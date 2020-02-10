Образцы камеры Galaxy S20 показывают значительно улучшенный ночной режим

WELL I'M GLAD YOU ASKED.



First 2 are S10, second 2 are S20. https://t.co/gjQTdpQcWr pic.twitter.com/PGuayLBMHM — Max Weinbach (@MaxWinebach) February 10, 2020

Ok. First photo is out of the main sensor and second is 30X zoom. Both from the S20+. https://t.co/YQLgusmdhE pic.twitter.com/nEEhhPhFiz — Max Weinbach (@MaxWinebach) February 10, 2020

Мы находимся всего в одном дне до момента запуска Galaxy S20, но это не значит, что утечки должны прекратиться, верно? Последняя является одной из самых интересных на данный момент - образцы камер, в частности, от Galaxy S20, помещенные рядом с Galaxy S10, и даже два от основной камеры Galaxy S20 + 108MP.Снимки, предоставленные разработчиком XDAв Твиттере, представляют собой сравнение экстремальных ночных режимов между Galaxy S10 и Galaxy S20, снятых на заднем дворе после наступления темноты. Galaxy S20 захватывает намного лучше экспонированное изображение с улучшенным уровнем детализации (достаточно взглянуть на траву и отдаленные дома). Galaxy S20 также, кажется, применяет некоторое пожелтение (дома все белые), как Google Pixels.Другое параллельное сравнение - фото в помещении и довольно подозрительное. Одно фото, согласно инструкции Макса, сделано на S10, и оно заметно лучше. Другое в некоторой степени недоэкспонировано и имеет сверхагрессивное шумоподавление, так что почти нет мелких деталей.Неудачное фото может быть связано с предварительной версией программного обеспечения.Последние два изображения сняты на Galaxy S20 Ultra. Первый - со 108MP камерой Nonacell, а второй - 30-кратным гибридным зумом (от той же основной камеры или от телеобъектива).Вы можете увидеть эффект от процесса объединения 9-в-1 на первом изображении. Сложные детали, такие как шрифт на коробке Sega Genesis, очень четко определены. Там немного шума на изображении, но это нормально для снимка в помещении.