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Sony Xperia 1.1 будет снимать 8K HDR видео

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MobilZone / Гаджеты
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Хотя Sony первоначально собиралась анонсировать несколько смартфонов Xperia на Mobile World Congress ( это событие было отменено ), мы почти ничего о них не знаем. Мы ожидаем новый флагманский телефон под названием Xperia 5 Plus, новое устройство среднего класса, которое может быть Xperia 9, с чипсетом Snapdragon 765 и, возможно, Xperia 1.1.

Ну, мы наткнулись на пару утечек, касающихся данных устройств. Прежде чем мы продолжим, имейте в виду, что все это не поддается проверке, поэтому считайте информацию весьма подозрительной.

По словам инсайдера Zachbucks, Sony Xperia 1.1 может иметь ту же настройку камеры, что и Galaxy S20 +, то есть 12-мегапиксельная камера f / 1.8, гибридная 64-мегапиксельная камера с масштабированием f / 2.0, 12-мегапиксельная f / 2.2 сверхширокая и Time of Датчик глубины полета 3D. Утечка продолжает утверждать, что 2 или даже 3 из 4 датчиков могут быть сделаны Samsung, а не Sony.

Наконец, Xperia 1.1 может захватывать видео 8K HDR - учтите, что это не «простое» видео 8K, которое могут делать телефоны Galaxy S20, а HDR 8K. Захват HDR-видео не так часто встречается на телефонах, даже в разрешении 4K ( Xperia 1 может это сделать ).

В связанных новостях появился рендер того, что якобы является устройством Xperia 9.
Визуализация выглядит немного рваной и может легко оказаться не более чем подделкой. На ней изображен телефон с тройной задней камерой и передней панелью с крошечным подбородком, несуществующими боковыми панелями и огромной верхней панелью.

Мы мало что знаем о слухах об Xperia 9, за исключением вышеупомянутого чипсета Snapdragon 765. Само название довольно сомнительно, хотя между Xperia 10/10 Plus и Xperia 8 есть пробел.
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