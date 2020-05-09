Meizu 17 и Meizu 17 Pro официально представлены, доступные флагманы с отличительным дизайном и топовой начинкой

Компания Meizu, 8 мая, представила свои новые флагманские смартфоны Meizu 17 и Meizu 17 Pro, а также аксессуары, и другие продукты для повседневного использования. Фанаты Meizu давно привыкли, что компания каждый год балует их своими флагманами, вот и пришло время представить новую семнадцатую серию.Начну пожалуй, с общих характеристик и с младшей модели – смартфона Meizu 17. Сразу же представили дизайн новой серии, который многим был известен, до анонса. Но производитель, уже изменил дизайн экрана под более современный вид. Диагональ дисплея составляет 6,6 дюйма, а соотношение сторон 19,5:9. Рамки экрана совсем минимальны, нижняя всего 3,3 мм, а дисплей занимает, чуть больше 92% лицевой части. Вырез в экране под фронтальную камеру, также небольшой, диаметром 2,99 мм, но разработчик дополнительно программно установил индикатор заряда аккумулятора вокруг отверстия, а при разблокировке по лицу, оно будет подсвечиваться. Неплохо программисты компании, так обыграли отверстие в экран, а также поговаривают, что оно будет использоваться и в качестве индикатора событий. Фронтальная камера получила сенсор на 20 Мп, и поддерживает HDR, портретный и ночной режимы. А фотки на неё, я думаю будут получаться уж точно не хуже, чем на Xiaomi Mi 10.Сам экран получил Super Amoled матрицу с FullHD+ разрешением, отличной контрастностью, цветовым охватом DCI-P3 и яркостью 700-нит при ручной регулировки и максимальной 1100-нит. Частота кадров дисплея составляет, вполне привычные для флагмана, 90 Герц. И да экран тут плоский, но всё равно, очень даже неплохой такой консервативный вариант, с поддержкой технологии подавления мерцания – DC Dimming, и подэкранным сканером отпечатков пальцев, со сверхбыстрой скоростью разблокировки 0,15 секунды.Также смартфоны флагманской 17 серии стали первыми получившими 5G модем, Qualcomm X55. Смартфоны поддерживают технологию собственной разработки mSmart 5G для более стабильной и экономичной связи. Meizu получил поддержку всех возможных современных беспроводных сетей, в том числе Wi-Fi 6 и многофункциональный NFC. В качестве аппаратной составляющей, тут используется всем уже известный топовый процессор Qualcomm Snapdragon 865, который дополняют флеш-накопитель по типу UFS 3.1 и оперативная память до 8 Гб.Работает смартфон на новой версии фирменной оболочки FlymeOS 8.1 на базе свежего десятого андроида. Система имеет темный режим, голосовой помощник Aicy и новый режим производительности One Mind 4.0 . Показали и предыдущие модели, которые в скором времени получат Android 10. Смартфон Meizu 17 получил аккумулятор на 4500 мАч, с поддержкой 30 Ваттной быстрой зарядки Super mCharge. За 1 час батарея заряжается до 97% своей ёмкости. Производитель обещает и отличную автономную работу, по сравнению с главными своими конкурентами на рынке. Смартфоны 17 серии получили горизонтальный линейный вибромоторчик mEngine 3.0 и симметричные стереодинамики, обеспечивающие качественный звук, даже на повышенной громкости.Перейдём к основной камере. Она получила четыре горизонтальных датчика и светодиодную вспышку посередине. Основной датчик получил 64 Мп сенсор Sony IMX686, обладающий отличной детализацией. А дополняют его 12 Мп телевик, 8 Мп ультраширик и 5 Мп макрокамера. Для лучшего качества, камера совмещает одновременную работу основного датчика и телеобъектива. Ультраширик обладает углом обзора 118 градусов, а макрокамера также неплохо справляется со своей задачей. Разработчик поработал и над улучшением качества фотографий при использовании ночного режима.Как заявляет производитель, телефон собран очень качественно, углу изгиба корпуса закруглили по подобию бампера автомобиля. Причем спереди и сзади, корпус покрыт закаленным стеклом, а вес и толщина - 199 грамм и 8,5 мм соответственно, куда меньше, чем у других флагманов. Цветовых вариантов у Meizu 17 всего три: тёмно-зелёный, черный и белый.Осталось сказать, только цену на Meizu 17, но её я назову чуть позже. Сейчас, поговорим об улучшенной модели Meizu 17 Pro. Итак, чем-же Pro-версия отличается от базовой модели? Во-первых, это ещё более производительная модель, оперативная память заменена с LPDDR4x на LPDDR5, и уже с объёмом до 12 Гб. Быстродействие выросло на 20%, а в Antutu прошка набирает около 600 000 баллов. Аккумулятор тут тот же, но с уже поддержкой беспроводной зарядки Super Wireless mCharge, мощностью 27 Ватт. С помощью неё телефон заряжается до 47% за 30 минут. Meizu 17 Pro обладает и технологией обратной зарядки. Изменения коснулись и корпусной части. Здесь вместо стекла, используется керамическая задняя крышка.Претерпела изменения и основная камера смартфона. Главный датчик тут тот же от Sony, телевик уменьшился с 12-ти до 8 Мп с 8-кратным гибридным зумом. А вот ультраширик теперь существенно увеличили до разрешения 32 Мп, а датчиком выступает Sony IMX616 с углом обзора 129 градусов. Действительно впечатляющие характеристики для дополнительной камеры. Фотографии на него получаются отличными даже при слабом освещении, а этот датчик используется и для макросъёмки, так как отдельного сенсора под макро, телефон не имеет. Вместо него тут используется 3D-датчик глубины Samsung S5K33D, который используется для более детального размытия заднего фона при портретном режиме, а также при записи видео. Датчик применяется и в приложениях дополнительной реальности. В Meizu 17 Pro имеется и поддержка программного тепловизора, благодаря основной камере и 3D-датчику. Немного изменились и цветовые варианты для Meizu 17 Pro, смартфон представлен в чёрном, мятном и белом исполнении. Вот на этом и закончились всё отличия двух флагманских моделей.Но кроме смартфонов, компания Meizu представила и другие свои новинки. Была анонсирована улучшенная версия беспроводных наушников Meizu HD60, с полноценной технологией активного шумоподавления, 40 мм стереодинамиками и поддержкой aptX HD. А стоимость выросла примерно в два раза и составляет $155. Показали и беспроводную 27 Ваттную зарядку со стоимостью $24, но при покупке с Meizu 17 Pro, её стоимость снизится до $18. Представили и мощный 65 Ваттный адаптер питания с нитридом галлия и тремя разъёмами при стоимости в $28. Был показан и портативный аккумулятор Supercharged с емкостью 10000 мАч и поддержкой 22,5 Ваттной зарядки за $24. На презентации представили и коллекцию PANDAER – футболка за $38, сумка за $14, разноцветные семи долларовые чехлы и обычные чехлы за $13,5. А также другие предметы под брендом Lifeme: рюкзак за 42 доллара и 18-долларовую походную сумку.Ну и конечно, осталось назвать начальную розничную цену для моделей 17 серии. Минимальная стоимость Meizu 17 составит $523 за вариант памяти 8/128 Гб, а вариант 8/256 Гб обойдётся в $565. Meizu 17 Pro будет стоить несущественно дороже – $607 за 8/128 Гб и $664 за 12/256 Гб. Смартфоны уже доступны для предварительных заказов, а в продажу на родном рынке они появятся 11 апреля. О выходе на мировой рынок, компания Meizu ничего не сообщили.Но это были ещё не все новинки на мероприятии. Так компания представила специальные лимитированные издания - Meizu 17 Pro Kiln Art Collector's Edition, корпус издания выполнен из керамики ручной работы, а её стоимость составляет какие-то космические 1413 долларов, а также специальное издание для Meizu 17 - Aircraft Carrier за 608 долларов. Тут задняя крышка, обои и комплект поставки напоминают об истребители J20. А вот издания для поклонников Audi и цветового розового варианта на презентации не было показано.Ну что, получалась линейка Meizu 17 всё-же неплохой и точно заслуживает своего внимания от покупателей. Но конкурировать, как на родном, так, если выйдет, и на глобальном рынках, будет ей тяжеловато. Да дизайном серии точно полностью отличается от своих конкурентов, но и не совсем он так оригинальный. Складывается ощущение, что нас перенесли на год в прошлое, к анонсу смартфонов Galaxy S10. Да и благодаря плоскому стеклу экрана, телефону не сулит особый спрос на рынке. Хотя по цене, флагманы Meizu, более чем доступны для покупателей, особенно Meizu 17 Pro, стоимость которого куда ниже «прошек» от конкурентов. Добавили бы разработчики в 17 Pro ещё бы отличный телевик, то тогда бы, это был бы один из самых доступных неплохих вариантов для покупки нового флагмана. Но если компания всё же анонсирует и глобальную версию своих топовых смартфонов, без существенной наценки, то возможно на мировом рынке будет неплохой спрос на эти новинки, учитывая их отличную производительность.