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Сравнение смартфонов Redmi Note 8 Pro и Redmi Note 9S

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MobilZone
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С каждым годом смартфоны бренда Xiaomi становятся все более мощными, производительными и разнообразными. По этой причине выбрать тот единственный мобильный телефон, который придется по душе, становится все сложнее.
В этом обзоре мы решили провести для вас сравнение двух супер актуальных моделей Redmi Note 8 Pro и Redmi Note 9S (он же Redmi Note 9 Pro на китайском рынке). Первый является самым мощным девайсом в средней ценовой категории, а чем удивит более свежее устройство? Рассмотрим внешний вид смартфонов, их конфигурации и технические возможности, чтобы вам было проще сделать верный выбор.

Комплектация и внешний вид

В плане комплектации обе модели идентичны. Вместе с самими смартфонами в коробке вы обнаружите следующие комплектующие:
  • Прозрачный защитный чехол из силикона;
  • Зарядное устройство (18 Вт);
  • Провод USB Type-C для подзарядки;
  • Скрепка для извлечения лотка под SIM-карту;
  • Гарантия;
  • Руководство пользователя.
В дизайне у Redmi Note 8 Pro и Redmi Note 9S также много общего. При изготовлении корпусов в качестве основного материала в обоих случаях было выбрано стекло Corning Gorilla Glass 5. С обеих сторон присутствует олеофобное покрытие для защиты от возникновения отпечатков пальцев.
Redmi Note 8 Pro представлен в четырех расцветках:
  • Черная;
  • Зеленая;
  • Синяя;
  • Белая.

Сканер отпечатка пальца в этом мобильном телефоне размещен на тыльной поверхности, тогда как в Redmi Note 9S его разместили на боковой грани (на кнопке питания). В более новом девайсе используются те же расцветки, за исключением зеленого варианта. Кроме того, новинка обладает более прямоугольным корпусом.
В Redmi Note 9S основная камера расположена не в вертикальном блоке, как у Redmi Note 8 Pro, а в более модном нынче квадратном модуле. Фронтальная камера прошлогоднего смартфона размещена в каплевидном вырезе, а в 9S камеру для селфи аккуратно “врезали” в экран.
Обе модели обладают 3,5-мм аудиоразъемом для подключения гарнитуры, а также ИК-портом для управления техникой.

Дисплей

Сравнение Redmi Note 8 Pro и Redmi Note 9S не может обойтись без сопоставления экранов. Оба устройства оснащены дисплеями с матрицей IPS и разрешением FHD+, а вот диагонали различны - 6,53” у “восьмерки” против 6,67” у новинки.
Что интересно, Redmi Note 8 Pro может похвастать большей максимальной яркостью экрана - 630 нит против 450 нит у соперника. На практике это означает, что при ярких солнечных лучах более “читаемым” дисплеем будет обладать именно “восьмерка”. При этом полезная площадь экрана больше у Redmi Note 9S, поэтому соотношение сторон у этой модели 20:9, тогда как у предшественника 19,5:9.

В плане возможностей экраны обозреваемых моделей идентичны. Доступен ночной режим, автонастройка яркости, регулировка цветовой температуры и прочие “фишки” доступны в обоих случаях.

Производительность

Несмотря на то, что в смартфонах Redmi Note 9S и Redmi Note 8 Pro используются различные процессоры, уровень их производительности примерно равен. Прошлогодняя модель в качестве аппаратной основы использует чипсет MediaTek Helio G90T с максимальной тактовой частотой ядер 2050 МГц при поддержке графического чипа Mali G76 MC4. “Девятка” работает на базе платформы Qualcomm Snapdragon 720G с максимальной тактовой частотой ядер 2300 МГц и графическим ускорителем Adreno A618.
Оба процессора относятся к числу игровых, поэтому прекрасно себя проявляют в работе с требовательными приложениями и ресурсоемкими играми.
В синтетических тестах AnTuTu оба смартфона набирают в районе 280 тысяч баллов. В обеих моделях применяется жидкостная система охлаждения для снижения температуры при нагреве во время максимальной эксплуатации “железа”.

Redmi Note 9S, как и его предшественник, поддерживает сети 4G и беспроводное подключение посредством интерфейсов Wi-Fi и Bluetooth 5.0, а также обладает геомодулями для геопозиционирования (GPS, ГЛОНАСС, Galileo).

Камеры

“Редми Ноут 8 Про” оснащен квадрокамерой со следующими сенсорами:
  • Главный объектив на 64 Мп с апертурой f/1,89;
  • Широкоугольная линза на 8 Мп;
  • Объектив для макросъемки на 2 Мп;
  • Датчик анализа глубины сцены на 2 Мп.
Фронтальная камера устройства может похвастать разрешением 20 мегапикселей.

Redmi Note 9S также использует четверную камеру, но используемые датчики несколько отличны от предшественника. В качестве основного объектива используется сенсор на 48 Мп с диафрагмой f/1,79. Разрешение макрообъектива “подросло” до 5 Мп, а вот другие датчики остались неизменными. Камера для селфи получила разрешение 16 Мп.
Оба смартфона способны снимать видео в 4К при частоте 30 к/с. Доступны опции замедленной съемки, ночного режима, а также автофокуса.
Если говорить о качестве съемки фото, то у устройств паритет. Какие бы то ни было различия будут заметны разве что для профессионалов, тогда как для рядового пользователя смартфоны демонстрируют одинаковые результаты.

Автономность

Серьезный перевес Redmi Note 9S наблюдается в плане показателей автономности. В новинке установлен аккумулятор емкостью 5020 мАч, тогда как у предыдущей модели было “всего” 4500 мАч. Одного электрического заряда Redmi Note 8 Pro в режиме максимальной нагрузки хватает на 9-10 часов, Redmi Note 9S может продержаться около 14 часов.
Для подзарядки в обоих случаях применяется кабель USB-C. Мощность ЗУ составляет 18 Ватт. Это значит, что скорость зарядки устройств идентична, разве что за счет меньшего объема аккумулятора Redmi Note 8 Pro в реальных условиях заряжается чуть быстрее.

Что лучше выбрать: Redmi Note 8 Pro vs Redmi Note 9S

Несмотря на множество схожих параметров определенные различия между Redmi Note 8 Pro и Redmi Note 9S все-таки имеются. Новинка может похвастать увеличенными запасами аккумулятора, более современным дизайном с квадратным блоком фотокамер и вырезом под фронтальную камеру. Redmi Note 8 Pro, в свою очередь, может противопоставить более яркий дисплей и наличие чипа NFC для бесконтактных платежей. Решите, что из этого для вас более предпочтительно, тогда сделать выбор между смартфонами для вас не составит труда. Даром что производительность и фотовозможности у девайсов очень и очень схожи.
Сравнение смартфонов Redmi Note 8 Pro и Redmi Note 9S
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