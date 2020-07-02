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Qualcomm разработал новый процессор для выпуска Galaxy Note 20 и Galaxy Z Flip

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MobilZone
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Мировой лидер по производству чипсетов для мобильных гаджетов, американская компания Qualcomm заявила о скором появлении на рынке обновленной модификации своего флагманского чипсета, получившего название Snapdragon 865+. В связи с тем, что южнокорейский гигант - компания Samsung уже выкупила более половины планируемого фонда выпуска чипсета Snapdragon 865+, следует ожидать, что все её новые модели мобильных гаджетов второй половины 2020 года будут поставляться на новой версии процессора. Сама компания Samsung этого никак не скрывает, но, вместе с тем, официально и не афиширует.

Вместо этого, компания просто разместила рендер нового устройства Galaxy Note 20, подписав его фразой "Galaxy Note 20 series will come with Snapdragon 865+" (Серия Galaxy Note 20 будет поставляться со Snapdragon 865+).
Тем не менее, эту же информацию приводит в своём твите известный инсайдер Ice Universe.

Помимо новой линейки смартфонов с SPen - Galaxy Note 20, все новые модели гаджетов, включая планшеты Galaxy Tab S7, складные смартфоны Galaxy Fold 2 и Galaxy Z Flip 5G будут поставляться на обновленной версии флагманского процессора.

Следует учесть, что выпуск новых гаджетов на чипсете Snapdragon 865+ ориентирован в первую очередь для поставок в США. В страны Европы планируется поставлять новинки на процессоре собственного производства Exynos 992.

Принимая во внимание возможное недовольство европейского потребителя, следует ожидать рост покупок среди китайских аналогов, которые в достаточном количестве теперь смогу получить обычный процессор Snapdragon 865.