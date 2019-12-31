Супер быстрая windows 10, миф или реальность

процессор с частотой 1 ГГц или с более высокой

1 гигабайт оперативки для 32-разрядных систем или 2 ГБ для 64-разрядных систем (умельцы пишут, что достаточно 1,5Gb)

DirectX 9 или версии новее с драйвером wddm 1.0

дисплей 800 x 600

Доброго времени суток, уважаемые читатели. Очень часто в интернете попадается информация о том, что существует особенная windows 10 с неимоверными характеристиками. Большинство людей высказываются положительно о ее скорости работы. Мне стало интересно, что это за windows такая и так ли она быстра, как о ней говорят?Этой скоростной системой оказалась windows 10 LTSC, которая относится к редакции Windows 10 Enterprise, и гораздо реже обновляется, по сравнению с другими редакциями. Кстати аббревиатура LTSC расшифровывается как Long-Term Servicing Channel, что в переводе на русский означает: канал долгосрочного обслуживания. Неудивительно, ведь эта версия windows может иметь обслуживание до 10 лет.Ну и что же это нам дает? Оказывается разница все-таки есть. В этой версии windows отсутствует магазин приложений, но вряд ли его отсутствие даст системе большее ускорение. Как оказалось Microsoft Edge и OneDrive тоже выпилили! Это уже что-то. Также исчезли Cortana и цифровое перо.Помимо отсутствия части приложений, в системе уменьшилось количество фоновых процессов. Обновлениями тоже никто не докучает. А если система и обновляется, то используются преимущественно критические обновления безопасности.Как указано на официальном сайте microsoft, система в первую очередь предназначена для удовлетворения потребностей предприятий крупного и среднего размера. Но никто не мешает и вам удовлетворить свои потребности. Эту версию windows можно скачать и опробовать в течение 90 дней совершенно бесплатно. Ну а потом, если понравится, вероятно, вы найдете способ ей завладеть.Ну вот, самое интересное. Заходим на сайт известной компании и видим, что для установки системы необходимо:В итоге мы видим, что в теории эта система действительно должна быть быстрее своих собратьев. На практике люди тоже пишут, что это так. Но есть и отзывы о том, что увеличение скорости миф. Что точно известно - windows 10 LTSC имеет повышенную стабильность и безопасность, опять-таки об этом говорят на официальном сайте. Возможно прирост скорости и достигается, например, за счет меньшего количества системных служб и приложений, висящих в фоне.Если кто-то из читателей имеет у себя дома установленную windows 10 LTSC, обязательно напишите об этом в комментариях и развейте все мифы! Спасибо за внимание к статье и хорошего вам настроения!