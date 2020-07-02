Qualcomm разработал новый процессор для выпуска Galaxy Note 20 и Galaxy Z Flip

Мировой лидер по производству чипсетов для мобильных гаджетов, американская компания Qualcomm заявила о скором появлении на рынке обновленной модификации своего флагманского чипсета, получившего название Snapdragon 865+. В связи с тем, что южнокорейский гигант - компания Samsung уже выкупила более половины планируемого фонда выпуска чипсета Snapdragon 865+, следует ожидать, что все её новые модели мобильных гаджетов второй половины 2020 года будут поставляться на новой версии процессора. Сама компания Samsung этого никак не скрывает, но, вместе с тем, официально и не афиширует.
Вместо этого, компания просто разместила рендер нового устройства Galaxy Note 20, подписав его фразой "Galaxy Note 20 series will come with Snapdragon 865+" (Серия Galaxy Note 20 будет поставляться со Snapdragon 865+).
Тем не менее, эту же информацию приводит в своём твите известный инсайдер Ice Universe.
Помимо новой линейки смартфонов с SPen - Galaxy Note 20, все новые модели гаджетов, включая планшеты Galaxy Tab S7, складные смартфоны Galaxy Fold 2 и Galaxy Z Flip 5G будут поставляться на обновленной версии флагманского процессора.
Следует учесть, что выпуск новых гаджетов на чипсете Snapdragon 865+ ориентирован в первую очередь для поставок в США. В страны Европы планируется поставлять новинки на процессоре собственного производства Exynos 992.
Принимая во внимание возможное недовольство европейского потребителя, следует ожидать рост покупок среди китайских аналогов, которые в достаточном количестве теперь смогу получить обычный процессор Snapdragon 865.
Вместо этого, компания просто разместила рендер нового устройства Galaxy Note 20, подписав его фразой "Galaxy Note 20 series will come with Snapdragon 865+" (Серия Galaxy Note 20 будет поставляться со Snapdragon 865+).
Тем не менее, эту же информацию приводит в своём твите известный инсайдер Ice Universe.
Помимо новой линейки смартфонов с SPen - Galaxy Note 20, все новые модели гаджетов, включая планшеты Galaxy Tab S7, складные смартфоны Galaxy Fold 2 и Galaxy Z Flip 5G будут поставляться на обновленной версии флагманского процессора.
Следует учесть, что выпуск новых гаджетов на чипсете Snapdragon 865+ ориентирован в первую очередь для поставок в США. В страны Европы планируется поставлять новинки на процессоре собственного производства Exynos 992.
Принимая во внимание возможное недовольство европейского потребителя, следует ожидать рост покупок среди китайских аналогов, которые в достаточном количестве теперь смогу получить обычный процессор Snapdragon 865.