Google Pixel 5 будет поддерживать обратную беспроводную зарядку

Android 11 выпущен уже сейчас, даже если это всего лишь первое превью для разработчиков, это означает, что мы уже увидим многое из того, что заставляет его работать, за месяцы до его окончательного выпуска в 3-м квартале. Предприимчивые люди из XDA Developers начали копаться в коде Android 11 и нашли что-то интригующее.
По сути, похоже, что Pixel 5 будет поддерживать обратную беспроводную зарядку. Эта функция будет называться «Совместное использование батареи» в меню «Настройки» и позволит вашему Pixel 5 без проводов заряжать такие вещи, как беспроводные наушники, умные часы и даже другие телефоны.
Эта функция, очевидно, не является чем-то новым в мобильном мире, но до сих пор у Pixel ее не было. В приложении «Настройки» для смартфонов Pixel есть новое скрытое действие, и запуск его вручную показывает, что вы можете увидеть на скриншоте ниже.
Это краткое объяснение того, что будет делать общий ресурс батареи, и содержит изображение-заполнитель, которое было взято прямо со страницы адаптивного аккумулятора в настройках. Ясно, что это очень большая работа.
Поскольку перед названием активности стоит «com.google.android», а не «com.android», это функция Google, а не часть проекта Android с открытым исходным кодом. Чтобы еще больше подчеркнуть, что это предназначено для будущего Pixel, в коде Java новой функции «Совместное использование аккумулятора» есть метод, который высвечивает всплывающее сообщение с надписью «Не удается разделить аккумулятор во время зарядки беспроводной сети!» если устройство в данный момент заряжается без проводов.
И это имеет смысл, конечно. Кроме того, другой метод получает массив строк с именем "config_model_device_name", который в настоящее время содержит только одно значение, которое является "redfin". Теперь, по слухам, это будет кодовое имя для одного из устройств Pixel 2020 года, телефона среднего класса, работающего на базе Snapdragon 765 компании Qualcomm. Неясно, где именно это будет вписываться в портфолио Google, но можно с уверенностью предположить, что если такой верхний Midranger должен получить поддержку для обратной беспроводной зарядки, тогда Google флагман 2020 года тоже будет.
По сути, похоже, что Pixel 5 будет поддерживать обратную беспроводную зарядку. Эта функция будет называться «Совместное использование батареи» в меню «Настройки» и позволит вашему Pixel 5 без проводов заряжать такие вещи, как беспроводные наушники, умные часы и даже другие телефоны.
Эта функция, очевидно, не является чем-то новым в мобильном мире, но до сих пор у Pixel ее не было. В приложении «Настройки» для смартфонов Pixel есть новое скрытое действие, и запуск его вручную показывает, что вы можете увидеть на скриншоте ниже.
Это краткое объяснение того, что будет делать общий ресурс батареи, и содержит изображение-заполнитель, которое было взято прямо со страницы адаптивного аккумулятора в настройках. Ясно, что это очень большая работа.
Поскольку перед названием активности стоит «com.google.android», а не «com.android», это функция Google, а не часть проекта Android с открытым исходным кодом. Чтобы еще больше подчеркнуть, что это предназначено для будущего Pixel, в коде Java новой функции «Совместное использование аккумулятора» есть метод, который высвечивает всплывающее сообщение с надписью «Не удается разделить аккумулятор во время зарядки беспроводной сети!» если устройство в данный момент заряжается без проводов.
И это имеет смысл, конечно. Кроме того, другой метод получает массив строк с именем "config_model_device_name", который в настоящее время содержит только одно значение, которое является "redfin". Теперь, по слухам, это будет кодовое имя для одного из устройств Pixel 2020 года, телефона среднего класса, работающего на базе Snapdragon 765 компании Qualcomm. Неясно, где именно это будет вписываться в портфолио Google, но можно с уверенностью предположить, что если такой верхний Midranger должен получить поддержку для обратной беспроводной зарядки, тогда Google флагман 2020 года тоже будет.