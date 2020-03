Google выпускает приложение Camera Go

Android Go Edition достиг 100 миллионов активных пользователей по всему миру с момента его дебюта в конце 2017 года. Они распространены в более чем 180 странах и имеют широкий выбор телефонов на выбор (ОС поддерживает более 1600 различных моделей). А Google продолжает выпускать новые приложения для платформы, которые оптимизированы для телефонов с ограниченными ресурсами ЦП и ОЗУ. Последнее дополнение - Camera Go. Он имеет простой в использовании интерфейс и обладает разработанным Google портретным режимом (который работает даже на телефонах стоимостью 50-60 долларов).Первый телефон, который получит его, - это Nokia 1.3, которая будет выпущена в 28 странах. Поддержка большего количества телефонов будет добавлена в ближайшее время. Посмотрите видео ниже, чтобы увидеть Camera Go в действии.Google также объявил, что в результате сотрудничества с кенийским Safaricom в стране появилось 900 000 телефонов Android Go Edition. Кампания Life is Digital включает бесплатный пакет данных объемом 500 МБ в месяц (на 6 месяцев).