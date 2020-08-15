ProstoTECH - Новости современных технологий 2017 года

Последние новости

17:00
В прошивке MIUI 12 для Pocophone не будет «суперобоев»
16:23
Для Xiaomi Redmi 8 и Redmi 8A вышли прошивки на Android 10
13:32
Двухкамерный холодильник Xiaomi Mijia всего за 129 долларов!
19:12
Xiaomi Mi TV Lux Transparent Edition – первый полностью прозрачный телевизор
15:58
Xiaomi представила суперфлагман Mi 10 Ultra
15:54
Какой сейф защитит от взлома и пожара
09:00
Пользователи Xiaomi Redmi Note 9 и Mi Note 10 получили самое новое обновление MIUI 12
07:30
Секреты MIUI: Очищаем память удалив «Другие файлы»
02:44
Сравнение MediaTek Dimensity 1000+, Snapdragon 865 и Kirin 990
00:45
Корпоративная связь без преград: 5 лучших производителей IP-телефонов
18:31
Работа бета-версии MIUI 12 на Pocophone на видео
15:27
Выйдут ли Xiaomi Mi 10 Ultra и Redmi K30 Ultra за пределами Китая
18:20
Разборку прозрачного Xiaomi Mi 10 Ultra показали на видео
13:30
«Рекордный» 120х зум в Xiaomi Mi 10 Ultra — чуда не произошло
03:10
Аккумулятор-рекордсмен: новости о батарее Эпл Айфон 12
18:20
Смартфон Redmi Note 9 вышел в расцветке Onyx Black
16:58
Видеокарта: советы по выбору
13:54
Оболочка MIUI 12 вышла на еще несколько смартфонов Xiaomi
13:50
Анонс специальной версии Redmi Note 8 Pro Special Edition
19:52
Mi Smart Band 5 с поддержкой NFC готов к выходу за пределы Китая
15:00
Премиальные телевизоры Hisense U7QF поступили в продажу
14:05
Huawei показала смартфон Maimang 9 на новом чипе MediaTek
08:00
Huawei стал самым популярным брендом смартфонов
06:30
Пользователи Xiaomi Mi 10 и Мi 9T начали получать MIUI 12
18:28
Bolt запускает прокат электросамокатов в Киеве, где взять и сколько стоит
15:23
Google выпустил расширение для браузера Chrome, показывает информацию о рекламе
14:14
Наушники OPPO AirPods смогут уничтожить AirPods от Apple
12:47
Инновационный Xiaomi Mi Mix Alpha окончательно отменен
19:51
Процесс выпуска прошивок MIUI 12 — что нового
17:55
Apple планирует выпустить новый гаджет - очки дополненной реальности Apple Glass
15:48
Топ 5 пылесосов для авто от Xiaomi
14:08
Выпуск глобальных прошивок MIUI 12 затягивается
17:10
Tesla получат новый аккумулятор - с гораздо большим показателем жизни
 Больше новостей
» » Для Xiaomi Redmi 8 и Redmi 8A вышли прошивки на Android 10
-

Для Xiaomi Redmi 8 и Redmi 8A вышли прошивки на Android 10

Поделиться:
MobilZone
239
Китайская компания Xiaomi продолжает выпускать прошивки MIUI 11, основанные на ОС Android 10, для смартфонов, которые по каким-либо причинам еще не обновились. Так, вчера MIUI 11 на Android 10 начали получать владельцы Redmi 8 в Индии (11.0.1.0.QCNINXM) и Redmi 8A в Европе (11.0.1.0.QCPEUXM).

Помимо актуальной версии операционной системы Android 10, обновления приносят на устройства патч безопасности Android за август, а также повышают общую безопасность системы.

Напомним, Redmi 8 и Redmi 8A входят в официальны список смартфонов, которые получат новейшую оболочку MIUI 12, но, по всей видимости, в ближайшее время ждать выхода MIUI 12 для них не стоит.
Теги: Для Xiaomi Redmi 8 Redmi 8A вышли прошивки на Android 10
Система комментирования SigComments