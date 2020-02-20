ProstoTECH - Новости современных технологий 2017 года

Последние новости

19:00
Google Pixel 5 будет поддерживать обратную беспроводную зарядку
17:00
Android 11 теперь доступен в форме предварительного просмотра, и вот что нового
15:20
В сети появились подробности об камере Realme X50 Pro 5G
13:04
Huawei P40 и P40 Pro появляются на TENAA, раскрывая некоторые характеристики
10:45
Представлен LG W10 Alpha: бюджетный смартфон за 140 долларов
09:14
Разборка Samsung Galaxy Z Flip обнаруживает интересную находку
07:05
iPhone 9 впервые показали на видео
20:00
Xiaomi Mi 10 Pro показали изнутри
18:00
LG анонсирует три новых смартфона: K61, K51S и K41S
16:00
Первая партия Xiaomi Mi 10 Pro была распродана в считанные секунды
14:00
Детали камеры Realme X50 Pro показаны вместе с образцами
12:00
Samsung Galaxy Fold 2 выйдет с новым S Pen
10:00
Мировой запуск Honor 9X Pro назначен на конец февраля
09:42
Xiaomi Mi10 Pro готов уничтожить Samsung Galaxy S20
07:45
Apple проведет свое мероприятие 31 марта этого года
06:35
Nubia Red Magic 5G будет иметь рекордное количество оперативной памяти
16:33
Sharp анонсирует свой флагманский смартфон - Aquos R5G
14:37
В сети появились цены и спецификации Honor 9X Lite
13:00
Oppo Find X2 будет иметь беспроводную зарядку 30 Вт и много крутых функций
11:00
Второе изображение Oppo SmartWatch показывает изогнутое 3D-стекло
09:00
Samsung Galaxy Z Flip проверили на прочность
07:32
В сети появилось видео 4K, снятое на Xiaomi Mi 10 Pro
05:29
Samsung Galaxy Fold 2 оснащен камерой под экраном
20:00
Новый Realme сертифицирован с тройной камерой и суперёмкой батареей
18:00
Samsung Galaxy A70e появляется в первых рендерах
16:00
Последствия отмены MWC: что будет с непредставленными телефонами
14:00
Манекен Oppo Reno3 Pro раскрывает ключевые характеристики
12:00
iQOO 3 5G достигает самого высокого показателя за всю историю AnTuTu
10:00
Samsung Galaxy A71 5G будет доступен за пределами США и Китая
08:00
Смартфон Nokia TA-1212 сертифицирован в Китае
18:36
Быстрая зарядка Realme X50 Pro не даст никаких шансов Xiaomi Mi 10
14:00
Рейтинг самых мощных недорогих смартфонов на январь 2020
12:00
Xiaomi тестирует новую функцию безопасности на MIUI 11
 Больше новостей
» » Google Pixel 5 будет поддерживать обратную беспроводную зарядку
-

Google Pixel 5 будет поддерживать обратную беспроводную зарядку

Поделиться:
MobilZone / Гаджеты
100
Android 11 выпущен уже сейчас, даже если это всего лишь первое превью для разработчиков, это означает, что мы уже увидим многое из того, что заставляет его работать, за месяцы до его окончательного выпуска в 3-м квартале. Предприимчивые люди из XDA Developers начали копаться в коде Android 11 и нашли что-то интригующее.

По сути, похоже, что Pixel 5 будет поддерживать обратную беспроводную зарядку. Эта функция будет называться «Совместное использование батареи» в меню «Настройки» и позволит вашему Pixel 5 без проводов заряжать такие вещи, как беспроводные наушники, умные часы и даже другие телефоны.

Эта функция, очевидно, не является чем-то новым в мобильном мире, но до сих пор у Pixel ее не было. В приложении «Настройки» для смартфонов Pixel есть новое скрытое действие, и запуск его вручную показывает, что вы можете увидеть на скриншоте ниже.
Это краткое объяснение того, что будет делать общий ресурс батареи, и содержит изображение-заполнитель, которое было взято прямо со страницы адаптивного аккумулятора в настройках. Ясно, что это очень большая работа.

Поскольку перед названием активности стоит «com.google.android», а не «com.android», это функция Google, а не часть проекта Android с открытым исходным кодом. Чтобы еще больше подчеркнуть, что это предназначено для будущего Pixel, в коде Java новой функции «Совместное использование аккумулятора» есть метод, который высвечивает всплывающее сообщение с надписью «Не удается разделить аккумулятор во время зарядки беспроводной сети!» если устройство в данный момент заряжается без проводов.

И это имеет смысл, конечно. Кроме того, другой метод получает массив строк с именем "config_model_device_name", который в настоящее время содержит только одно значение, которое является "redfin". Теперь, по слухам, это будет кодовое имя для одного из устройств Pixel 2020 года, телефона среднего класса, работающего на базе Snapdragon 765 компании Qualcomm. Неясно, где именно это будет вписываться в портфолио Google, но можно с уверенностью предположить, что если такой верхний Midranger должен получить поддержку для обратной беспроводной зарядки, тогда Google флагман 2020 года тоже будет.
Prostotech google play Prostotech google play