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OPPO вместе с лидерами отрасли внедряют первую автономную сеть 5G

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MobilZone
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  • Полный потенциал сети нового поколения был подтвержден с помощью смартфонов OPPO Find X2 Pro и OPPO Reno3 5G. 

  • Разработанная в Университете Ковентри в Великобритании, новая сеть предлагает первую в Англии услугу сегментации 5G SA (дифференциация в соответствии с потребностями различных сегментов потребителей)

  • Сеть 5G SA базируется исключительно на инфраструктуре 5G нового поколения, обеспечивает лучший опыт, чем сети NSA, и в будущем обещает быть основной структурой 5G


9 июля 2020, Шэньчжэнь, Китай — Сегодня OPPO объявили о своем вкладе в успешное развертывание первых автономных сетей 5G Standalone (SA) и первых сервисов сегментации сети 5G SA в сотрудничестве с Vodafone и Ericsson, знаменуя веху в построении европейской сети 5G SA.

 

5G-смартфоны OPPO Find X2 Pro и OPPO Reno3 5G тестируют производительность 5G SA в лаборатории OPPO



Разработанные в Университете Ковентри в Великобритании, новые сети были проверены 5G-смартфонами OPPO, работающими на мобильных платформах Qualcomm Technologies и MediaTek 5G.


OPPO и Ericsson отдельно работали с Qualcomm Technologies и MediaTek, чтобы разработать программные решения для коммутации сетевых сегментов на основе смартфонов OPPO Find X2 Pro и OPPO Reno3. Это делалось для того, чтобы пользователи могли легко переходить из различных сегментов и получать лучший опыт для различных нужд. Один сегмент использовался для скоростного доступа в Интернет, а другой обеспечивал специальную связь для членов факультета и студентов, которая предоставляла быстрый доступ к учебным ресурсам, а также для проведения дистанционного преподавания и обучения с высокой четкостью изображения.


Согласно определению 3GPP, общим термином для стандартных организаций, которые разрабатывают протоколы мобильных телекоммуникаций, 5G классифицируется на два режима: NSA (нестандартный) и SA (автономный). SA ссылается на независимую сетевую архитектуру с использованием базовых станций 5G и основной сети 5G. Основные телеком-операторы во всем мире активно двигаются в направлении внедрения 5G SA, поскольку это сеть будущего.


Сегментация сети 5G, которая может быть применена к архитектуре основной сети 5G — это технология, которая разделяет физическую сеть на несколько виртуализированных конечных сетей. Каждая сегментированная сеть является независимой и может иметь свои собственные ресурсы, чтобы ресурсы 5G можно было распределять и использовать более эффективно и гибко для удовлетворения потребностей различных пользователей и в соответствии с различными характеристиками приложений.


Технологии сегментации 5G SA и сетевой сегментации являются последними достижениями инновационных исследований OPPO в области 5G. OPPO продолжают оставаться лидерами в области 5G с постоянными инвестициями в R&D. OPPO верят в будущее интеллектуальной связи, и 5G является основой этого видения. OPPO тесно сотрудничают с партнерами по цепям поставок для продвижения технологии 5G и улучшения опыта пользователей, работая с ведущими операторами и розничными сетями для подключения большего количества людей. OPPO уже наладили партнерские отношения с более 40 крупнейшими поставщиками Европы и продолжат свой успешный путь благодаря современной продукции и постоянному и глубокому взаимодействию с существующими и новыми партнерами.