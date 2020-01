OnePlus Concept One представлен с исчезающей камерой

OnePlus официально представила свою концепцию One. Ранее в этом месяце его дразнили и намекнули на совместный бренд McLaren с исчезающей камерой. Главное в концепции - это ... ну ... камера, которая играет в прятки за стеклом.Аппаратное обеспечение само по себе напоминает OnePlus 7T Pro в плане расположения клавиш, камер и даже всплывающего «селфи». Concept One обтянут кожей McLaren с фирменной папайей оранжевого цвета.Отличительной чертой концепта является камера, которая скрывается за стеклом, что защищает её. Это благодаря электрохромному стеклу, которое может стать непрозрачным при подаче тока. Это было вдохновлено текущим использованием McLaren этого в некоторых из его спортивных автомобилей, которые делают люк непрозрачным, чтобы заблокировать солнце.Датчики камеры на задней панели скрыты до тех пор, пока камера не активируется - переключение между непрозрачным и прозрачным состояниями занимает всего 0,7 секунды. Электрохромное стекло служит фильтром ND для камер. В фотографии такой фильтр блокирует свет, который был бы слишком ярким для захвата камерой, поэтому он выравнивает тени и блики, чтобы запечатлеть больше деталей. Мы не думаем, что OnePlus начнет внедрять «Невидимую камеру» на флагманах в ближайшее время. В прошлом было известно, что компания исключает любые функции своих телефонов, стоимость которых перевешивает выгоду. В любом случае, мы считаем, что фотографический аспект невидимой камеры имеет большой потенциал, даже если он предназначен только для фильтрации бликов.