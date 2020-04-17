Новая ОС от Microsoft работает в два раза быстрее Windows 10

В настоящее время на рынке можно встретить крайне много различных самых разных электронных устройств из различных ценовых категорий, и все они нуждаются в какой-то операционной системе, чтобы простые пользователи могли решать с их помощью какие-либо задачи, связанные с выполнением рабочих задач, обучением или же развлечениями. На радость всех тех, кто уже устал от доступной сейчас Windows 10, установлена которая суммарно на более чем 1 млрд компьютеров по всему миру, теперь можно использовать совершенно другую платформу, которая лучше во многих аспектах, а является такой Lite OS. По данным от множества источников, данная операционная система работает в два раза быстрее десятой «винды», поэтому каждый человек, который начнет ее использовать, может рассчитывать на невероятно высокий уровень производительности.Как стало известно от сразу нескольких инсайдеров, компания Microsoft в настоящее время бросила все силы на создание своей собственной операционной системы нового поколения, которая выйдет уже в конце этого 2020 года, либо же в первой половине следующего. Новейшее программное обеспечение может похвастаться высокой скоростью работы, в чем и заключается его самой главное и основное преимущество. В остальном, помимо всего прочего, данная операционная система сможет приятно порадовать пользователей новым современным дизайном, крайне широкими функциональными возможностями, а также, кроме того, массой других приятных особенностей, делающих это программное обеспечение лучшим в своем классе.Уже известно, что пользователи Lite OS могут рассчитывать на продвинутую систему установку обновлений. при использовании которой все апдейты будут устанавливаться автоматически в фоновом режиме без каких-либо сложностей. При этом не придется каждый раз выполнять перезагрузку электронного устройства, что, в свою очередь, гарантированно крайне положительно скажется на опыте использования. Кроме того, пользователи компьютеров смогут легко и просто восстанавливать ОС из резервной копии, делая это буквально за несколько нажатий. Это, что всем наверняка в полной мере очевидно, совершенно точно порадует очень многих, ведь за счет такой особенности новенькая платформа никогда не подведет, в отличий от той же самой Windows 10, с которой регулярно случаются различные неполадки.Помимо прочего, владельцы персональных компьютеров PC, моноблоков, планшетов, серверов и прочих устройств электронного типа могут рассчитывать на повышенную надежность системы безопасности, на полностью новый интерфейс с переработанным меню «Пуск», на совершенно новые созданные с нуля стандартные приложения, на единый внешний вид в стиле Fluent Design, на повышенную стабильность при использовании, а вместе с тем на массу других приятных особенностей, делающих это программное обеспечение невероятно привлекательным по совокупности качеств. Ожидается, что новая ОС, которая работает быстрее Windows 10 в два раза, выйдет уже в скором будущем, а ее презентация состоится в ближайшие несколько месяцев, когда все люди смогут увидеь ее собственными глазами.