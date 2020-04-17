Купить Sony PlayStation 5 будет почти невозможно

Интерес людей по всему миру к игровым приставкам стремительно растет, то есть все больше и больше людей видят смысл в их приобретении. При помощи такого рода электронных устройств можно играть в видеоигры, для чего они собственно и предназначены. Впрочем, доступные сейчас в продаже модели консоли очень сильно устарели, поэтому они уже даже и близко не могут обеспечить удовлетворения всех тех запросов и требований, которые к ним предъявляются. Впрочем, уже вскоре ситуация изменится в лучшую сторону, потому что в продажу поступят консоли следующего поколения, оснащенные настолько производительным техническим оснащением, что они смогут без труда обеспечить запуск игр в разрешении 4K UHD (3840 на 2160 пикселей) при частоте 60 кадров в секунду. Одной из новинок окажется Sony PlayStation 5.



Эта игровая приставка, по официальным данным, обеспечивает производительность на уровне 10,28 терафлопс, то есть крайне высокую, потому что у доступной сейчас в продаже PS4 этот показатель чуть-чуть не дотягивает до 2 терафлопс. Выходит, что новая модель окажется по меньшей мере в пять раз мощнее, а ведь между сроками их выхода на рынок пройдет около семи лет. Аппаратной основой новенькой PS5 выступает мощнейший восьмиядерный процессор AMD Zen 2 с шестнадцатью потоками, а дополнен он графической картой AMD Navi на базе архитектуры RDNA 2 с поддержкой аппаратной трассировки лучей для улучшения освещения в видеоиграх. Это лишь небольшая часть тех особенностей, которые получит новинка.



Уже известно о том, что в добавок к крайне мощному техническому оснащению новая игровая приставка сможет порадовать разъемами USB Type-C для подключения разливных аксессуаров, а также, кроме того, она предложит флеш-память со скоростью свыше 2000 МБ/с, благодаря чему все игры будут запускаться фактически моментально. Тем не менее, как удалось выяснить от изданию Bloomberg, даже не смотря на грядущий старт продаж новенькой игровой приставки, купить Sony PlayStation 5 не сможет практически никто, потому что она окажется в сильнейшем дефиците. По данным источника, компания собирается выпустить новенькую консоль ограниченным тиражом, в связи с чем приобрести ее окажется невероятно сложно в первые 3 – 4 месяцев после появления на полках магазинов.





Отмечается, что проблемы с поставками данной приставки будут из-за эпидемии коронавируса, которая сильно «подорвала» мировую экономику. Ввиду этого Sony посчитала необходимым не производить сразу слишком много экземпляров своей приставки, а выпускать партии постепенно. Это приведет к тому, что приобрести консоль следующего поколения в первые месяцы после ее появления в продаже окажется возможно, вероятнее всего, только по предварительному заказу. В таком случае купить Sony PlayStation 5 в обычных магазинах, просто посетив такой и совершив покупку, окажется невозможно. Таким образом, к сожалению, многие люди гарантированно не смогут получить PS5 в свои руки в нынешнем 2020 году, ведь ее продажи намечены на декабрь.





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