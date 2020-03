Samsung выпускает обновление Android 10 для еще трех смартфонов

Galaxy A7 (2018) - Журнал обновлений Android 10

В этом месяце Samsung выпустила Android 10 с One UI 2.0 для двух смартфонов - Galaxy M40 и Galaxy A70s. Теперь это число увеличивается до пяти, поскольку корейский конгломерат выпускает Android 10 для еще трех смартфонов - Galaxy A6 (2018), Galaxy A7 (2018) и Galaxy A80.Обновление Android 10 для Galaxy A7 (2018) номери весит около 1,3 ГБ. Он включает в себя Dark Mode, новые навигационные жесты и новый пользовательский интерфейс, а также другие тонкости Android 10 и One UI 2.0.Новая прошивка также повышает уровень исправлений безопасности Android на смартфоне до 1 марта 2020 года.Galaxy A6 (2018) получит Android 10 с номером сборкии исправление безопасности Android от марта 2020 года. Подробный список изменений в настоящее время недоступен, но он должен принести обычные вкусности Android 10 и One UI 2.0 для смартфона на базе Exynos 7870.Говоря о Galaxy A80, он получает последнюю версию Android с One UI 2.0 и версию прошивки. Новая сборка поставляется с Dark Mode, новыми жестами навигации, новым пользовательским интерфейсом и Digital Wellbeing, но она не включает функцию записи экрана, которая была частью One UI 2.0 для других высококлассных смартфонов Samsung.Кроме того, сборка поставляется с более ранним патчем безопасности для Android от февраля 2020 года, а не с последним.Обновление Android 10 для Galaxy A7 (2018) в настоящее время идет в Индии, в то время, как обновления для Galaxy A6 (2018) и Galaxy A80 выходят во Франции.Вы должны получить запрос на обновление вашего устройства через несколько дней, но если вы не можете дождаться его появления на своем устройстве, вы можете проверить его вручную, перейдя в меню «> «