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Apple может анонсировать iPhone 12 5G серию уже в сентябре

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MobilZone / Гаджеты
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Apple отложила выход только двоих смартфонов - iPhone X и iPhone XR - с 2012 года, но этот год оказывается довольно необычным, и компания может быть вынуждена отложить iPhone 12 и iPhone 12 Pro.

Некоторые аналитики согласны с этим утверждением, а другие считают, что отсрочки не будет. Но последняя исследовательская заметка аналитика Джеффа Пу из GF Securities предполагает, что планы Apple могут фактически быть комбинацией обоих сценариев.

Три модели iPhone 12 в сентябре, одна в октябре

Данный аналитик считает, что график разработки моделей iPhone 12, скорее всего, был отложен из-за существующих запретов на поездки и задержки грузовых рейсов, связанных непосредственно с пандемией COVID-19. Мы не впервые слышим эти заявления, но Джефф Пу вдается в подробности.

По имеющимся сведениям, текущая стадия инженерных проверок (EVT) разработки iPhone 12 была продлена на две недели до конца апреля для 5,4-дюймового iPhone 12, 6,1-дюймового iPhone 12 Plus и 6,1-дюймового iPhone 12 Pro.

С другой стороны, более крупный и более дорогой 6,7-дюймовый iPhone 12 Pro Max, похоже, подвергся более серьезному воздействию, и теперь не ожидается, что он завершит этап разработки EVT до середины мая - примерно через две недели после других моделей.
Это не так уж много, но это может сильно повлиять на запуск следующей линейки iPhone, особенно когда речь идет о модели Pro Max. К счастью, Пу верит, что Apple сможет ограничить задержки.

В настоящее время он ожидает, что новый 5,4-дюймовый iPhone 12 появится в сентябре вместе с пересмотренными 6,1-дюймовыми моделями iPhone 12 Plus и iPhone 12 Pro. С другой стороны, линейка 6,7-дюймового iPhone 12 Pro Max должна поступить в продажу в октябре.

Двухфазное развертывание имитирует запуск iPhone XS / XR

Это двухэтапное развертывание имитирует стратегию запуска, принятую Apple два года назад с iPhone XS и iPhone XR, которые были запущены в сентябре и октябре соответственно. Это также похоже на релизы iPhone 8 и iPhone X, которые произошли в сентябре и ноябре.

Преимущество графика, если он точный, заключается в том, что потребители по-прежнему могут ожидать, что Apple представит 6,7-дюймовый iPhone 12 Pro Max в сентябре. Это даст покупателям возможность ждать более крупную модель, если она им больше подходит. 
Ожидается, что эти флагманы будут иметь чипсет нового поколения - A14 Bionic и модернизированные OLED-дисплеи с меньшими зазубринами. Последнее необходимо для того, чтобы освободить место для сканера iPad Pro LiDAR, которые будут идти на профессиональных iPhone. 

Другие функции, как представляется, включают в себя стандартную поддержку сети 5G для всей линейки и iOS 14 прямо из коробки.

Ожидайте 2020 iPhone SE на следующей неделе

До того, как все это произойдет, Apple, как ожидается, анонсирует iPhone SE 2020 года и iPhone SE Plus 2020 года. Последний, как сообщается, столкнулся с производственными проблемами и появится в конце года, но, по словам Джеффа Пу, он появится в середине апреля.

Это совпадает с информацией, представленной в прошлом месяце Джоном Проссером, который говорит, что новый iPhone SE будет анонсирован на следующей неделе 14 или 15 апреля. За ним последует релиз 24 или 22 апреля соответственно, в зависимости от объявления. 

Новый iPhone SE - это модернизированная версия iPhone 8, в которой сохранены 4,7-дюймовый дисплей и домашняя кнопка Touch ID, а также представлены такие улучшения, как A13 Bionic, 3 ГБ оперативной памяти и немного больший аккумулятор.

Он должен стоить $ 399 и быть доступен в версиях на 64, 128 и 256 ГБ.