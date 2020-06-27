Функции новой iOS 14, скопированные с Android

Виджеты

Постукивания по задней крышке

Стопки приложений

Режим «картинка в картинке»

App Clips

22 июня Apple показала миру новую версию своей мобильной операционки — iOS 14. Система получила неоднозначную реакцию, что еще больше подстегнула интерес к релизу. Некоторые функции iOS 14 прямо скопированы из Android. Что же Apple перерисовала у Google — читайте в данном материале.Долгое время пользователи Android кичились виджетами в своей операционке. Теперь подобная функциональность появилась и в iOS. Как часто бывает, Apple не стала заимствовать виджеты «в лоб», а заметно доработала их.. Суть их работы заключается в расположении сразу нескольких виджетов в виде одного стека.Виджеты можно перелистывать и взаимодействовать с ними по отдельности. Посмотрим, как эта функция изменится к релизной системе, но уже сейчас смотрится вполне жизнеспособно.Всякие потряхивания и постукивания много лет назад внедряли разные Android-производители. Например, во время использования Moto X Style мне нравилось вращать смартфон для включения камеры. Подобные мелкие функции понемногу добавили и в iOS 14.. Но как и в случае с виджетами, в iOS эта функция стала чуть более продвинутой.На постускивание задней крышки. К примеру, таким образом можно включать свет в системе умного дома. Или что-то прозаичное по типу скриншота.Сортировка приложений долгие годы была слабым местом iOS. Бесконечные рабочие столы хоть и были минималистичными и «легкими», но искать что-то в огромной кипе значков было сложно.. Теперь программы можно сортировать по некоторых признакам. Например, по частоте использования или по дате добавления.Таким образом можно собрать в одном месте приложения по финансам или картографические сервисы.. Так называемые «смарт папки» очень хвалили пользователи «зеленого робота». Только в iOS эти стопки находятся в отдельном месте, а не на рабочем столе.Одна из долгожданных функций яблочников — картинка в картинке (Picture in Picture — PIP). На планшетах iPad PIP есть уже пару лет, а на Android еще дольше.. Пока что работает не со всеми приложениями, но через стандартный браузер Safari PIP можно попробовать уже сейчас.Еще одной явно позаимствованной функцией iOS 14 стали App Clips. Кто не знает, эта возможность. Например, вы подходите к прокату велосипедов и вместо скачивания полновесного приложения открывается облегченная версия программы. Это сильно упрощает весь процесс бронирования велосипедов.Но нечто схожее уже было в Android в лице. Это позволяло пользователям попробовать приложение, не устанавливая его. Доступ к нему можно получить непосредственно из Play Store, по ссылкам и с помощью поиска Google. В случае App Clips генерация приложения может осуществляться и при помощи QR-кодов.