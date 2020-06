Готовится к анонсу Xiaomi Mi 10 Pro Plus с обновленной камерой

В феврале этого года компания Xiaomi представила флагманские смартфоны Xiaomi Mi 10 и Xiaomi Mi 10 Pro, но, по слухам, производитель готовит еще одну модель флагманской линейки — Xiaomi Mi 10 Pro Plus, которая будет сопровождаться слоганом «Взгляд за пределы мира».Так, сегодня в китайской соцсети Weibo появилась информация и будущей новинке. Как сообщают инсайдеры, Xiaomi Mi 10 Pro Plus получит такие же характеристики, как Xiaomi Mi 10 Pro, но частота обновления изображения дисплея повысится до 120 Гц, а обновленная основная камера с главным датчиком изображения на 108 Мп предложит пользователям 12х оптический зум.Кроме того, Xiaomi Mi 10 Pro Plus будет поддерживать быструю зарядку мощностью 65 Вт, тогда как Xiaomi Mi 10 Pro обошелся поддержкой 50-ваттной зарядки.Напомним, по неофициальной информации во второй половине года под брендами Xiaomi и Redmi будет представлено ещё пять смартфонов на базе чипа Qualcomm Snapdragon 865 и один на платформе MediaTek Dimensity 1000+.