еще есть поддержка двух SIM, поддержка карт памяти, разъем для наушников, заводская пленка и чехол. Но габариты - это далеко не компактное устройство и среди Android-гаджетов, скорее стандартное.Несмотря на то, что iPhone SE 2 предлагает слабый по современным меркам экран (размеры, разрешение низкое, соотношение сторон старое), у него все же топовая IPS-матрица. TrueTone, высокая яркость, насыщенность - все это делает iPhone SE 2 уникальным в своем ценовом сегменте.Redmi Note 9S предлагает огромный экран почти в 1,5 раза больше, минимальные рамки, неплохую яркость и намного выше разрешение. Хотя контрастность и цветопередача тоже неплохие, до iPhone по этим параметрам Redmi еще далековато.у iPhone SE 2 в распоряжении мощнейший чип Apple A13 Bionic. Все супер, НО! Для чего он там? Для приложений с лихвой хватает и A10 Fusion, к примеру. Для игр? На HD-экране 4,7 дюймов тоже не особо разгонишься, а для казуальных игрушек тоже A13 Bionic излишне много.Redmi Note 9S работает на Snapdragon 720G. Это тоже мощный процессор, но до A13 Bionic ему далековато. Зато он и систему тянет хорошо, и позволяет в игры поиграть на большом безрамочном экране.- всего одна основная камера на 12 МП с мелкими пикселями 1,22 мкм и светосильной оптикой f/1.8;А что на деле? Фотографирую устройства примерно одинаково, особенно днем. Ночью iPhone SE 2 старается дать больше деталей, но сильно шумит. Redmi же сильно мылит при недостатке света, агрессивно используя шумодав. Не спасает и, которого у iPhone нет.Зато у Redmi Note 9s больше возможностей: макросъемка, широкоугольная съемка, боке. А вот iPhone SE2 подкупает непревзойденной видеосъемкой.1800 мАч у iPhone SE2 - пол часа YouTube съедают 10%, и аналогичное время гейминга - 20%. В среднем смартфон демонстрирует до 4 часов экрана, и 2,5 часов игр. Добавляем сюда долгую зарядку, для полноты картины.Redmi Note 9s предлагает 5020 мАч в паре с быстрой 18 Вт зарядкой. На максимальной яркости смартфон с включенным Wi-Fi и серфингом интернете демонстрирует до 16 часов экрана, и 8,5 часов игр.Что сказать, у iPhone крутой стереозвук, есть NFC, огромнейшее количество аксессуаров...Redmi Note 9S предлагает удобный сканер отпечатков сбоку, интересный дизайн...Каждый подведет свои итоги, но скажу свое мнение - без оглядки на цену iPhone SE 2 не имеет явных преимуществ, чтобы с лихвой уделать Redmi. Это классный аппарат, но серьезно запоздалый.А вот Redmi неплох, даже несмотря на свои минусы. С учетом его куда более низкой стоимости, он выглядит выигрышнее.