Samsung Galaxy Note 20+ полные характеристики камеры

чем ближе мы к мероприятию Galaxy Unpacked, тем больше информации о грядущей серии Galaxy Note20 раскрывается.В информации, распространяемой на Weibo известным инсайдером Ice Universe, раскрываются спецификации камеры следующего флагмана Samsung c S Pen.По словам инсайдера новый Galaxy Note20 + будет покорять мир четырьмя камерами.Основной сенсор камеры -от Samsung с диафрагмой f/1,33. Ровно такой же, что и у Galaxy S20 Ultra. Этот датчик камеры может делать снимки с разрешением 12000 ? 9000. А размер пикселя этого датчика составляет около 0,8 мкм.Кроме того, второй датчик камеры представляет собой 13-мегапиксельный объектив перископа, который Samsung называетс поддержкой WDR (широкий динамический диапазон).На S20 Ultra перископический датчик имел разрешщение в 48 Мп. С меньшим сенсором, чем у Galaxy S20 Ultra, зум на Note 20+ будет ограничен 50-кратным увеличением - Samsung больше не будет использовать 100-кратное увеличение.Третий объектив камеры - 12-мегапиксельный сенсор Samsungс размером пикселя 1,4 мкм будет использован для сверхширокоугольных кадров. Он может достигать замедленной записи до 1440 кадров в секунду (обрезка 720p) и может выводить форматы RAW10 и RAW8 (посредством сжатия DPCM / PCM).Также сообщается, что Galaxy Note20+ будет использовать датчик лазерного автофокуса вместо датчика глубины ToF, который Samsung использовал в Galaxy S20 Ultra. Это поможет основной камере избежать проблем с автофокусом, которые были присущи S20 Ultra.Таки образом Samsung снова попытается вывести камеры на новый уровень и исправить проблемы, которые мешают Galaxy S20 Ultra стать таковыми.На данный момент 100-кратное увеличение - это скорее маркетинг, нежели реальная полезная функция, поэтому 50-кратного вполне достаточно для практического использования. Также следует приветствовать новый сверхширокий датчик Dual Pixel PDAF и переход с ToF на лазерную автофокусировку.Из других спецификаций, что мы знаем на сегодня, Galaxy Note 20+ будет использовать 6,87-дюймовый динамический AMOLED-дисплей с отверстием по середине для фронталочки и будет иметь разрешение 3096x1444p (2K) с частотой обновления 120 Гц.Также сейчас внутри компании решается использовать ли на фаблете новый чип Exynos 992 или нет. Чипсет Exynos 992 основан на 5-нм тех процессе, который обеспечивает немного лучшую производительность по сравнению со Snapdragon 865.При сертификации 3C было ясно, что Galaxy Note 20+ будет поставляться с быстрым зарядным устройством на 25 Вт из коробки. Аккумулятор получит емкость 4500 мАч.Кроме этого, смартфон могу наградить новым сканером отпечатков пальцев второго поколения от Qualcomm с расширенной областью распознавания.