Huawei Y5p с Android 10 и стильным дизайном скоро в Украине

Киев, 21 мая 2020 г. — Подразделение Huawei Consumer Business Group в Украине объявило о выпуске Huawei Y5p, нового смартфона из серии Huawei Y.

Дизайн

Huawei Y5p оснащен 5,45-дюймовым дисплеем с разрешением HD+ (1440x720). Смартфон имеет очень компактный вид. Выгравированные линии вокруг модуля камер формируют эффект волны с отблеском. Huawei Y5p доступен в трех цветах — «Черном» (Midnight Black), «Синем» (Phantom Blue) и «Зеленом» (Mint Green). Для создания последних двух оттенков применялся специальный процесс окрашивания в три слоя, что создало эффект сияющего корпуса.

Производительность

Оснащенный восьмиядерным процессором, Huawei Y5p позволит решать повседневные задачи с максимальной эффективностью. Объем внутренней памяти на 32 ГБ удовлетворит потребности пользователей в хранении данных. Также доступен слот расширения памяти до 512 ГБ. Смартфоном можно пользоваться в течение всего дня благодаря большой батарее емкостью 3 020 мА*ч. Huawei Y5p поддерживает до 17 часов непрерывного воспроизведения видео или до 13 часов непрерывного пользования 4G-интернетом.

Камеры

Основная камера 8 Мп имеет большую диафрагму f/2.0 для лучшего поглощения света и создания великолепных фото. Селфи-камера 5 Мп позволяет делать качественные селфи, которыми можно сразу поделиться в соцсетях. Фронтальная камера также поддерживает функцию Face Unlock, которая позволяет мгновенно разблокировать устройство.

Интуитивный интерфейс EMUI 10.1

Huawei Y5p получил «из коробки» интерфейс EMUI 10.1 на базе последней версии Android. EMUI 10.1 поддерживает ряд системных оптимизаций и интуитивных функций для еще лучшего пользовательского опыта. Простой режим (Simple Mode) увеличивает иконки и размеры шрифтов для упрощения интерфейса.

Huawei Y5p поставляется с предустановленным фирменным магазином приложений Huawei AppGallery, который предлагает множество глобальных и локальных приложений. Список локальных приложений включает Megogo, Divan.tv, Lanet.tv, Portmone, EasyWay, Monobank, ПриватБанк, Ощад 24/7, Дія, LeoWallet и многие др. Кроме того, пользователям доступны такие популярные приложения, как Viber, Telegram, TikTok, Snapchat, а также игры World of Tanks Blitz, Game of Thrones Beyond the Wall, Lords Mobile, Cut the Rope.

Цена и доступность

Huawei Y5p будет доступен в Украине с 29 мая по рекомендованной цене 2 499 грн.

Технические характеристики:

Размер* 146,5 (В) x 70,9 (Ш) x 8,4 (Т) мм Вес* 144 г Цвета Черный, синий, зеленый Дисплей* 5,45", IPS, 1440 x 720 Память* 2 + 32 ГБ Камера* Основная: 8 Мп; селфи: 5 Мп Операционная система EMUI 10.1 (на основе Android 10) Батарея 3 020 мА*ч, 5В/1А Сенсоры Приближения Внешнего освещения Силы притяжения

Примечание: