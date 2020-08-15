Для Xiaomi Redmi 8 и Redmi 8A вышли прошивки на Android 10

Китайская компания Xiaomi продолжает выпускать прошивки MIUI 11, основанные на ОС Android 10, для смартфонов, которые по каким-либо причинам еще не обновились. Так, вчера MIUI 11 на Android 10 начали получать владельцы Redmi 8 в Индии (11.0.1.0.QCNINXM) и Redmi 8A в Европе (11.0.1.0.QCPEUXM).



Помимо актуальной версии операционной системы Android 10, обновления приносят на устройства патч безопасности Android за август, а также повышают общую безопасность системы.



Напомним, Redmi 8 и Redmi 8A входят в официальны список смартфонов, которые получат новейшую оболочку MIUI 12, но, по всей видимости, в ближайшее время ждать выхода MIUI 12 для них не стоит.