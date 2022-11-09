» Как развивается рынок BI-решений в России

По данным авторитетных исследований, в 2022 году рынок российского ПО из сферы Business Intelligence (BI) вырастет на 10-12%, или даже больше, с учетом стремительного перехода на российские аналоги, идею которого активно поддерживает правительство страны.

Сложившаяся ситуация объясняется тем, что одних только массивов данных недостаточно для достижения лидирующих позиций в отраслевой конкурентной борьбе. Программные продукты класса BI-аналитики помогают компаниям оперативно и грамотно анализировать всю накопленную микро- и макроэкономическую информацию. Так, аналитики компании Navicon утверждают, что спрос на решения отечественных разработчиков со стороны их клиентов повысился на 50%.

Активное развитие рынка BI-систем — это общемировой тренд. По оценке MarketsandMarkets, общемировой рынок таких программных решений к 2025 году достигнет $33,3 млрд. В России этому будет способствовать, в том числе, ограничение срока перехода на отечественное ПО, затрагивающее также и частный бизнес.

Как объяснил директор департамента управленческого консалтинга компании НОРБИТ (входит в группу ЛАНИТ) Дмитрий Сысоев, несмотря на локальный тренд импортозамещения, в мире одним из главных факторов, влияющих на развитие BI-систем, сегодня является стремление заказчиков монетизировать накопленные большие массивы данных. В последние несколько лет появляются технологии, позволяющие быстро обрабатывать данные (например, in-memory), что стимулирует развитие AI- и ML-инструментов и упрощает переход от анализа факта к предиктивному и сценарному моделированию.

По словам Сысоева, на сегодняшний день в России главным трендом остается развитие конкурентоспособных BI-систем до уровня сравнимого с программными продуктами западных вендоров.

“Сейчас у нас на рынке есть около 40 отечественных решений, часть из них уже вполне можно считать зрелыми и смело предлагать даже самым требовательным клиентам. У других еще слишком мало опыта внедрений, но так или иначе все проекты развиваются, и это определенно положительным образом скажется на рынке”, — говорит эксперт.

Директор по продвижению продуктовых решений Goodt (группа компаний ЛАНИТ) Иван Лихачев также подтверждает, что уход зарубежных вендоров повлек за собой рост спроса на отечественные BI-решения, а также рост количества предложений от различных российских поставщиков. На конференции Russian BI Forum было отмечено, что многие отечественные вендоры предлагают перспективные технологии, однако чтобы создать на их основе полноценный рыночный продукт, необходимы время и инвестиции.

Иван Лихачев рассказал, что компания Goodt параллельно с развитием функциональных возможностей аналитического решения Insight, которое позволяет создавать бизнес-приложения с использованием больших данных, активно инвестирует в его “продуктивизацию”. “Goodt развивает партнерскую сеть, разрабатывает обучающие и маркетинговые материалы, проводит публичные вебинары”, - добавил эксперт. До конца года вендор намерен запустить профессиональное комьюнити и обеспечить доступ к облачной демоверсии Insight.

В целом, на российском рынке BI сейчас преобладают пять ключевых трендов: импортозамещение, запрос на качественную визуальную составляющую, технологический тренд, связанный с накоплением больших объемов данных, использование таких решений для оперативного управления и переход от анализа факта к моделированию будущего. В начале 2023 года, после утверждения списков ПО для дальнейшей интеграции, в России резко увеличится спрос на услуги опытных интеграторов, обладающих достаточной экспертизой и реализовавших множество проектов по настройке базовых решений под задачи конкретных компаний. “Уже сейчас приходится решать задачи, касающиеся совместимости ПО, использования новых операционных систем и баз данных, новых инструментов визуализации и обработки данных. Я думаю, что эта тенденция сохранится на ближайшие несколько лет, пока продукты, в том числе российские операционные системы, не заработают друг с другом так, как этого требует бизнес”, - утверждает Сысоев.

Сейчас BI-системы наиболее востребованы в компаниях, которые уже давно собирают и обрабатывают большие данные: финансовая сфера, ритейл, нефтегазовая отрасль, провайдеры логистических услуг и крупные IT-компании. Также BI-решения используются многими государственными ведомствами и аналитическими центрами, которые активно работают с большими объемами информации и, по словам Ивана Лихачева, стали первыми референсными клиентами для остальных индустрий. Такого результата госведомства добились во многом благодаря тому, что в отношении их действуют регуляторные нормы, обязывающие отдавать приоритет отечественному ПО в процессе госзакупок.

Важно отметить, что перспективы развития BI-систем во многом определяет кадровый потенциал компаний и уровень профессиональной квалификации IT-специалистов. Об этом говорит президент группы компаний ЛАНИТ Филипп Генс. Дмитрий Сысоев добавляет, что дефицит специалистов сейчас по-прежнему высок, и поэтому на первое место выходит необходимость инвестировать в развитие собственных команд.

“Мы плотно работаем с вузами, регулярно проводим обучение для своих сотрудников, в первую очередь в наших региональных офисах, организуем регулярные стажировки, запускаем собственные программы повышения квалификации”, — уточнил Сысоев.

Выходу российских BI-продуктов на новые рынки могут способствовать меры государственной поддержки, формированием которых сейчас активно занимается Минцифры. В начале сентября ведомство приступило к изучению плана развития экспорта российского программного обеспечения, который был представлен объединением разработчиков “Руссофт”.

В число мер, описанных в документе, входят: включение экспорта IT-решений в приоритеты нацпрограммы “Цифровая экономика”, создание единого каталога платформенных решений, продвижение отечественного ПО через институты торговых представителей, службы “Цифровые атташе”, а также разработка механизма зачета входящего НДС при зарубежных поставках российских программных продуктов и цифровых услуг, аналогичного тому, который действует в отношении товаров.



