Сравнение смартфонов Redmi Note 8 Pro и Redmi Note 9S

Комплектация и внешний вид

Прозрачный защитный чехол из силикона;

Зарядное устройство (18 Вт);

Провод USB Type-C для подзарядки;

Скрепка для извлечения лотка под SIM-карту;

Гарантия;

Руководство пользователя.

Черная;

Зеленая;

Синяя;

Белая.

Дисплей

Производительность

Камеры

Главный объектив на 64 Мп с апертурой f/1,89;

Широкоугольная линза на 8 Мп;

Объектив для макросъемки на 2 Мп;

Датчик анализа глубины сцены на 2 Мп.

Автономность

Что лучше выбрать: Redmi Note 8 Pro vs Redmi Note 9S

С каждым годомстановятся все более мощными, производительными и разнообразными. По этой причине выбрать тот единственный мобильный телефон, который придется по душе, становится все сложнее.В этом обзоре мы решили провести для вас сравнение двух супер актуальных моделей(он же Redmi Note 9 Pro на китайском рынке). Первый является самым мощным девайсом в средней ценовой категории, а чем удивит более свежее устройство? Рассмотрим внешний вид смартфонов, их конфигурации и технические возможности, чтобы вам было проще сделать верный выбор.В плане комплектации обе модели идентичны. Вместе с самими смартфонами в коробке вы обнаружите следующие комплектующие:В дизайне у Redmi Note 8 Pro и Redmi Note 9S также много общего. При изготовлении корпусов в качестве основного материала в обоих случаях было выбрано стекло Corning Gorilla Glass 5. С обеих сторон присутствует олеофобное покрытие для защиты от возникновения отпечатков пальцев.Redmi Note 8 Pro представлен в четырех расцветках:Сканер отпечатка пальца в этом мобильном телефоне размещен на тыльной поверхности, тогда как в Redmi Note 9S его разместили на боковой грани (на кнопке питания). В более новом девайсе используются те же расцветки, за исключением зеленого варианта. Кроме того, новинка обладает более прямоугольным корпусом.В Redmi Note 9S основная камера расположена не в вертикальном блоке, как у Redmi Note 8 Pro, а в более модном нынче квадратном модуле. Фронтальная камера прошлогоднего смартфона размещена в каплевидном вырезе, а в 9S камеру для селфи аккуратно “врезали” в экран.Обе модели обладают 3,5-мм аудиоразъемом для подключения гарнитуры, а также ИК-портом для управления техникой.Сравнение Redmi Note 8 Pro и Redmi Note 9S не может обойтись без сопоставления экранов. Оба устройства оснащены дисплеями с матрицей IPS и разрешением FHD+, а вот диагонали различны - 6,53” у “восьмерки” против 6,67” у новинки.Что интересно, Redmi Note 8 Pro может похвастать большей максимальной яркостью экрана - 630 нит против 450 нит у соперника. На практике это означает, что при ярких солнечных лучах более “читаемым” дисплеем будет обладать именно “восьмерка”. При этом полезная площадь экрана больше у Redmi Note 9S, поэтому соотношение сторон у этой модели 20:9, тогда как у предшественника 19,5:9.В плане возможностей экраны обозреваемых моделей идентичны. Доступен ночной режим, автонастройка яркости, регулировка цветовой температуры и прочие “фишки” доступны в обоих случаях.Несмотря на то, что в смартфонах Redmi Note 9S и Redmi Note 8 Pro используются различные процессоры, уровень их производительности примерно равен. Прошлогодняя модель в качестве аппаратной основы использует чипсет MediaTek Helio G90T с максимальной тактовой частотой ядер 2050 МГц при поддержке графического чипа Mali G76 MC4. “Девятка” работает на базе платформы Qualcomm Snapdragon 720G с максимальной тактовой частотой ядер 2300 МГц и графическим ускорителем Adreno A618.Оба процессора относятся к числу игровых, поэтому прекрасно себя проявляют в работе с требовательными приложениями и ресурсоемкими играми.В синтетических тестах AnTuTu оба смартфона набирают в районе 280 тысяч баллов. В обеих моделях применяется жидкостная система охлаждения для снижения температуры при нагреве во время максимальной эксплуатации “железа”.Redmi Note 9S, как и его предшественник, поддерживает сети 4G и беспроводное подключение посредством интерфейсов Wi-Fi и Bluetooth 5.0, а также обладает геомодулями для геопозиционирования (GPS, ГЛОНАСС, Galileo).“Редми Ноут 8 Про” оснащен квадрокамерой со следующими сенсорами:Фронтальная камера устройства может похвастать разрешением 20 мегапикселей.Redmi Note 9S также использует четверную камеру, но используемые датчики несколько отличны от предшественника. В качестве основного объектива используется сенсор на 48 Мп с диафрагмой f/1,79. Разрешение макрообъектива “подросло” до 5 Мп, а вот другие датчики остались неизменными. Камера для селфи получила разрешение 16 Мп.Оба смартфона способны снимать видео в 4К при частоте 30 к/с. Доступны опции замедленной съемки, ночного режима, а также автофокуса.Если говорить о качестве съемки фото, то у устройств паритет. Какие бы то ни было различия будут заметны разве что для профессионалов, тогда как для рядового пользователя смартфоны демонстрируют одинаковые результаты.Серьезный перевес Redmi Note 9S наблюдается в плане показателей автономности. В новинке установлен аккумулятор емкостью 5020 мАч, тогда как у предыдущей модели было “всего” 4500 мАч. Одного электрического заряда Redmi Note 8 Pro в режиме максимальной нагрузки хватает на 9-10 часов, Redmi Note 9S может продержаться около 14 часов.Для подзарядки в обоих случаях применяется кабель USB-C. Мощность ЗУ составляет 18 Ватт. Это значит, что скорость зарядки устройств идентична, разве что за счет меньшего объема аккумулятора Redmi Note 8 Pro в реальных условиях заряжается чуть быстрее.Несмотря на множество схожих параметров определенные различия между Redmi Note 8 Pro и Redmi Note 9S все-таки имеются. Новинка может похвастать увеличенными запасами аккумулятора, более современным дизайном с квадратным блоком фотокамер и вырезом под фронтальную камеру. Redmi Note 8 Pro, в свою очередь, может противопоставить более яркий дисплей и наличие чипа NFC для бесконтактных платежей. Решите, что из этого для вас более предпочтительно, тогда сделать выбор между смартфонами для вас не составит труда. Даром что производительность и фотовозможности у девайсов очень и очень схожи.