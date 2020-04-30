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Sony подробно показывает камеру Xperia 1 II

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MobilZone / Гаджеты
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Sony разработала Xperia 1 II, чтобы быть эквивалентом смартфона своих камер Alpha. Действительно, телефон заимствует многие функции и аппаратные решения от подразделения цифровых камер компании.
В этом году Sony придерживается разрешения 12MP, но большой 1 / 1,7-дюймовый основной датчик имеет пиксели 1,8 мкм и обладает на 50% большей чувствительностью, чем датчик 12MP на Xperia 1. Это улучшит производительность при слабом освещении, заявляет Sony и предлагает уменьшенные образцы камер, сравнивающие Xperia 1 II с его предшественником.


Образцы при слабом освещении: Xperia 1 II и Xperia 1

Данные со всего датчика могут быть считаны всего за 10 мс, в то время, как для датчику с разрешением 108 Мп потребуется 12 мс для выхода 12 Мп и колоссальные 100 мс для выхода с полным разрешением.
Большие пиксели и повышенная чувствительность • Быстрое считывание с датчика

Эта скорость помогает включить непрерывную съемку со скоростью 20 кадров в секунду с активными AE и AF. Двойная пиксельная автофокусировка датчиков и датчик 3D ToF помогают отслеживать объект, в то время, как оборудование BIONZ X выполняет 60 AE / AF вычислений в секунду.
Двойной пиксельный автофокус и датчик 3D ToF питают BIONZ X, который выполняет 60 вычислений в секунду

Глазная автофокусировка возвращается, но на Sony Xperia 1 II она может схватывать глаза животного, а также глаза человека (оригинальный Xperia 1 ловил только человеческие глаза). Отводя глаза, телефон использует 247 точек обнаружения фазы на датчике изображения и 43 200 точек от датчика ToF для выполнения своих расчетов автофокусировки.


Сверхширокоугольные и телеобъективы также могут выполнять непрерывную съемку с включенной AE / AF, хотя они снимают 10 фотографий в секунду, а вычисления выполняются 30 раз в секунду.
Говоря о различных фокусных расстояниях, Sony проводит аналогию с заменой объективов на цифровой камере, когда речь идет о тройной камере Xperia 1 II. С цифровым зумом 24-миллиметровый основной объектив может использоваться в качестве 24-70-миллиметрового объектива, 16-миллиметровый ультра-широкий имеет ширину от 16 до 35 мм, а телефото начинается с исходных 70 мм и достигает 200 мм. Это охватывает диапазон фокусных расстояний, которые вам понадобятся, если вы хотите быть готовыми ко всему.


Чтобы справиться со всеми сложными задачами в области фотографии, Sony поставит телефон с приложением Photography Pro, которое до сих пор было аналогом приложения Cinema Pro от первого Xperia 1. Photography Pro будет предлагать режимы приоритета выдержки и диафрагмы, а также различные элементы ручного управления беззеркальными камерами.

Это первый телефон компании с объективом ZEISS. Немецкий производитель объективов широко используется в камерах Alpha и Cybershot высокого класса, и, хотя это не первый телефон со стеклом ZEISS, он первым использует антибликовое покрытие T *, которое уменьшает блики.

Теперь Sony остается только выпустить телефон - согласно последнему отчету, который может произойти уже на следующей неделе, когда Тайвань станет его дебютным рынком.