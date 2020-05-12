Отличия новой серии бестселлеров Redmi Note 9 против Note 9S и Note 9 Pro

Внешний вид и дизайн

Экраны

Железо

Фотоблок

Вибрационный отклик

Аккумулятор 5020 мАч во всех моделях

Особенности быстрой зарядки различных версий

Цены

Новая линейка Redmi Note 9 представлена тремя смартфонами - Note 9, Note 9S и Note 9 Pro. Для каждой модели предполагается своя целевая аудитория – от студентов и школьников до профессиональных путешественников и амбициозных художников.Redmi Note 9 выполнен в стеклянном корпусе с мощным прямоугольным фотоблоком на задней панели и точечным вырезом под фронтальную камеру в ярком экране, занимающем до 91 % передней панели.Интересный бонус центрального размещения фотоблока – в объектив при съемке больше не попадают пальцы. Это колоссальный плюс, особенно если учитывать великолепное качество камер линейки Redmi Note 9. Больше восхитительных кадров, фотографий, роликов – больше удовольствия и сохраненных незабываемых моментов.Лучший дизайн получил Redmi Note 9 Pro. Несмотря на самый мощный фотоблок, он получился и самым компактным. 4 фотосенсора смонтированы в общий блок, светодиодная вспышка размещена отдельно.Фотоблок Xiaomi Redmi Note 9S больше и включает в себя вспышку. У младшей модели Redmi Note 9 самый крупный фотоблок, потому как в нем размещен еще и дактилоскопический датчик. Прямоугольное размещение датчиков не отличается изяществом. Но в значительной степени это компенсируется удобством использования и отличным качеством объективов.В старших моделях дактилоскопический датчик размещен на кнопке включения. Удобно, особенно для подтверждения бесконтактных платежей. Все версии оснащены чипом бесконтактрого платежа.Корпус выполнен из защищенного стекла с приятным градиентным переливом цвета.Полезный момент – во всех версиях сохранен слот под дополнительную карту памяти, имеется 3,5 джек для обычных проводных наушников, что актуально для ценителей качественного звука.В целом дизайн можно оценить старым немецким «квадришь практишь, гуд». В смартфоне столько функций, что для украшательства места просто не нашлось. Будем утешаться прекрасными фотографиями, которые получаются даже при использовании самой младшей модели.Имеется чип NFC – во всех моделях и инфракрасный порт для управления техникой.Большой экран с разрешением Full HD+ 395 ppi –это ровно то, что нужно для просмотра фильмов, роликов, фотографий. Во всех случаях используется матрица IPS LCD. Размер экрана моделей Redmi Note 9 Pro и Redmi Note 9 S - 6.67 дюйма, младшая модель чуть компактней – экран 6.53 дюйма и рамки экрана немного шире.Приятный бонус – реализована комплексная защита глаз от синего излучения. Если вы используете телефон для чтения и работы с документами, вам очень понравится эта особенность.Экран адаптирован не только под игровые и мультимедийные задачи. Создатели линейки Redmi Note 9 подумали о тех, кто работает при помощи телефона. Добавлены ускоренные офисные возможности.Смартфон можно использовать в качестве портативного сканера, распознавать и сохранять документы. Пакет установленных офисных приложений позволяет открывать практически любые офисные форматы.Добавим и улучшенные возможности экранной клавиатуры. Примечание - для быстрой печати удобнее подключить внешнюю дополнительную клавиатуру через беспроводной интерфейс. Redmi Note 9 с дополнительной клавиатурой и удобной подставкой может заменить офисный компьютер.Это серьезная заявка и существенное изменение целевой аудитории. Линейка Redmi Note 9 идеально адаптирована для учебы, работы, чтения. Не только развлечения и игры.Все модели линейки Redmi Note 9 получили игровые процессоры и возможности использования турбо режимов.Отличия в том, что на быстродействие системы в значительной степени влияет размер оперативной памяти. Младшая модель имеет в конфигурации 3 или 4 Гб ОЗУ без возможности расширения. 3 Гб недостаточно для полноценной поддержки тяжелых игровых приложений. Если ваш выбор Redmi Note 9 – рекомендуем выбрать конфигурацию с 4 Гб ОЗУ. В этом случае вы сможете запускать актуальные игры хотя бы на средних настройках.Redmi Note 9 построен на исключительно удачной платформе MediaTek Helio G85, octa-core 2 ГГц. Если бы не урезанная память, можно было бы говорить об игровом смартфоне. В минимальной конфигурации это скорее рабочая лошадка, на которой можно иногда запустить Танчики или ФИФА менеджер.Старшие модели построены на Qualcomm Snapdragon 720G, octa-core 2.3 GHz. В конфигурации с 6 Гб ОЗУ быстродействие Redmi Note 9S и Redmi Note 9 Pro не вызывает нареканий. Игровые режимы, улучшенное охлаждение, мгновенная обработки графики и видео.В модели Note 9S можно выбрать с 4 или 6 Гб ОЗУ. Рекомендуем выбрать 6 Гб для оптимальной работы тяжелых приложений.Note 9 Pro по умолчанию имеет 6 Гб оперативной памяти. Отлично, мы избавлены от мук выбора.Размер встроенного флеш диска во всех версиях 64-128 Гб. Если этого объема не хватит – можно воспользоваться слотом расширения памяти.Производительность процессоров по сравнению с предыдущим поколением увеличена на 36%. Улучшена система ИИ - команды теперь встроены непосредственно на уровне чипсета, производительность искусственного интеллекта увеличена на 115%.По железу и быстродействию Note 9 может потягаться с дорогими ноутбуками среднего класса. И, точно так же, как с ноутбуками, важны собственные настройки пользователя, правильный подбор программ и рабочих инструментов. Оптимизируйте технические мощности под свои задачи.То, за что весь мир обожает линейку Redmi Note – флагманские фотосенсоры и возможность создания реальных шедевров буквально «на коленке» - без дорогих студий, выставленного света и задников. Мощности железа вполне вытягивают качественную обработку при помощи ИИ. Оптическая стабилизация кадра, автофокусировка, распознавание объектов – насладитесь красотой мира и поделитесь своими снимками!Фотоблок Note 9 Pro получил невероятные, потрясающие характеристики – основной фотосенсор 64 Мп с выбором режимов повышенной четкости. +8 Мп широкоугольный объектив + 5 Мп отличная макрокамера и датчик глубины кадра 2 Мп. Такой набор сенсоров позволяет делать профессиональные снимки, которые приятно не только опубликовать в интернете и соцсетях, но и заказать в печати. Оптическая стабилизация кадра в сочетании с мощностью основного объектива позволит создавать материал хоть для фотообоев или многометровых рекламных баннеров.Важный момент. Снимки можно сохранять в профессиональных фотоформатах для качественной постобработки.Версия Redmi Note 9S получила также четырехкамерный фотоблок с оптической стабилизацией. Разрешение основного фотосенсора 48 Мп. Достаточно для качественной съемки и даже для печати, но недостаточно для профессиональных снимков.Младшая модель также располагает основным фотосенсором 48 Мп и широкоугольным объективом, разрешение макрокамеры снижено до 2 Мп.Отметим, что снимки в высоком разрешении занимают прилично места на диске. Это касается камер 64 Мп и 48 Мп в режиме повышенной четкости. Запасайтесь картами памяти для коллекций фотосьемок.Фронтальный камеры старших моделей 16 Мп, младшей 13 Мп. Имеются все возможные портретные режимы, оптимизация света, возможности записи роликов, в том числе и замедленная съемка.Полезная фишка серии – виброотклик в играх, сообщениях, при работе с клавиатурой. Имеется 150 режимов вибрации. В игровых режимах вибрация повышает реалистичность восприятия. В рабочих режимах вибрация актуальна для моментального отклика – при работе на биржах, активном общении и так далее.Аккумулятор позволяет держать 147 часов музыки, 16 часов в режиме навигации, 33 часа непрерывного разговора и порядка 16 часов в игровых режимах. Серьезный объем, позволяющий заряжать смартфон раз в 2-3 дня в зависимости от интенсивности использования.Зарядка выполняется через порт USB TYPE – C.Младшие версии получили быструю зарядку 18 Вт, старшая имеет поддержку 30 Вт зарядки и 33 Вт проводную зарядку в комплекте. Младшая модель также может выполнять роль аккумулятора и подзаряжать устройства на мощности до 9 Вт.Младшая модель Redmi Note 9 обойдется примерно в пару сотен долларов. Одни только фотообъективы при покупке в розницу стоят в 5 раз дороже, так что это выгодная покупка.Максимальная версия Redmi Note 9 Pro будет стоить порядка трехсот долларов. В придачу вы получаете профессиональную фотостудию и роскошные параметры для игр.Ориентируйтесь на свои задачи. Если вы равнодушны к играм, но любите снимать в хорошем разрешении, смартфон используете в основном для работы – можно выбрать младшую модель. Если в вас бурлят творческие амбиции – берите версию Note 9 Pro.Версия Redmi Note 9S – для тех, кто в равной степени любит играть, работать, фотографировать и нуждается в надежном, но не слишком дорогом смартфоне. Есть о чем подумать.Выбор предлагается непростой, но интересный.