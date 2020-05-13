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Устройство которое поможет вам общаться на разных языках: N1 Implant

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Гаджеты
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В прошлое воскресенье, нам довелось посмотреть двухчасовое интервью Илона Маска, в котором глава Tesla и SpaceX, достаточно подробно описал принципы, по которым будет работать N1 Implant - устройство вживляемое внутрь головы человека.

Мы настолько заинтересовался этим вопросом, что последние 2 дня потратил на изучение информации и утечек, чтобы собрать их в одной статье и обсудить с вами возможные последствия появления подобного гаджета.

Как и Вы сейчас, я изначально думал, что это просто фантастика, безумные мысли современного гения, но копнув глубже, мне стало даже не по себе и вот почему...
Устройство, разработкой которого занимается компания "Neuralink", призвано прежде всего помочь человечеству в борьбе с заболеваниями мозга, такими как:
  • Болезнь Альцгеймера
  • Повреждение слуха и зрения
  • Восстановление парализованных частей тела
  • Эпилепсия
  • Последствия инсультов
  • И так далее
По словам одного из разработчиков, принцип работы такого "носимого" гаджета, достаточно прост. Поскольку все наши мысли и действия являются продуктом электрических импульсов в нашей голове, то научившись создавать нужные сигналы в нужном месте и в нужное время, имплант способен восстанавливать, поддерживать и улучшать различные функции мозга, а значит воздействовать на всё наше тело.

Как будет выглядеть ?

Если верить документации находящейся в открытом доступе, и словам Маска, вся начинка устройства, будет помещена в специальную круглую капсулу, радиусом примерно в 2.5 сантиметра. Которая будет взаимодействовать с мозгом по средствам специальных соединений.
Выражаясь совсем простым языком, N1 Implant по сути повторяет задумку умных часов и браслетов, которые так популярны сегодня, с той лишь разницей, что носится не на руке, а в голове.

А теперь о главном



Илон Макс, заявил, что целью разработки, сегодня является наделение таких устройств, всеми функциями современных смартфонов. Уже сегодня ведётся работа над интеграцией гаджета с функциями искусственного интеллекта, результатом которых станет возможность как в фильме "Матрица", просто загрузить в память чипа/головы любое знание, например:
  • Вы поехали отдыхать ? Загружаем английский язык.
  • Хотите сменить профессию ? Да легко!
  • Хотите написать любимой красивую песню ? Загружаем модуль Pink Floyd

Звучит слишком фантастически ? Нет.

Вспомните мою статью о возможностях 5G сетей, которые уже сейчас позволяют создавать дроны, что практически не требуют вмешательства человека в свою работу.

После подумайте о том, насколько расширились возможности различных ИИ. Взять хотя бы Google Duplex, технологию способную вести диалог по телефону не хуже человека.
Далее примите во внимание различные приложения для изменения голоса, внешнего вида, копирования великих картин, программ способных собрать кубик Рубика быстрее человека.
У меня нет никаких сомнений в том, что пройдёт ещё 5-10 лет и подобные устройства можно будет заказать не только владельцам огромных состояний, однако самое страшное (на мой взгляд) начнётся тогда, когда разделение между "новыми" и "старыми" людьми, будет ощущаться не только в размере кошельков, но ещё и возможностях мозга и тела в целом.