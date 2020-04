Apple может анонсировать iPhone 12 5G серию уже в сентябре

Три модели iPhone 12 в сентябре, одна в октябре

Двухфазное развертывание имитирует запуск iPhone XS / XR

Ожидайте 2020 iPhone SE на следующей неделе

Apple отложила выход только двоих смартфонов - iPhone X и iPhone XR - с 2012 года, но этот год оказывается довольно необычным, и компания может быть вынуждена отложить iPhone 12 и iPhone 12 Pro.Некоторые аналитики согласны с этим утверждением, а другие считают, что отсрочки не будет. Но последняя исследовательская заметка аналитика Джеффа Пу из GF Securities предполагает, что планы Apple могут фактически быть комбинацией обоих сценариев.Данный аналитик считает, что график разработки моделей iPhone 12, скорее всего, был отложен из-за существующих запретов на поездки и задержки грузовых рейсов, связанных непосредственно с пандемией COVID-19. Мы не впервые слышим эти заявления, но Джефф Пу вдается в подробности.По имеющимся сведениям, текущая стадия инженерных проверок (EVT) разработки iPhone 12 была продлена на две недели до конца апреля для 5,4-дюймового iPhone 12, 6,1-дюймового iPhone 12 Plus и 6,1-дюймового iPhone 12 Pro.С другой стороны, более крупный и более дорогой 6,7-дюймовый iPhone 12 Pro Max, похоже, подвергся более серьезному воздействию, и теперь не ожидается, что он завершит этап разработки EVT до середины мая - примерно через две недели после других моделей. Это не так уж много, но это может сильно повлиять на запуск следующей линейки iPhone, особенно когда речь идет о модели Pro Max. К счастью, Пу верит, что Apple сможет ограничить задержки.В настоящее время он ожидает, что новый 5,4-дюймовый iPhone 12 появится в сентябре вместе с пересмотренными 6,1-дюймовыми моделями iPhone 12 Plus и iPhone 12 Pro. С другой стороны, линейка 6,7-дюймового iPhone 12 Pro Max должна поступить в продажу в октябре.Это двухэтапное развертывание имитирует стратегию запуска, принятую Apple два года назад с iPhone XS и iPhone XR, которые были запущены в сентябре и октябре соответственно. Это также похоже на релизы iPhone 8 и iPhone X, которые произошли в сентябре и ноябре.Преимущество графика, если он точный, заключается в том, что потребители по-прежнему могут ожидать, что Apple представит 6,7-дюймовый iPhone 12 Pro Max в сентябре. Это даст покупателям возможность ждать более крупную модель, если она им больше подходит. Ожидается, что эти флагманы будут иметь чипсет нового поколения - A14 Bionic и модернизированные OLED-дисплеи с меньшими зазубринами. Последнее необходимо для того, чтобы освободить место для сканера iPad Pro LiDAR, которые будут идти на профессиональных iPhone.Другие функции, как представляется, включают в себя стандартную поддержку сети 5G для всей линейки и iOS 14 прямо из коробки.До того, как все это произойдет, Apple, как ожидается, анонсирует iPhone SE 2020 года и iPhone SE Plus 2020 года. Последний, как сообщается, столкнулся с производственными проблемами и появится в конце года, но, по словам Джеффа Пу, он появится в середине апреля.Это совпадает с информацией, представленной в прошлом месяце Джоном Проссером, который говорит, что новый iPhone SE будет анонсирован на следующей неделе 14 или 15 апреля. За ним последует релиз 24 или 22 апреля соответственно, в зависимости от объявления.Новый iPhone SE - это модернизированная версия iPhone 8, в которой сохранены 4,7-дюймовый дисплей и домашняя кнопка Touch ID, а также представлены такие улучшения, как A13 Bionic, 3 ГБ оперативной памяти и немного больший аккумулятор.Он должен стоить $ 399 и быть доступен в версиях на 64, 128 и 256 ГБ.