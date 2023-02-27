КиберЛАНИТ: как устроено комьюнити киберспортсменов в крупнейшей российской IT-компании

Киберспортивное корпоративное сообщество КиберЛАНИТ было сформировано в группе компаний ЛАНИТ для поддержания связи между сотрудниками, работающими удаленно в период пандемии. Сегодня участники настроены завоевывать призовые места в крупных корпоративных кибертурнирах и уверенно двигаются в нужном направлении.

Во время пандемии большинство сотрудников стали работать удаленно, и по этой причине сохранение командного духа сотрудников, находящихся на расстоянии друг от друга, стало особенно актуальным.

Идея создания сообщества КиберЛАНИТ принадлежит президенту группы ЛАНИТ Филиппу Генсу, который предположил, что компьютерные игры станут эффективным инструментом для объединения специалистов компании.

Киберспорт и IT имеют тесную связь, так как многие разработчики в начале профессионального пути занимаются написанием кода для игр. Учитывая это, руководство решило, что IT-специалистов может заинтересовать возможность соревноваться друг с другом и играть на внешних кибертурнирах.

Предположение подтвердилось, когда дружеское дерби со сборной банка “Уралсиб” (первый турнир КиберЛАНИТ) собрало более 170 сотрудников компании. Сейчас участниками комьюнити являются 700 киберспортсменов, каждый из которых настроен не только на тренировку своих игровых умений, но и на активное развитие сообщества.

Команда ЛАНИТ распределена более чем по 20 городам страны, и благодаря сообществу КиберЛАНИТ сотрудники могут играть с коллегами по всей России и завоевывать ценные призы: киберспортивную периферию, аксессуары и другую технику. Ключевыми целями развития корпоративного киберспорта ЛАНИТ является поддержание корпоративного духа сотрудников из разных точек страны, а также усиление и “омоложение” HR-бренда компании.

Стать участником сообщества КиберЛАНИТ может сотрудник компании с любым уровнем киберспортивных навыков. В сообщество входят как высокоранговые игроки с высоким средним рейтингом, так и начинающие киберспортсмены. Для новичков компания проводит различные шоу-игры, квизы и вебинары со звездами профессионального киберспорта.

Чаще всего участниками сообщества КиберЛАНИТ становятся разработчики, тестировщики и аналитики. Чуть реже киберспорт привлекает сотрудников бэк-офиса и складов, консультантов и других специалистов. Средний возраст - 22 - 35 лет. При этом в некоторых дисциплинах преобладают более “взрослые” игроки, возраст которых — 37-40 лет.

Для общения игроки используют Discord и Telegram. Там же появляются новости и анонсы предстоящих матчей и чемпионатов. Важную роль играют корпоративные рассылки, с которых новые сотрудники начинают знакомство с корпоративной культурой компании, получая анонсы мероприятий на свою почту.

Члены сообщества КиберЛАНИТ выступают за компанию на внутренних и внешних чемпионатах и турнирах в пяти дисциплинах. В их числе: Dota, “Мир танков”, Counter Strike: Global Offensive, Hearthstone и PUBG. Предварительный отбор игроков, которые будут представлять компанию на внешних чемпионатах, осуществляется через отборочные соревнования между сформированными сотрудниками командами. По результатам соревнований определяются сильнейшие киберспортсмены и команды.

Перед игрой каждая команда присутствует на тренировка, в процессе которых профессиональный тренер смотрит за игрой участников на шоу-матчах, обращает внимание на ошибки и дает рекомендации.

В ЛАНИТ проведение внутренних соревнований возможно в нескольких форматах: с отборочными турами, групповыми этапами и плей-офф. Чемпионат по PUBG был организован в гибридном формате. Так для онлайн-участников и для тех, кто использовал готовый киберспортивный сетап на московской площадке Winstrike Arena, были подготовлены разные варианты активностей. Для того, чтобы все желающие могли наблюдать за происходящим и болеть за игроков на площадках Twitch и YouTube велись прямые трансляции.

Участники, которые наиболее активно проявили себя на внутренних и внешних чемпионатах, получают призы и набирают баллы, сохраняющиеся в рейтинговой системе. Лидеры рейтинга получают почетный кубок. Формат прошлогоднего награждения победителей -прямая трансляция с профессиональным ведущим-стримером, интервью с лучшими игроками и активным чатом для общения зрителей.

В июле 2022 года команда КиберЛАНИТ стала лучшей на чемпионате GPBgame по Dota 2 от “Газпромбанка” среди команд “Газпром нефти”, “Лаборатории Касперского”, ВТБ, “Тинькофф Банка” и других крупнейших российских компаний. Осенью игроки сборной завоевали третье место на чемпионате “Лига Чемпионов Бизнеса” в дисциплине Hearthstone, а в дисциплине “Мир танков” получили “золото”.

В этом году участники комьюнити настроены стать первыми во всех дисциплинах “Лиги Чемпионов Бизнеса”, а также начать тренироваться в новых дисциплинах — Apex Legends и Call of Duty: Warzone.

В данный момент в ЛАНИТ происходит стремительный рост вовлеченности сотрудников в киберспорт, а достижения игроков обеспечивают компании высокий статус на рынке корпоративного киберспорта. “Создание и развитие киберспортивного комьюнити ? масштабный проект, требующий вложения ресурсов, знаний, энергии и, конечно, желания. Для того, чтобы он был успешным, его куратору нужно стать настоящим комьюнити-менеджером, другом, партнером, заряжать сотрудников энергией и вдохновлять на участие в чемпионатах и турнирах”.

На своем примере сообщество КиберЛАНИТ показало, что сотрудники, увлеченные корпоративным киберспортом, более лояльны к бренду компании, а также поддерживают новые инициативы.

Помимо этого, компания заинтересована в повышении уровня включенности сотрудников в КиберЛАНИТ, а также планирует расширять сетку активностей новыми мероприятиями: киберквизами, онлайн-курсами по развитию киберспортивных навыков и многими другими.