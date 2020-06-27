Функции новой iOS 14, скопированные с Android

22 июня Apple показала миру новую версию своей мобильной операционки — iOS 14. Система получила неоднозначную реакцию, что еще больше подстегнула интерес к релизу. Некоторые функции iOS 14 прямо скопированы из Android. Что же Apple перерисовала у Google — читайте в данном материале.
Виджеты можно перелистывать и взаимодействовать с ними по отдельности. Посмотрим, как эта функция изменится к релизной системе, но уже сейчас смотрится вполне жизнеспособно.
На постускивание задней крышки можно настроить как запуск обычный приложений, так и специальных команд из одноименного приложения. К примеру, таким образом можно включать свет в системе умного дома. Или что-то прозаичное по типу скриншота.
Таким образом можно собрать в одном месте приложения по финансам или картографические сервисы. Нечто подобное было в Android очень давно. Так называемые «смарт папки» очень хвалили пользователи «зеленого робота». Только в iOS эти стопки находятся в отдельном месте, а не на рабочем столе.
Но нечто схожее уже было в Android в лице Google Play Instant. Это позволяло пользователям попробовать приложение, не устанавливая его. Доступ к нему можно получить непосредственно из Play Store, по ссылкам и с помощью поиска Google. В случае App Clips генерация приложения может осуществляться и при помощи QR-кодов.
ВиджетыДолгое время пользователи Android кичились виджетами в своей операционке. Теперь подобная функциональность появилась и в iOS. Как часто бывает, Apple не стала заимствовать виджеты «в лоб», а заметно доработала их. Кроме дизайнерских наработок, купертиновцы добавили так называемые стопки. Суть их работы заключается в расположении сразу нескольких виджетов в виде одного стека.
Виджеты можно перелистывать и взаимодействовать с ними по отдельности. Посмотрим, как эта функция изменится к релизной системе, но уже сейчас смотрится вполне жизнеспособно.
Постукивания по задней крышкеВсякие потряхивания и постукивания много лет назад внедряли разные Android-производители. Например, во время использования Moto X Style мне нравилось вращать смартфон для включения камеры. Подобные мелкие функции понемногу добавили и в iOS 14. Apple на уровне системы сделала возможность двойного или тройного постукивания. Но как и в случае с виджетами, в iOS эта функция стала чуть более продвинутой.
На постускивание задней крышки можно настроить как запуск обычный приложений, так и специальных команд из одноименного приложения. К примеру, таким образом можно включать свет в системе умного дома. Или что-то прозаичное по типу скриншота.
Стопки приложенийСортировка приложений долгие годы была слабым местом iOS. Бесконечные рабочие столы хоть и были минималистичными и «легкими», но искать что-то в огромной кипе значков было сложно. В iOS 14 это поправили и сделали стопки приложений. Теперь программы можно сортировать по некоторых признакам. Например, по частоте использования или по дате добавления.
Таким образом можно собрать в одном месте приложения по финансам или картографические сервисы. Нечто подобное было в Android очень давно. Так называемые «смарт папки» очень хвалили пользователи «зеленого робота». Только в iOS эти стопки находятся в отдельном месте, а не на рабочем столе.
Режим «картинка в картинке»Одна из долгожданных функций яблочников — картинка в картинке (Picture in Picture — PIP). На планшетах iPad PIP есть уже пару лет, а на Android еще дольше. В данном случае Apple не стала ничего выдумать и сделала просто «картинку в картинке». Пока что работает не со всеми приложениями, но через стандартный браузер Safari PIP можно попробовать уже сейчас.
App ClipsЕще одной явно позаимствованной функцией iOS 14 стали App Clips. Кто не знает, эта возможность заключается в генерации части приложения для осуществления того или иного действия. Например, вы подходите к прокату велосипедов и вместо скачивания полновесного приложения открывается облегченная версия программы. Это сильно упрощает весь процесс бронирования велосипедов.
Но нечто схожее уже было в Android в лице Google Play Instant. Это позволяло пользователям попробовать приложение, не устанавливая его. Доступ к нему можно получить непосредственно из Play Store, по ссылкам и с помощью поиска Google. В случае App Clips генерация приложения может осуществляться и при помощи QR-кодов.