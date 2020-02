Samsung Galaxy S20 и S20 + анонсированы официально: характеристики и цены

Samsung Galaxy S20+ в цвете Cloud Blue

Samsung Galaxy S20+ в цвете Cosmic Gray

Galaxy S20 и S20 + основаны на успешной формуле поколения S10 с заметными улучшениями экрана, батареи и особенно камеры. Обратите внимание, что камера на S20 Ultra - совершенно другой зверь.Samsung Galaxy S20 + имеет динамический AMOLED экран с частотой обновления 120 Гц, первой для Samsung, и имеет повышенную сенсорную отзывчивость (240Hz сенсорное зондирования). 6,7-дюймовая панель имеет разрешение 1440p + с более высоким соотношением сторон, чем раньше, 20: 9. Это означает, что телефон такой же ширины, как S10 +, но немного выше. Основная камера на задней панели оснащена новым 12-мегапиксельным сенсором с большими пикселями 1,8 мкм (по сравнению с 1,4 мкм для телефонов S10). Он имеет диафрагму f/1.8 и оптическую стабилизацию изображения (OIS).Телеобъектив может похвастаться датчиком с самым высоким разрешением на зум-камере - 64MP. Samsung объявляет о 3-кратном гибридном увеличении и до 30-кратном увеличении «Супер разрешение». Этот модуль также имеет OIS и яркую (для зум-камеры) диафрагму f/2.0.Этот 64-мегапиксельный модуль также отвечает за запись 8K-видео - трио Galaxy S20 является первым, которое предлагает пригодную для записи 8K-запись. Обратите внимание, что один кадр видео 8K составляет 33MP, что выше, чем у многих современных флагманов.Сверхширокоугольная камера (120 °) имеет 12-мегапиксельный сенсор и используется всеми тремя моделями S20. Модель Plus также имеет камеру DepthVision для портретных снимков и эффектов на основе глубины.Samsung Galaxy S20 + работает на чипсете Snapdragon 865 или Exynos 990 (как обычно, зависит от региона). Он поставляется с подключением 5G (под 6 ГГц и mmWave) по умолчанию, хотя некоторые страны получат модели 4G. Базовая конфигурация имеет 8 ГБ ОЗУ и 128 ГБ памяти, но есть и другие варианты: 12 ГБ ОЗУ и до 512 ГБ памяти. Слот microSD продолжает работать, давая вам возможность добавлять карты объемом до 1 ТБ.Телефон имеет батарею емкостью 4500 мАч и поддерживает проводную зарядку 25 Вт (с помощью прилагаемого блока питания). Он также может выполнять быструю беспроводную зарядку (15 Вт) и выступать в качестве проводного или беспроводного пауэр банка для других ваших гаджетов.Samsung Galaxy S20 + (с возможностью подключения 5G) будет стоить 1100 евро / 1100 долларов за базовую модель 8/128 ГБ. Смартфон будет доступен в цвете Cloud Blue, Cosmic Gray и Cosmic Black.В этом году Samsung Galaxy S20 не имеет модели «е» и является самой маленькой из новой флагманской тройки. С 6,2-дюймовым экраном он примерно такого же размера, как и его предшественник (немного уже и чуть выше из-за соотношения сторон 20: 9). Как и у S20 +, этот экран имеет частоту обновления 120 Гц и разрешение 1440p +. 10-мегапиксельная селфи-камера не сильно изменилась со времен поколения S10, но отверстие для перфорации стало меньше и теперь центрировано. У S20 + такая же передняя камера (примечание: на передней панели нет датчика глубины, в отличие от S10 +).Задние камеры Galaxy S20 используют тот же основной 12-мегапиксельный модуль, 8-мегапиксельный телеобъектив с 64-мегапиксельной камерой и 12-мегапиксельную сверхширокую камеру, что и у модели Plus. Единственное отличие - отсутствие датчика DepthVision.Samsung уже второй год выпускает ультразвуковые сканеры отпечатков пальцев.Емкость аккумулятора в Galaxy S20 составляет 4000 мАч, а телефон поддерживает 25 Вт проводной зарядки, а на Galaxy S20 + - 15 Вт. Само собой разумеется, что оба телефона S20 имеют уровень защиты от пыли и влаги IP68.Как и модель Plus, Galaxy S20 работает на чипе Snapdragon 865 или Exynos 990, в сочетании с 8 или 12 ГБ оперативной памяти. Здесь есть только один вариант хранения - 128 ГБ, но опять же, если вам нужно больше, у вас есть слот для карт памяти microSD. Телефон будет доступен в цветах Cosmic Cray, Cloud Blue и Cloud Pink.Samsung Galaxy S20 будет стоить 900 евро (4 ГБ, 8/128 ГБ), если вы хотите модель 5G, цена будет 1000 евро / 999 долларов. Обратите внимание, что меньший S20 поддерживает только частоту до 6 ГГц 5G. Предварительные заказы начинаются сегодня, первые устройства S20 начнут поставляться 13 марта. Если вы сделаете предварительный заказ, вы получите право на бесплатную пару Galaxy Buds + (стоимостью € 170 самостоятельно). Обратите внимание, что версии 4G телефонов доступны только в базовой конфигурации ОЗУ / хранилище.