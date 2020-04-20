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Apple также выпустит iPhone SE Plus

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MobilZone / Гаджеты
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Джон Проссер был недавно описан Macworld как «распространитель слухов об Apple, который еще не обманул». Конечно же, этот советник появился не так давно и был очень точен в отношении многих вещей, касающихся iPhone SE, включая точную дату запуска. Теперь он предположил, что Apple имеет iPhone SE Plus в разработке, и обещает вскоре представить некоторую информацию о варианте размера Plus.
iPhone SE был запущен 15 апреля с дизайном, похожим на iPhone 8. Запуск модели, работающей на новейшем чипсете A13 Bionic, привел к прекращению продаж iPhone 8 и 8 Plus. Это еще один признак того, что вариант iPhone SE с большим дисплеем может быть запущен в качестве замены iPhone 8 Plus.


Ранее сообщалось, что название «iPhone SE Plus» было обнаружено в программном коде iOS 14. Таким образом, все же есть возможность его существования. iPhone 8 Plus оснащен 5,5-дюймовым дисплеем, и мы ожидаем, что у будущей модели будет тот же размер экрана. Также ожидается, что модель будет оснащена двойной камерой на задней панели.

Мы должны отметить, что на данный момент ничего не подтверждено, так что возьмите этот кусочек информации с щепоткой соли.