Представлена ИТ-разработка для управления проектами от «Консист Бизнес Групп»

Вместе с ростом цифровизации бизнеса пришло понимание, что использование информационных систем значительно увеличивает эффективность работы. Многие компании уже применяют у себя ИТ-системы управления проектами. С их помощью удается существенно сократить временные затраты, улучшить распределение ресурсов, уложиться в сроки и бюджет.

В парадигме последних событий российский рынок покинули все зарубежные компании, предоставляющие свои разработки для управления проектами, актуализировав перед российскими компаниями важный вопрос замены ПО.

Программное обеспечение в секторе «Управление проектами» – это не только трекинг-системы, помимо них необходимы BI-системы, системы календарно-сетевого планирования, BPM-системы для автоматизации деятельности различных операционных подразделений, системы управления портфелями/программами проектов, которые в основном были представлены зарубежными разработчиками.

По мнению Ильи Владимировича, директора по продуктам ТУРБО «Консист Бизнес Групп» (группа ЛАНИТ), существует опасность, что даже те компании, которые использовали локальную инсталляцию проектного ПО Jira и Confluence, рискуют лишиться возможности масштабировать систему и получать актуальные обновления данных.

Управление проектами в крупных компаниях, вне зависимости от сферы их деятельности, как правило осуществляется по определенному алгоритму. Сотрудники нескольких подразделений под руководством тимлидов (ресурсных менеджеров) совместно разрабатывают способы решения различных задач, создавая кросс-функциональные команды.

Отвечая на вызовы рынка, «Консист Бизнес Групп» представила собственную разработку – ТУРБО Трекинг – систему с широким базовым функционалом, охватывающую, без необходимости дополнительных интеграций, любые уровни управления проектами. Она сформирована на платформе ТУРБО, входящей в Реестр российского ПО.

ТУРБО Трекинг останется привычным для пользователей, ранее применявших разработки иностранных компаний. «Это решение подойдет для огромного количества сценариев, так как контроль исполнения задач, гибкие механизмы согласования, планирование загрузки и учет времени сотрудников требуются практически везде», - отметил Илья Владимирович.

ТУРБО Трекинг является российской разработкой, закрывающей все потребности управления проектами на всех уровнях как оперативного, так и стратегического. Она обладает практически неограниченными возможностями масштабирования и интеграции со сторонним ПО. Кроме того, данное решение реализуется пользователям в комплексе, что позволяет избежать затрат на приобретение базы знаний и модуля планирования.