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Facebook добавляет эту долгожданную всеми функцию

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Softnews
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Facebook признает, что важно отдохнуть от социальных сетей не только для того, чтобы проводить время с семьей или на работе, но и для психического здоровья. Из-за этого добавлен новый таймер «Тихого режима», который поможет сократить ваше время в приложении Facebook. Включение тихого режима отключит уведомления на указанное вами время.

Если вы попытаетесь открыть приложение во время тихого режима, вам напомнят, что вы все еще находитесь в тихом режиме с ярлыком для управления его настройками. Мы не смогли найти новую опцию в Android, но, возможно, она уже доступна в версии приложения для iOS.
Нет сомнений в том, что многие онлайн-сервисы расширяют свои возможности. Netflix, TikTok и даже YouTube уже снизили качество потоков по умолчанию, чтобы компенсировать дополнительный трафик. Кроме того, Facebook действительно боролся за то, чтобы его огни были включены. Facebook Messenger, Instagram и WhatsApp (все они принадлежат Facebook) также стали чаще использовать, так как люди используют свои коммуникационные функции, чтобы оставаться на связи с близкими.

Напоминаем, что вы всегда можете использовать Digital Wellbeing на Android или Screentime на iOS, чтобы установить дневные ограничения для приложений, на которые вы тратите много времени. Поскольку многие из нас работают из дома, легко отвлечься, если мы не будем следить за собой.
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