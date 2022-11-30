ProstoTECH - Новости современных технологий 2017 года

Последние новости

21:28
В «Р7-Офис» рассказали, надо ли менять ключ активации при смене ОС
18:41
Представлена ИТ-разработка для управления проектами от «Консист Бизнес Групп»
16:27
Компания «Пионер» инвестирует 142 млрд руб. в строительство премиальных проектов
14:43
Включить ум на полную: нейропсихолог Бибигуль Кушалиева рассказала, как родилась её система синхронизации работы полушарий мозга
09:37
Любительский теннисный турнир «Кожаная Кепка 2022» завершился победой в память о Юрии Лужкова
23:03
Подарки коллегам на Новый год в 2023 году – что подарят и сколько потратят москвичи
16:15
Эксперты ЛАНИТ рассказали о востребованности цифровых двойников в различных индустриях
13:24
Сбербанк поможет спрогнозировать спрос для производителей товаров и ретейла
11:27
Эффективность производственной системы в проектах компании «Главстрой»
22:12
ГК АЛВИСА объявляет об успешном запуске завода первичного виноделия в Дагестане
17:55
Дина Гайзатуллина рассказала об ожиданиях граждан и бизнеса относительно получения государственных услуг в цифровом формате
17:05
Новые бизнес-устройства IRBIS доступны для заказа в Treolan
10:29
Эксперты «АГРИСОВГАЗ» изучат зарубежные тепличные решения на международной выставке Growtech Eurasia 2022
10:19
Международный деловой форум БРИКС+
20:11
ТЕХНОНИКОЛЬ обновила калькулятор по расчету толщины XPS для конструкций, контактирующих с грунтом
18:55
Intelion Data Systems: Предоставление услуг хостинга розничным майнерам позволит перевести бытовой майнинг в цивилизованный формат
17:24
Органические удобрения в России используются в недостаточном объеме: исследование аналитиков
12:03
В торговом центре Botanica откроется супермаркет «Перекресток»
11:48
Алексей Кузовкин: специальный инструмент обеспечит защиту от продвинутых DDoS-атак и ботов
11:35
Недвижимость в готовом доме или строящемся?
00:21
Первый форум экстрим культуры в России
22:10
Речь на миллион. Или как говорят лидеры
07:57
Автодор и Росавтодор перешли от Андрея Белоусова к Марату Хуснуллину
18:24
Система органического садоводства для занятых женщин: международная онлайн-конференция Strogoorganic
11:37
В «Р7-Офис» есть возможность проводить видеоконференции
10:50
Евразийский центр инноваций и ИВФ РТ открыли набор на программу акселерации
19:44
Прошла презентация нового бренда ЛАНИТ - Lanit Document Management
10:17
Офисный пакет «Р67-Офис» признан победителем премии CNews Awards 2022
09:22
Mio Technology анонсирует выпуск новой модели видеорегистратора MiVue™ C588T
11:41
БОМБАРДИР запуcтил собственную торговую марку праздничной пиротехники
15:25
Bybit запускает состязание трейдеров по фан-токенам
16:22
Как прошло самое громкое событие осени в сфере инвестиций
14:33
Топ-5 образовательных проектов от крупных компаний в 2022 году
 Больше новостей
» » Представлена ИТ-разработка для управления проектами от «Консист Бизнес Групп»
-

Представлена ИТ-разработка для управления проектами от «Консист Бизнес Групп»

Поделиться:
Интернет
113

Вместе с ростом цифровизации бизнеса пришло понимание, что использование информационных систем значительно увеличивает эффективность работы. Многие компании уже применяют у себя ИТ-системы управления проектами. С их помощью удается существенно сократить временные затраты, улучшить распределение ресурсов, уложиться в сроки и бюджет. 

В парадигме последних событий российский рынок покинули все зарубежные компании, предоставляющие свои разработки для управления проектами, актуализировав перед российскими компаниями важный вопрос замены ПО. 

Программное обеспечение в секторе «Управление проектами» – это не только трекинг-системы, помимо них необходимы BI-системы, системы календарно-сетевого планирования, BPM-системы для автоматизации деятельности различных операционных подразделений, системы управления портфелями/программами проектов, которые в основном были представлены зарубежными разработчиками.

По мнению Ильи Владимировича, директора по продуктам ТУРБО «Консист Бизнес Групп» (группа ЛАНИТ), существует опасность, что даже те компании, которые использовали локальную инсталляцию проектного ПО Jira и Confluence, рискуют лишиться возможности масштабировать систему и получать актуальные обновления данных.

Управление проектами в крупных компаниях, вне зависимости от сферы их деятельности, как правило осуществляется по определенному алгоритму. Сотрудники нескольких подразделений под руководством тимлидов (ресурсных менеджеров) совместно разрабатывают способы решения различных задач, создавая кросс-функциональные команды.

Отвечая на вызовы рынка, «Консист Бизнес Групп» представила собственную разработку – ТУРБО Трекинг – систему с широким базовым функционалом, охватывающую, без необходимости дополнительных интеграций, любые уровни управления проектами. Она сформирована на платформе ТУРБО, входящей в Реестр российского ПО.

ТУРБО Трекинг останется привычным для пользователей, ранее применявших разработки иностранных компаний.  «Это решение подойдет для огромного количества сценариев, так как контроль исполнения задач, гибкие механизмы согласования, планирование загрузки и учет времени сотрудников требуются практически везде», - отметил Илья Владимирович. 

ТУРБО Трекинг является российской разработкой, закрывающей все потребности управления проектами на всех уровнях как оперативного, так и стратегического. Она обладает практически неограниченными возможностями масштабирования и интеграции со сторонним ПО. Кроме того, данное решение реализуется пользователям в комплексе, что позволяет избежать затрат на приобретение базы знаний и модуля планирования.

Система комментирования SigComments