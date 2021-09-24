Алексей Кузовкин: 99,9% взломов аккаунтов блокируется двухфакторной авторизацией

Алексей Викторович Кузовкин, эксперт, обладающий колоссальным опытом управления инновационными и IT-проектами, экс-председатель совета директоров группы компаний «Армада» и генеральный директор компании «Инфософт», рассказал, что следует знать о двухфакторной аутентификации для бизнеса. По его словам, от взлома, внедрения вирусов, промышленного шпионажа, воровства паролей однофакторная система не может на 100% защитить аккаунты, а это подвергает угрозе сохранность конфиденциальной информации и финансовых средств.

Чтобы обезопасить бизнес-процессы, желательно использовать двухфакторную аутентификацию. Пользователи, авторизованные на каком-либо сервисе, идентифицируются посредством запроса данных двух разных типов. Логин и пароль – это всегда первый тип. Второй – чаще всего код, приходящий в виде SMS-сообщения или отправляемый на электронную почту.

Биометрические данные или USB-ключ также могут применяться в качестве второго уровня защиты – это препятствует взлому аккаунтов злоумышленниками, как и проверка соответствия IP-адреса или ввод создаваемого специальным приложением кода (данный способ работает даже в условиях отсутствия мобильной связи). Именно двухфакторной аутентификацией, согласно статистике, блокируется 99,9% попыток несанкционированного проникновения. Все более востребованными и распространенными становятся биометрические аутентификаторы. В ближайшем будущем самой популярной технологией, по мнению специалистов, станет голосовая идентификация. Также могут идентифицироваться узор радужной оболочки глаз, форма кистей рук, отпечатки пальцев.

Как подчеркивает Алексей Кузовкин, Двухфакторная аутентификация необходима везде, где присутствует риск потери финансовых средств, важной информации или конфиденциальных данных, подчеркивает Алексей Кузовкин.