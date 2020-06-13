Huawei нанес сокрушительный удар по Apple

Huawei, который сильно ударит по Apple, но в то же время принесет большие прибыли Samsung. Как известно, Трамп продлил бан Huawei еще на год, но Китай в ответ готов наказывать Apple, Qualcomm и другие крупные американские компании, чтобы отомстить за Huawei.

В прошлом году Huwaei был добавлен в Черынй список США, что означает, что американским компаниям необходимо получить разрешение на ведение бизнеса с Huawei.



Главная проблема для Huawei в том, что США блокируют контракты с Huawei на поставки полупроводниковых чипов от литейных заводов по всему миру, включая TSMC, которая производит чипсеты для Huawei.

Да, у Huawei свои чипсеты Kirin, но у них нет своей инфраструктуры для производства этих чипов. У таких компаний, как Apple, Qualcomm и MediaTek та же самая ситуация. Во многом они зависимы от своих партнеров.

Вот здесь то и выходят на сцену Samsung и TSMC.



TSMC производит такие чипы, как Snapdragon 865 для Qualcomm, A13 Bionic для Apple и Kirin 990 для Huawei. Теперь Трамп издал новое правило, согласно которому TSMC необходимо получить разрешение правительства США, прежде чем выпускать чипсеты для Huawei.

Вы можете спросить, зачем TSMC получать разрешение от США, поскольку они не американская компания. Да, но технология, используемая TSMC, сделана американцами, и поэтому они должны подчиняться тому, что им говорит Трамп. А этот чел ни в какую не хочет, чтобы они делали чипы для Huawei.



Даже после запрета на использование сервисов Google, в прошлом году Huawei все же удалось продать 240 миллионов смартфонов, большинство из которых были проданы в Китае. Но запрет на работу с TSMC может стать последним гвоздем в гроб для этого китайского гиганта.



Кстати, Huawei переводит производство некоторых чипов на SMIC, которая является еще одной китайской компанией. Но дело в том, что SMIC - отстает на несколько поколений от TSMC и Samsung. Они по-прежнему находятся на 14-нм узлах, в то время как TSMC и Samsung делают 5-нм технологические узлы.



Так что это может стать началом конца для Huawei, без TSMC или Samsung, они не могут оставаться конкурентоспособными в бизнесе смартфонов, даже на своей родине в Китае.



Это все уже максимально серьезно скажется на бизнесе китайской компании, поэтом, чтобы противостоять этим жестким мерам, Китай готовит свой «Список ненадежных организаций», согласно отчету Global Times.

Ведь есть и американские компании, которые в значительной степени зависят от Китая. И эти компании почувствуют боль.

Речь в первую очередь, конечно идет о таких компаниях, как Apple и Qualcomm, да и других компаний, котирующихся на бирже. Около 15-20% доходов Apple приходятся на Китай. Большинство китайских телефонов используют процессоры Qualcomm. Таким образом, эти компании получат огромный удар по своим доходам от этого шага в Китае.



Но Китай также должен понимать, что это обоюдоострый меч. Потому что, если они запретят указанным американским компаниям продавать внутри страны свои продукты, то они могу закрыть там свои производства. Китай - посредник дешевой рабочей силы. Сила Китая - также его самая большая слабость. Если Запад вывезет хотя бы половину своего производства из Китая, их экономика будет стремительно падать, а Китай действительно не хочет этого, потому что у него много ртов.



Как бы то ни было Huawei готовится к худшему и намерена создать большой запас микросхем памяти в качестве защитной подушки. Хотя ограничения США не распространяются на производителей микросхем памяти, Huawei, как сообщается, опасается, что правительство США в конечном итоге расширит свои ограничения и на чипы памяти. Именно поэтому Huawei обратилась к Samsung и SK Hynix за стабильной поставкой микросхем памяти и хочет создать большой перечень решений для оперативной памяти и хранения данных до того, как США расширят ограничения на микросхемы памяти, что полностью подорвет их бизнес на рынке смартфонов.



Это хорошая новость для Samsung, так как это увеличит долю рынка памяти компании, а также увеличит доходы.

Huawei не может использовать процессор Exynos или литейный завод Samsung для производства чипсетов Kirin, потому что правило, применимое к TSMC, применимо и к Samsung.



Таким образом, в принципе у Huawei не осталось хороших вариантов, и если эскалация продолжится, у Huawei не останется иного выбора, кроме как полностью закрыть свой потребительский бизнес, что, безусловно, не годится для конкурентного характера рынка смартфонов.

Huawei является парнем номер два на рынке смартфонов, вот вот обгоняя Samsung, что заставило Samsung быть конкурентоспособным и продемонстрировать отличные результаты в последние годы.



Но правительство США не хочет, чтобы Huawei существовала, а это означает, что если ситуация не улучшится, мы потеряем вторую по величине компанию по производству смартфонов.