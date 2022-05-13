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Психолог Майк Ланзетта объяснил, как эйджизм вредит коммуникации специалиста

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Бизнес
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Понятие «эйджизм» трактуется как дискриминация человека по его возрасту. В профессиональной сфере оно нередко проявляется как готовность коллег или клиентов сотрудничать только со специалистами, соответствующими заранее установленным возрастным критериям. Как эйджизм способен нарушить коммуникации, рассказывает Майк Ланзетта — психолог, основатель психологического агентства Psy.Prime, автор приложения для медитаций Meditate.
Почему эйджизм считается распространенной проблемой на работе? 
В обществе сложилось общепринятое мнение, что хороший специалист — это человек с большим опытом работы. Но и у профессионалов с многолетней практикой могут быть серьезные недостатки. Например, замыленный взгляд, излишняя самоуверенность, нежелание развиваться в смежных областях, что вызвано уже имеющимся признанием и обширной клиентской базой. Тем не менее, сложившиеся в течение десятилетий стереотипы мешают это увидеть.
В то же время молодые специалисты стремятся продемонстрировать лучший результат, утвердиться в профессии, показать, чего они стоят. И поэтому применяют свои знания более комплексно, убедительны в собственной экспертности. Когда человек «горит» своим делом, он и за 2-3 года способен совершить прорыв в профессиональной сфере. 
Но большинство людей с недоверием относятся к молодым. В этом и проявляется эйджизм в его обратном понимании. Если предоставить выбор между специалистом с 25-летним или 3-летним опытом работы, скорее всего, выберут первого. 
Почему эйджизм вредит коммуникации специалиста? 
Многие люди не готовы принять тот факт, что молодой специалист может быть более профессионален, нежели его взрослый коллега – в силу рамок и фильтров, через которые они смотрят на свою жизнь. 
В 20-25 лет нынешние «эксперты» сами были легкомысленными и профессионально нереализованными, в силу отсутствия того количества возможностей для обучения, которые есть сейчас, но отсутствовали в их время. Проходя через укоренившийся ранее сценарий – работать почти за бесплатно первые несколько лет после университета и расти по карьерной лестнице десятилетиями – такие специалисты, в большинстве своём, конечно же, не считают, что были компетентными в молодые годы. 
Существуют и общепринятые общественные установки: молодое поколение менее вовлечено в процесс серьезной профессиональной деятельности. Но, если кто-то не хочет обращаться к начинающим или, наоборот, к специалистам в возрасте, это поле для его собственной работы с личными ограничивающими убеждениями, которое можно принести в терапию и «отрефлексировать» этот момент. 
Необходимо проанализировать свои взгляды на жизнь и утвердившиеся стереотипы, мешающие относиться к решению проблем беспристрастно: возможно, нежелание пробовать что-то новое – это привычный сценарий страха, который мешает человеку в разных жизненных сферах. А может, дело в обесценивании или наоборот – в излишней важности в отношении к той или иной профессии.
Как поступать эксперту, который столкнулся с эйджизмом? 
Нужно продолжать показывать свою профессиональную осведомленность, экспертность и не взирать на пережитки прошлого взаимодействия с клиентом. Сегодня мы наблюдаем все больше кейсов успешного опыта молодых людей в возрасте до 30 лет. В списке Форбс есть миллионеры, которым не более 25-26 лет. Чаще это ребята, связанные с IT-технологиями, инфлюенс-маркетингом, криптовалютой или другими инновационными направлениями. 
Эксперты, которые сталкиваются с эйджизмом, должны нести глобальную миссию просвещения в том плане, что у человека в возрасте до 30 лет могут быть любые профессиональные компетенции в силу развития онлайн-образования, наличия информации в открытом доступе, возможности обучения в лучших ВУЗах мира.
Время меняется, и уровень осознанности людей становится выше. Поэтому эйджизм постепенно превращается в такое же порицаемое в приличном обществе явление, как расизм или гомофобия.
Как вести себя с экспертом, который сам придерживается принципов эйджизма?
Такой специалист не обладает достаточной профессиональной этикой, поэтому и обращаться к нему нецелесообразно.
Эйджизм в социуме чаще всего основан на устаревших установках и стереотипах. Но сегодня можно найти достаточно молодых специалистов, влюбленных в свое дело и обладающих высоким уровнем компетенции.
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