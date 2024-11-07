У Т-Банка появилась экосистема для автомобилистов «Сфера Авто»

Т-Банк сообщил о запуске экосистемы для автомобилистов «Сфера Авто». Подобные экосистемы формируются для автомобилистов крупнейшими банками и ИТ-организациями.





Экосистема выстроена целиком вокруг интересов и потребностей автомобилистов – от оценки затрат на машину, покупки страховки, отслеживания и оплаты штрафов, до записи на техобслуживание и ремонт, вызова эвакуатора, расчета стоимости авто при продаже, и т.д.





«Сфера Авто», сосредоточившая все услуги в одном месте, позволила отказаться от необходимости посещать несколько приложений. Миссия Т-Банка — быть навигатором в выборе для клиента и находить для него наиболее подходящий и лучший вариант в разных сферах его трат, говорят представители пресс-службы банка.





Представители компании считают, что запуск «Сферы Авто» отражает новый подход, который Т-Банк планирует развивать во взаимодействии с клиентами в ближайшие годы — продукты и услуги теперь будут строиться вокруг конкретных сфер жизни человека и образовывать мини-экосистемы соответствующих сервисов.