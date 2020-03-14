ProstoTECH - Новости современных технологий 2017 года

Последние новости

18:00
Realme 6 получает свое первое обновление программного обеспечения
16:00
Samsung выпускает обновление Android 10 для еще трех смартфонов
14:00
WWDC Apple впервые будет проходить в онлайн-формате
12:00
Появилась официальная дата анонса OnePlus 8 и 8 Pro
10:00
Xiaomi запустит нечто интересное уже в этом месяце
08:00
Samsung выкатывает обновление для Galaxy S20
20:00
Xiaomi продала рекордное количество смартфонов Redmi Note
18:00
OnePlus 8 Pro замечен в руках Роберта Дауни-младшего
16:00
Появились фотоутечки Samsung Galaxy M11
14:00
OnePlus инвестирует крупную сумму в разработку 5G
12:00
3D ToF-камера появится как минимум в одном iPhone 12
10:00
Realme 6 Pro поступает в продажу сегодня
08:00
Samsung представит One UI 2.1 для старых флагманов Galaxy
21:04
Nubia Red Magic 5G официально анонсирован: характеристики и цены
19:30
Темный режим Google Play теперь доступен каждому
17:34
Компания vivo начала работу над 6G
16:00
Redmi Note 9 Pro официально анонсирован: характеристики и цены
13:44
Samsung Galaxy M30s получает новую версию
12:00
Redmi Note 9 Pro Max анонсирован с гигантским экраном
10:00
Даже OnePlus 5 и OnePlus 5T получают обновление
08:00
Huawei получает еще одно продление лицензии от Министерства торговли США
00:47
Средний класс: топ-3 материнских платы на чипсете B450
20:00
Apple отложила iPhone 9 на неопределенный срок
18:06
Google показывает цену Pixel 4a на билборде
16:00
Дата запуска Samsung Galaxy M21 подтверждена
14:00
Xiaomi Mi Note 10 проходит испытание на прочность
12:00
Samsung Galaxy Buds + теперь доступны в новых цветах
10:00
Oppo Find X2 Pro бьёт рекорды теста производительности AnTuTu
08:00
Промо-видео Oppo Find X2 демонстрирует преимущества камеры смартфона
20:00
Vivo NEX 3S 5G официально анонсирован: характеристики и цены
18:00
Стала известна официальная дата анонса Redmi K30 Pro
16:00
Huawei P40 запустил новый тизер
14:00
Появилось видео новых приключений Xiaomi Mi 10 Pro
 Больше новостей
» » Samsung выпускает обновление Android 10 для еще трех смартфонов
-

Samsung выпускает обновление Android 10 для еще трех смартфонов

Поделиться:
MobilZone / Гаджеты
256
В этом месяце Samsung выпустила Android 10 с One UI 2.0 для двух смартфонов - Galaxy M40 и Galaxy A70s. Теперь это число увеличивается до пяти, поскольку корейский конгломерат выпускает Android 10 для еще трех смартфонов - Galaxy A6 (2018), Galaxy A7 (2018) и Galaxy A80.

Обновление Android 10 для Galaxy A7 (2018) номер A750FXXU4CTBC и весит около 1,3 ГБ. Он включает в себя Dark Mode, новые навигационные жесты и новый пользовательский интерфейс, а также другие тонкости Android 10 и One UI 2.0.

Новая прошивка также повышает уровень исправлений безопасности Android на смартфоне до 1 марта 2020 года.
Galaxy A7 (2018) - Журнал обновлений Android 10

Galaxy A6 (2018) получит Android 10 с номером сборки A600FNXXU5CTB9 и исправление безопасности Android от марта 2020 года. Подробный список изменений в настоящее время недоступен, но он должен принести обычные вкусности Android 10 и One UI 2.0 для смартфона на базе Exynos 7870.

Говоря о Galaxy A80, он получает последнюю версию Android с One UI 2.0 и версию прошивки A805FXXU4BTC3. Новая сборка поставляется с Dark Mode, новыми жестами навигации, новым пользовательским интерфейсом и Digital Wellbeing, но она не включает функцию записи экрана, которая была частью One UI 2.0 для других высококлассных смартфонов Samsung.

Кроме того, сборка поставляется с более ранним патчем безопасности для Android от февраля 2020 года, а не с последним.

Обновление Android 10 для Galaxy A7 (2018) в настоящее время идет в Индии, в то время, как обновления для Galaxy A6 (2018) и Galaxy A80 выходят во Франции.

Вы должны получить запрос на обновление вашего устройства через несколько дней, но если вы не можете дождаться его появления на своем устройстве, вы можете проверить его вручную, перейдя в меню « Настройки» > « Обновление программного обеспечения» .
Prostotech google play Prostotech google play